Знаменитый «козлик» ГАЗ‑69 — собрание классических сочинений Горьковского автозавода.

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Один из самых важных для страны в начале 1950‑х автомобилей — первый послевоенный легковой внедорожник, необходимый армии и сельчанам. Работал он и в городах.

Конечно, ГАЗ‑69, выпуск которого начали в 1953 году, создавали уже с учетом накопленного во время войны опыта. Однако в итоге получилась совсем новая и конструктивно оригинальная машина.

ГАЗ‑69 и его модификация ГАЗ‑69А — типичные внедорожники своего времени — с подключаемым передним приводом и понижающей передачей. Как и все зарубежные аналоги тех лет, автомобиль построен на прочной раме с жесткими зависимыми рессорными подвесками. Простой кузов — с брезентовым тентом.

Приборы ГАЗ‑69 — как у грузовика ГАЗ‑51, но скомпонованы иначе. Щиток, как и у ГАЗ‑51, — с наружной подсветкой двумя лампами под металлическими колпачками. Как и иные отечественные ­автомобили того времени, ГАЗ‑69 имел архаичные рычажные амортизаторы. Прямые аналоги — британский Land Rover и американский Willys — оснащали ­телескопическими.

ГАЗ‑69 имел довольно короткую колесную базу — 2300 мм, минимальные свесы спереди и сзади и одинаковую колею передних и задних колес — 1440 мм. Рама — с мощными поперечными усилителями и кронштейном раздаточной коробки, смещенной назад. По форме и общей конструкции рама ГАЗ‑69 во многом повторяла раму предшественника ГАЗ‑67Б, выпускавшегося с 1943 по 1953 год, но была прочнее. База ГАЗ‑67Б короче — 2100 мм. Заметно отличалась и компоновка шасси. У ГАЗ‑67Б коробка передач вплотную пристыкована к раздаточной, не имеющей демультипликатора. Колея ГАЗ‑67Б отличалась незначительно — 1446 мм. Ширина колеи 1440 мм была заложена, кстати, еще в 1938 году при создании ­полноприводного ГАЗ‑61.

Базовый ГАЗ‑69 — грузопассажирский восьмиместный автомобиль с убирающимися продольными лавками в задней части кузова. А ГАЗ‑67Б был четырехместным. Дизайн 69‑го, имеющий общие черты с первым послевоенным грузовиком ГАЗ‑51, в начале 1950‑х выглядел вполне свежо и оригинально и на фоне зарубежных аналогов. Модификация ГАЗ‑69А — четырехдверная, пятиместная, так называемая командирская, конструктивно отличалась от базовой минимально. Передние и задние двери каждой из сторон взаимозаменяемы. Конструкторы Горьковского автозавода были знакомы не только с американским Виллисом, но и с различными трофейными внедорожниками. Но ни один из них не повлиял ни на технику, ни на дизайн ГАЗ‑69. Разве что идея взаимозаменяемых передних и задних дверей была уже реализована, в частности, на штабных машинах Stoewer Typ 40 и унифицированных с ними автомобилях BMW и Hanonag.

Трехступенчатая коробка передач на ГАЗ‑69 с синхронизаторами на высших передачах — конструктивный аналог агрегата, устанавливаемого на Победу, а потом и на Волгу ГАЗ‑21. Передаточные числа (3,113/1,772/1,0) у этих коробок одинаковые. Совершенно новая раздаточная коробка ГАЗ‑69 имела понижающую передачу — 1,15/2,78. Чтобы избежать поломок трансмиссии, включать понижайку можно было только при подключенном переднем приводе.

Двигатель ГАЗ‑69 — нижнеклапанный, четырехцилиндровый, со степенью сжатия 6,2. Рабочий объем 2,12 л (82×100 мм), мощность 52 л.с. при 3600 об/мин. Позднее на часть экспортных машин устанавливали мотор 2,43 л (88×100 мм) со степенью сжатия 6,5 и мощностью 62 л.с. при 3800 об/мин. Двигатель на ГАЗ‑69 был абсолютно такой же, как на ГАЗ-М20 Победа. Этот четырехцилиндровый мотор родился от нижнеклапанной «шестерки» объемом 3,8 л (82×110 мм), которую в конце 1930‑х скопировали с американского мотора Dodge D5, а позднее в разных вариантах ставили на грузовики, автобусы и легковой ГАЗ‑12 ЗИМ.

Бездорожная карта

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В тех условиях и при тех возможностях, которые были у Горьковского автозавода на рубеже 1950‑х годов, ГАЗ‑69 — лучший автомобиль этого класса, который в принципе мог появиться на свет. И не случайно его довольно широко экспортировали.

В серию ГАЗ‑69 пошел в 1953 году, а в 1956‑м производство перевели в Ульяновск и там продолжали выпуск вплоть до 1972 года. Конечно, уже в 1960‑х машина звезд с неба не хватала: по динамике, комфорту, управляемости ГАЗ‑69 отставал от большинства зарубежных аналогов. Но ведь и мирная жизнь внедорожника в СССР была во многом сродни военной. Все недостатки компенсировались прочностью, относительной надежностью и простотой конструкции, изученной советскими шоферами и ремонтниками досконально.

Всего изготовили свыше 600 тысяч внедорожников ГАЗ‑69. На смену ему пришел УАЗ‑469 — автомобиль, заслуживающий отдельного обстоятельного рассказа.

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Фото: из архива «За рулем»