Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — журнал За рулем

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»

Необычный потомок Москвича-412 — хэтчбек ИЖ-21251 Комби — в лучшие свои годы выглядел, как иномарка. А история у него неординарная. И лихо закрученная.

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Общение с ретроавтомобилем — всегда некое путешествие в прошлое. Но в данном случае мы словно оттуда и не уходили: пробег этого ИЖ‑21251 с момента, когда в 1988 году он сошел с конвейера, - менее 5000 км!

Не благодаря, а вопреки

Это теперь прохожие смотрят на него с интересом. А в 1988 году многие глядели с иронией. По дорогам уже ездили переднеприводные Самары — автомобили совсем другой эпохи и другой жизни.

Но за полтора десятилетия до этого, в 1973 году, когда производство первого советского хэтчбека ИЖ‑2125 только начали, отношение к нему было примерно таким же, как к Самарам в середине 80‑х.

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А ведь этого автомобиля могло бы и не быть! Руководство министерства оборонной промышленности, которому подчинялся ижевский завод, смотрело на подобные инициативы молодых ижевских инженеров без энтузиазма. Заводу с рождения предписано было делать Москвичи‑412. Да еще и с немного упрощенной отделкой — по сравнению с московскими машинами. Оборонному министерству вся эта заводская самодеятельность, требующая затрат, была не по душе.

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»Дефорсированный двигатель развивает 68 л. с.
Дефорсированный двигатель развивает 68 л. с.

Но конструкторам скучно было, как говорили тогда, просто «сопровождать текущее производство». Попытки продвинуть революционный переднеприводный ИЖ‑13 и полноприводный ИЖ‑14, который мог опередить Ниву, провалились.

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А вот запустить в производство оригинальные модификации Москвича (как сказали бы теперь, на одной платформе) — фургон ИЖ‑2715 и первый в СССР серийный хэтчбек ИЖ‑2125, с трудом, но все-таки удалось.

Автомобиль по имени Комби (новое тогда слово в русском автомобильном языке) вызвал в среде автолюбителей огромный интерес. Конечно, замученные дефицитом и не избалованные ассортиментом советские покупатели любой новый автомобиль воспринимали с энтузиазмом. Но этот был еще и необычным: стремительный силуэт, нарядный передок с прямоугольными фарами (большинство ижевских 412‑х имели круглые) и оригинальной хромированной решеткой радиатора. А главное: вместительный, почти как у универсала, багажник.

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»Горловина бензобака — под планкой номерного знака.
Горловина бензобака — под планкой номерного знака.

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»В зеркала на крыльях мало что видно. Но выглядят оригинально.
В зеркала на крыльях мало что видно. Но выглядят оригинально.

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Интересно, что некоторые представители высших конструкторских кругов АЗЛК восприняли ИЖ‑2125 критически, ведь в Москве делали универсал Москвич‑427. Но универсалов выпускали относительно немного, а в розничную торговлю отправляли еще меньше. Ижевский хэтчбек предназначали именно частникам, и в московской критике проскальзывала некая ревность: младший брат сделал что-то без ведома старшего.

Продолжение — на следующей странице.

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»

Необычный потомок Москвича-412 — хэтчбек ИЖ-21251 Комби — в лучшие свои годы выглядел, как иномарка. А история у него неординарная. И лихо закрученная.

Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365196Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365198Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365201Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365192Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365194Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365188Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365190Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365193Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365191Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365185Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365200Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365195Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365197Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365199Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем» — фото 1365187Привет из СССР: самый красивый автомобиль 70-х на тестах «За рулем»
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