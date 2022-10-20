Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»

Необычный потомок Москвича-412 — хэтчбек ИЖ-21251 Комби — в лучшие свои годы выглядел, как иномарка. А история у него неординарная. И лихо закрученная.

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Общение с ретроавтомобилем — всегда некое путешествие в прошлое. Но в данном случае мы словно оттуда и не уходили: пробег этого ИЖ‑21251 с момента, когда в 1988 году он сошел с конвейера, - менее 5000 км!

Не благодаря, а вопреки

Это теперь прохожие смотрят на него с интересом. А в 1988 году многие глядели с иронией. По дорогам уже ездили переднеприводные Самары — автомобили совсем другой эпохи и другой жизни.

Но за полтора десятилетия до этого, в 1973 году, когда производство первого советского хэтчбека ИЖ‑2125 только начали, отношение к нему было примерно таким же, как к Самарам в середине 80‑х.

А ведь этого автомобиля могло бы и не быть! Руководство министерства оборонной промышленности, которому подчинялся ижевский завод, смотрело на подобные инициативы молодых ижевских инженеров без энтузиазма. Заводу с рождения предписано было делать Москвичи‑412. Да еще и с немного упрощенной отделкой — по сравнению с московскими машинами. Оборонному министерству вся эта заводская самодеятельность, требующая затрат, была не по душе.

Дефорсированный двигатель развивает 68 л. с.

Но конструкторам скучно было, как говорили тогда, просто «сопровождать текущее производство». Попытки продвинуть революционный переднеприводный ИЖ‑13 и полноприводный ИЖ‑14, который мог опередить Ниву, провалились.

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А вот запустить в производство оригинальные модификации Москвича (как сказали бы теперь, на одной платформе) — фургон ИЖ‑2715 и первый в СССР серийный хэтчбек ИЖ‑2125, с трудом, но все-таки удалось.

Автомобиль по имени Комби (новое тогда слово в русском автомобильном языке) вызвал в среде автолюбителей огромный интерес. Конечно, замученные дефицитом и не избалованные ассортиментом советские покупатели любой новый автомобиль воспринимали с энтузиазмом. Но этот был еще и необычным: стремительный силуэт, нарядный передок с прямоугольными фарами (большинство ижевских 412‑х имели круглые) и оригинальной хромированной решеткой радиатора. А главное: вместительный, почти как у универсала, багажник.

Горловина бензобака — под планкой номерного знака. В зеркала на крыльях мало что видно. Но выглядят оригинально.

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Интересно, что некоторые представители высших конструкторских кругов АЗЛК восприняли ИЖ‑2125 критически, ведь в Москве делали универсал Москвич‑427. Но универсалов выпускали относительно немного, а в розничную торговлю отправляли еще меньше. Ижевский хэтчбек предназначали именно частникам, и в московской критике проскальзывала некая ревность: младший брат сделал что-то без ведома старшего.

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