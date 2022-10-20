Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»

Общение с ретроавтомобилем — всегда некое путешествие в прошлое. Но в данном случае мы словно оттуда и не уходили: пробег этого ИЖ‑21251 с момента, когда в 1988 году он сошел с конвейера, - менее 5000 км!
Не благодаря, а вопреки
Это теперь прохожие смотрят на него с интересом. А в 1988 году многие глядели с иронией. По дорогам уже ездили переднеприводные Самары — автомобили совсем другой эпохи и другой жизни.
Но за полтора десятилетия до этого, в 1973 году, когда производство первого советского хэтчбека ИЖ‑2125 только начали, отношение к нему было примерно таким же, как к Самарам в середине 80‑х.
А ведь этого автомобиля могло бы и не быть! Руководство министерства оборонной промышленности, которому подчинялся ижевский завод, смотрело на подобные инициативы молодых ижевских инженеров без энтузиазма. Заводу с рождения предписано было делать Москвичи‑412. Да еще и с немного упрощенной отделкой — по сравнению с московскими машинами. Оборонному министерству вся эта заводская самодеятельность, требующая затрат, была не по душе.
Но конструкторам скучно было, как говорили тогда, просто «сопровождать текущее производство». Попытки продвинуть революционный переднеприводный ИЖ‑13 и полноприводный ИЖ‑14, который мог опередить Ниву, провалились.
А вот запустить в производство оригинальные модификации Москвича (как сказали бы теперь, на одной платформе) — фургон ИЖ‑2715 и первый в СССР серийный хэтчбек ИЖ‑2125, с трудом, но все-таки удалось.
Автомобиль по имени Комби (новое тогда слово в русском автомобильном языке) вызвал в среде автолюбителей огромный интерес. Конечно, замученные дефицитом и не избалованные ассортиментом советские покупатели любой новый автомобиль воспринимали с энтузиазмом. Но этот был еще и необычным: стремительный силуэт, нарядный передок с прямоугольными фарами (большинство ижевских 412‑х имели круглые) и оригинальной хромированной решеткой радиатора. А главное: вместительный, почти как у универсала, багажник.
Интересно, что некоторые представители высших конструкторских кругов АЗЛК восприняли ИЖ‑2125 критически, ведь в Москве делали универсал Москвич‑427. Но универсалов выпускали относительно немного, а в розничную торговлю отправляли еще меньше. Ижевский хэтчбек предназначали именно частникам, и в московской критике проскальзывала некая ревность: младший брат сделал что-то без ведома старшего.