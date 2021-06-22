А медведь на его капоте — «братишка» бульдога, украшавшего траки марки Mack.

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Ярославский грузовик ЯАЗ‑200, выпуск которого начали в 1947 году, - один из первых послевоенных автомобилей СССР, к тому же совершенно новый, не имеющий преемственности с довоенными моделями.

ЯАЗ‑200 стал родоначальником обширного семейства ярославских и минских машин разного назначения, которые выпускались почти два десятилетия — бортовых, самосвалов, тягачей и даже полноприводных версий.

ЯАЗ‑200 при снаряженной массе 6500 кг имел грузоподъемность 7000 кг и по этому показателю превосходил все советские серийные машины тех лет. Первые «двухсотки», как и иные советские грузовики середины 1940‑х, имели деревометаллические кабины. Тонкого стального листа в разоренной войной стране остро не хватало. Кабину и крылья для первого прототипа заимствовали от американского грузовика Mack. Эти машины были известны в СССР, в том числе и потому, что поступали к нам по договору ленд-лиза. Однако ярославский грузовик имел капот аллигаторного типа, а у Мака открывались боковины. Американские грузовики оснащали уже бездисковыми колесами. Советская промышленность освоить их пока не могла. В серийном ЯАЗ‑200 от стилистики грузовика Mack уже мало что осталось.

ЯАЗ‑200 — впервые в СССР — получил роскошную носовую фигурку из животного мира — символизирующего Ярославль медведя. Его преемником стал белорусский зубр на автомобилях МАЗ, которые первое время являли собой копии грузовиков ЯАЗ. Но позднее от дорогих маскотов на капотах советских грузовиков отказались. Забавно, что сами создатели советской машины вспоминали, как на русского медведя их вдохновил американский бульдог — символ фирмы Mack еще со времен Первой мировой войны.

Первый прототип под именем ОК‑200 (ОК — опытная конструкция) появился в 1944 году. Машина имела вполне современный, внушительный вид, цельнометаллическую кабину и большие колеса от предвоенного троллейбуса ЯТБ. Помимо Мака на дизайн первого ярославского грузовика оказал влияние и тяжелый американский Federal. Похоже, именно от него у ЯАЗ‑200 крупная решетка радиатора с горизонтальными планками.

Мощная рама советского грузовика, собранная с помощью сварки и клепки, была явно рассчитана на перегруз, вполне типичный для отечественных условий эксплуатации. Такой подход был характерен для большинства отечественных грузовиков. Рамы близких по классу американских грузовиков были иными и явно слабее советской.

ЯАЗ‑200 стал первым серийным советским грузовиком с пневматической тормозной системой. Она в основе тоже была заокеанской. Правда, на грузовиках Mack в те годы, в основном, еще использовали гидравлику. Но на тяжелых лендлизовских автомобилях, в частности Diamond и Reo, тормоза были пневматические. В основе советской пятиступенчатой коробки передач — американская конструкция, но со специально подобранными для ЯАЗа передаточными числами и некоторыми изменениями. Коробка имела синхронизаторы на четырех высших передачах и пятую — повышающую (0,79) — передачу.

На ЯАЗ‑200 стоял очень необычный для грузовика нарядный щиток приборов КП‑5 со спидометром с растянутой полукруглой шкалой. Его монтировали и на другие советские послевоенные грузовики. От этого «излишества» вскоре отказались в пользу более простой комбинации с круглыми приборами. Советский ранний спидометр копировал прибор, который с конца 1930‑х устанавливали на Chevrolet, не только на легковые, но и на грузовики.

ЯАЗ‑200 получил первый в СССР серийный дизель ЯАЗ‑204. Двухтактный четырехцилиндровый агрегат (180×127 мм) рабочим объемом 4,65 л развивал 110 л.с. при 2200 об/мин (в ранних изданиях указывали 112 л.с.). Советский дизель был точной копией американского GMC‑4–71, созданного дочерней компанией GM — Detroit Diesel в 1938 году. Моторы этого семейства (3‑, 4‑ и 6‑цилиндровые) в США долго устанавливали на суда, строительную технику и грузовики. Четкого ответа на вопрос, имел ли Союз официальную лицензию на производство этих моторов, до сих пор нет. Но оборудование для Ярославля закупали в Штатах.

Первый в роду

ЯАЗ‑200 — старейшина большого семейства. При его создании применили лучший из возможных в конце разрушительной войны способ: использовали достижения передового американского автопрома, адаптируя их к советским реалиям.

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В Ярославле до 1950 года выпустили лишь 1763 автомобиля ЯАЗ‑200. Производство передали в Минск, где семейство выпускали до 1965 года под маркой МАЗ‑200. В Ярославле же сконцентрировались уже на новом — трехосном семействе. А в 1959 году выпуск и трехосных машин перенесли в Кременчуг, на бывший комбайновый завод, а ЯАЗ переименовали в ЯМЗ — и он до сих пор остается моторным заводом.









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Фото: из архива «За рулем»