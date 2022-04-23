Нива из Ижевска: история внедорожника ИЖ-14

Компактный ижевский внедорожник родился раньше всем известной Нивы. И по конструкции и ездовым характеристикам он был (в чем-то) более продвинутым, чем модель из Тольятти.

Сначала легковушка, потом внедорожник

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Ижевский автомобильный завод создали по инициативе Дмитрия Устинова — в 1960-х секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены Политбюро, а позднее — министра обороны СССР. Завод в 1966-м начал производство упрощенной копии Москвича-412. Но едва развернув выпуск 412-го, в Ижевске стали проектировать свои оригинальные модификации московского седана.

Однако молодым энергичным конструкторам и этого было мало. Хотелось создавать оригинальные, а желательно еще и необычные передовые модели.

В самом конце 1960-х взялись за неординарный проект — компактный полноприводный автомобиль с комфортабельным кузовом. К работе над ИЖ-5 удмуртские конструкторы привлекли специалистов НАМИ.

ИЖ-5 — первый ижевский внедорожник.

До появления Нивы

Главной особенностью ИЖ-5 стал трехдверный цельнометаллический (причем несущий) кузов — очень смелое по тем временам решение для автомобиля такого класса. Кроме того, во главе с конструктором, специалистом по трансмиссиям Александром Кондрашкиным, защитившим, кстати, диплом по автоматической трансмиссии для Москвича-412, для ИЖ-5 создали оригинальную раздаточную коробку.

От промежуточного вала между коробкой передач и раздаткой отказались, уменьшив шум и вибрации трансмиссии, характерные для Нивы (ее тогда еще не было). Переднюю ось и понижающую передачу подключали одним рычагом, а не двумя, как на УАЗе.

ИЖ-5 на испытаниях зимой 1971 года.

Передняя независимая подвеска внедорожника — усиленная от Москвича-412. Задняя подвеска была независимой торсионной с возможностью регулировать жесткость и дорожный просвет.

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На ИЖ-5 поставили серийный уфимский 412-й двигатель мощностью 75 л.с. Но под капотом вездехода с большим дорожным просветом мотор не умещался. Поэтому пришлось изменить впускной коллектор и установить горизонтальный карбюратор Solex.

Простой угловатый кузов не был шедевром дизайна. Но ведь единственный прототип ИЖ-5 был всего лишь ходовым макетом. Впервые автомобиль поехал по территории завода в декабре 1970-го. К слову, первый прототип будущей Нивы — ВАЗ-Э2121 вышел на испытания в апреле 1972-го с примитивным открытым кузовом.

Но в Ижевске тоже не собирались останавливаться на ИЖ-5.

Гонка Ижевск — Тольятти

Автомобиль, получивший обозначение ИЖ-14, имел более симпатичный, уже проработанный в деталях короткий трехдверный кузов работы Владимира Савельева.

Опытный образец ИЖ-14.

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Новая раздаточная коробка была необычной и позволяла одним рычагом отдельно включать передний, задний или полный привод и понижающую передачу.

Передняя подвеска по-прежнему базировалась на москвичовской. В чертежах существовала и подвеска Мак-Ферсон.

Но конструкторы хорошо понимали: шансы на пуск в серию у автомобиля будут только, если он окажется максимально унифицирован с Москвичом-412. По этой же причине отказались от задней торсионной подвески в пользу цельного моста. Как, кстати, на Ниве.

ИЖ-14 в заводском музее.

Прототип ИЖ-14 был готов летом 1972-го, когда в Тольятти создали макет трехдверной с закрытым цельнометаллическим кузовом Нивы. ИЖ-14 показали приехавшему в Ижевск Устинову. Машина понравилась. Но от симпатии начальства до отмашки на подготовку серийного производства лежала огромная дистанция.

По конструкции кузова ИЖ-14 напоминал Ниву.

Тем временем проекту ВАЗ-2121, который одобрил сам председатель совета министров Алексей Косыгин, дали зеленый свет. И в этом была понятная логика: ВАЗ был куда мощнее ижевского завода во всех смыслах, а потому с большей вероятностью довел бы новую и необычную машину до ума.

ИЖ-14 на сравнительных испытаниях с Нивой ВАЗ-2121 и Land Rover, 1974 г.

В 1974-м на Дмитровском полигоне испытывали ВАЗ-2121 Нива уже практически в том виде, в котором с ней через пару лет познакомились покупатели. На разных этапах для сравнения с перспективной моделью на тесты привлекали УАЗ-469 и даже закупленные СССР Land Rover и Range Rover. А также и ИЖ-14.

Двигатель Москвич-412 с измененной системой впуска.

Не доведенный ижевский вездеход проигрывал Ниве по многим параметрам. Например, ВАЗ-2121 показал максимальную скорость 130 км/ч, а ижевский внедорожник — 120 км/ч (в техзадании вообще было записано 115 км/ч). До 100 км/ч Ниву разогнали за 22,1 с, а ИЖ-14 — за 30,5 с. У ижевской машины были хуже и управляемость, и проходимость в глубоком снегу.

Но вне зависимости от всего этого несчастливая судьба ижевской машины была предрешена с самого начала, еще до испытаний.

ИЖ против танка

Салон опытного образца ИЖ-14.

В СССР существовал отраслевой типаж автомобилей, строго предписывающий: что и какому заводу выпускать. И теоретически два однотипных автомобиля в стране появиться просто не могли. Исключения были: те же Москвич-412 и Жигули. Москвич еще в 1970-е пытались вывести в другой класс. Не получилось.

Тем более, не мог получиться и серийный ИЖ-14. И дело не только в невеликих возможностях завода и невысокой унификации с серийным Москвичом.

ИЖ-14 и другие серийные и опытные модели ижевского завода.

Главное: ижевский завод не подчинялся министерству автомобильной промышленности, а принадлежал «оборонке», для которой легковые автомобили были делом второстепенным. Даже модификации Москвича — высокий фургон ИЖ-2715 и первый советский серийный хэтчбек ИЖ-2125 — на конвейер «протолкнули» с трудом. А что уж говорить — при такой-то системе! — о совсем новой машине...

В Ижевске рассказывали, что на одном из совещаний министр на вопрос о легковом внедорожнике раздраженно сказал, что его главная задача поставить на производство новый танк. И чтобы с этой никому не нужной машиной к нему больше не приставали.

Наверное, ИЖ-14, даже доведенный до ума, проигрывал бы в чем-то Ниве. Но сравнить эти внедорожники покупателям возможности не дали. От амбициозного и интересного проекта остался образец в ижевском музее и раздаточная коробка полноприводной модификации ИЖ-21266 — дальняя родственница агрегата, спроектированного в 1970-х. Впрочем, и этого агрегата, как и ИЖ-2126, уже давно нет.

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Фото: из архива «За рулем»