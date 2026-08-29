Автокредиты становятся больше и длиннее

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели»

Сроки автокредитования в России продолжают бить рекорды. В июле средний срок кредита превысил шесть лет. Дольше других собираются рассчитываться за машину жители Краснодарского края (6,68 года). Следом идут Ставропольский край (6,58) и Тюменская область (6,46). Москва остается самым «быстрым» регионом: в столице средний срок составляет 5,43 года.

КНР главный поставщик автомобилей в Россию

За первые семь месяцев 2026 года российские автовладельцы поставили на учет более 101 тысячи новых машин глобальных брендов. Две трети из них, а именно 65%, прибыли из Китая. Поднебесная превратилась в главный сборочный цех для мировых гигантов, работающих на нашем рынке. Безусловным лидером «китаизации» стал Nissan, почти все модели которого произведены в КНР. Не отстают Volkswagen и Skoda. В пятерку вошли Mazda и абсолютный бестселлер Toyota.

В Автотеке появились расчеты стоимости кузовного ремонта, проведенного в Казахстане и Белоруссии

За семь месяцев года в Россию импортировано почти семь тысяч легковых автомобилей с пробегом из Белоруссии и больше тысячи из Казахстана. При этом объем ввоза из Казахстана за год вырос в 2,5 раза. По данным Автотеки, за год доля автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане или Белоруссии среди проверяемых в сервисе выросла на 12%. При этом в июле более чем в тридцати шести тысячах запрошенных отчетов содержались сведения, связанные с эксплуатацией автомобилей на территории этих стран.

Теперь в отчетах Автотеки появились расчеты стоимости кузовного ремонта, проведенного в Казахстане и Белоруссии.

Советы по обслуживанию китайских автомобилей

О нюансах обслуживания китайских автомобилей рассказывает генеральный директор ДЦ Dongfeng Север (Москва, Клязьминская улица, 5) Сергей Волохов.

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