Москвич‑2140: что он взял от 412-го?

Эксперт «За рулем» — о том, как появился последний в истории АЗЛК заднеприводный автомобиль.

С 1967 года, когда начали выпуск Москвича‑412, и до середины 1970‑х на АЗЛК сделали целую серию интересных прототипов просторнее и мощнее базовой модели.

Но переход в иной класс так и не случился.

Удалось лишь модернизировать серийный автомобиль. Ведь при всех достоинствах 412‑го недостатков у него, по меркам середины семидесятых годов, был уже целый букет.

Габариты автомобиля почти не изменились, но дизайн заметно переработали. Прямоугольные фары сохранили, но решетка радиатора по моде тех лет стала черной, поставили иные бамперы. Москвич‑2140 получил и новые, утопленные ручки дверей — более безопасные.

Новшества модели Москвич‑2140 внедряли постепенно. В 1975 году выпускали даже так называемые «переходки»: с передком от модели 412, но уже с модернизированной задней частью кузова. Задние крылья и крышку багажника тоже изменили. Крышка получила наружный замок. Слева поставили отдельный большой фонарь заднего хода.

Москвич‑2140 явно не претендовал на звание новой модели и являлся глубокой модернизацией предыдущей. База 2400 мм осталась прежней, как и в целом шасси. Сохранили переднюю независимую подвеску на поперечных рычагах и явно устаревшую заднюю рессорную. Пружинную подвеску, которую уже несколько лет испытывали на прототипах, в серию так и не пустили. Ее поставили лишь на несколько опытных машин.

Двигатель рабочим объемом 1,5 л (82×70 мм) развивал 75 л.с. при 5800 об/мин и 114 Н·м при 3000–3800 об/мин (степень сжатия 8,8). Вполне приличные по меркам конца 1970‑х показатели. Постепенно на мотор тоже внедряли новшества. Скажем, после изменения термостата ­отказались от жалюзи радиатора. На Москвич‑2140 (сначала на часть машин) ставили и новый карбюратор ДААЗ, аналогичный жигулевскому — вместо устаревшего ленинградского К‑126Н. Улучшился пуск, мотор стал более чутко реагировать на действия педалью газа.

Москвич‑2140, по сравнению с моделью 412, получил куда более современные и эффективные тормоза с механизмами по лицензии фирмы Girling. Двухконтурная система включала надежный вакуумный усилитель вместо прежнего проблемного гидровакуумного и дисковые механизмы спереди. Аналогичные тормоза позднее поставили на Волгу ГАЗ‑3102. Четырехступенчатая (3,49/2,04/1,33/1,00) коробка передач с дистанционным приводом с помощью тяг осталась прежней. Она не отличалась ни четкостью переключения, ни надежностью. Но разработанные и обкатанные уже опытные коробки, в том числе и пятиступенчатая, до Москвича‑2140 так и не добрались.

Салон Москвича‑2140 практически новый: изменили панель приборов, карты дверей, поставили иные сиденья с подголовниками. Машина получила и модный руль с массивной средней частью и более толстым ободом. От 412-го по наследству перешли лишь внутренние ручки дверей и комбинация приборов с тремя круглыми циферблатами, которую постепенно внедряли еще с начала семидесятых.

Очень важное отличие Москвича‑2140 от предшественника — система вентиляции. Массивные черные решетки на задних крыльях автомобиля не красили, зато от задней полки к ним проложили воздуховоды, которые заметно улучшили циркуляцию воздуха.

Дизайн унифицированного кузова Москвичей‑408 и 412, созданный еще в первой половине 1960‑х, для тех лет был очень передовым. В 1970 году, сохранив кузов с характерным «клювом» капота, стилистику немного освежили. В частности, поставили прямоугольные фары, а сзади — горизонтальные фонари.

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ Материалы по теме Машины нашего детства — ретротест Москвича-2140 Вставший на конвейер в 1976 году Москвич‑2140 оказался, конечно, не тем автомобилем, о котором мечтали конструкторы и дизайнеры. Утерянных к середине 1970‑х экспортных позиций Москвича эта модель принципиально улучшить тоже не могла. Даже более поздняя люксовая версия Москвич‑2140–117 (он же Москвич‑1.5 SL) прорывом за рубежом не стала. Однако для неизбалованных советских потребителей Москвич‑2140 стал шагом вперед. Казалось, эта модель — некий переход к совсем новым машинам, прощание с концепцией Москвича, заложенной в первой половине 1960‑х годов. Но прощание растянулось более чем на десятилетие. Первые товарные переднеприводные Москвичи‑2141 появились в 1986 году, а последние Москвичи‑2140 собрали в 1988‑м, почти через четверть века после дебюта Москвича-408.

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Фото: из архива «За рулем»