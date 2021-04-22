Заслуженный грузовик СССР: сколько в нем американского?

ГАЗ‑51 начали проектировать еще до войны, но послевоенная серийная машина была уже другой — более современной.

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Самый массовый и один из самых долгоиграющих советских грузовиков — ГАЗ‑51 cтал не только символом послевоенного возрождения страны, поскольку пошел в серийное производство уже в 1946 году, но и совершенно новой моделью грузового автопрома.

Полуторка ГАЗ-АА (ГАЗ-ММ) фордовской конструкции конца 1920‑х с треском проигрывала «пятьдесят первому» по всем параметрам. Ведь она впитала передовые зарубежные технические решения.

Studebaker US6 — самый массовый из поставляемых в СССР по договору ленд-лиза грузовик. Эта машина завоевала у нас очень хорошую репутацию. Поэтому ее особенно внимательно изучали инженеры Горьковского и Московского автозаводов. ГАЗ‑51 проектировали одновременно с полноприводной версией ГАЗ‑63, прототип которой появился уже в 1944 году. На этом опытном образце стояла кабина, очень похожая на американскую — от Студебекера. Но кабина опытного ГАЗ‑63 точной копией американской не была, отличалась некоторыми элементами, в частности, дверями.

ГАЗ‑51 пошел в производство с другой кабиной. От стилистики Студебекера остались некоторые линии кабины, оперение, капот, двери. Однако крылья стали более элегантными — округлыми, а фары вмонтировали в них. Правда, до 1952 года грузовики делали с довольно неуклюжей внешне дерево‑металлической кабиной. С 1952 года деревянный каркас оставался лишь у дверей, но общий облик автомобиля уже сформировался. Цельнометаллические кабины без деревянных элементов встали на конвейер в 1957 году и до окончания производства уже не менялись.

Грузоподъемость ГАЗ‑51 составляла 2500 кг (на грунте — 2000 кг) против 1500 кг у ГАЗ-ММ. Снаряженная масса выросла на 900 кг и составила 2710 кг. Длина машины увеличилась лишь на 190 мм, а база уменьшилась на 40 мм.

Дизайн щитка приборов советского автомобиля сильно напоминает комбинацию грузовика Studebaker. Однако сами приборы расположены по-другому, да и шрифт иной. ГАЗ‑51 получил современную комбинацию приборов, но с наружной подсветкой. На полуторках был только простенький спидометр и амперметр.

Конструкция главного тормозного цилиндра ГАЗ‑51 в основе повторяет узел Studebaker, хотя есть и отличия. Цилиндр не копировали впрямую, а внимательно изучали. ГАЗ‑51 — первый массовый советский грузовик с гидравлическими тормозами на всех колесах. Этим машина тоже разительно отличалась от полуторки.

Газовская коробка передач конструктивно копировала американскую образца 1929 года. Коробка досталась ГАЗу от автомобилей Ford, лицензию на производство которых приобрел СССР. Компания Ford выпускала такие несинхронизированные коробки до 1951 года. ГАЗ‑51 сохранил четырехступенчатую коробку передач, аналогичную ГАЗ-АА (ММ) с передаточными числами 6,4/3,09/1,69/1,0. Отсутствие синхронизаторов логично посчитали менее важным, чем простоту и надежность технологически отработанного агрегата. Ездить с двойным выжимом сцепления тогда умели все шоферы. Рама ГАЗ‑51 была совершенно оригинальная, разительно отличающаяся от рамы ГАЗ-АА и не копирующая ни один зарубежный аналог. Простая по конструкции, она была, как и у других советских грузовиков, сделана с запасом прочности, выдерживала не только перегруз на плохих дорогах, но и, скажем, прыжки на соревнованиях по кроссу — то была наша наци­ональная забава.

В основе советского мотора лежал американский агрегат Dodge D5, который с 1937 года устанавливали на легковые автомобили и легкие грузовики концерна Chrysler. После войны этот шестицилиндровый двигатель американцы уже значительно модернизировали. Нижнеклапанный двигатель ГАЗ‑51 — один из вариантов довоенного ГАЗ‑11. Шестицилиндровый мотор рабочим объемом 3,5 л (82×110 мм) в версии ГАЗ‑51 развивал 70 л.с. при 2800 об/мин. По меркам 1940‑х и начала 1950‑х — вполне прилично.

Рабочий класс

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Грузовик ГАЗ‑51 — пример оригинальной в целом конструкции, в которой умело использовали, пусть и не самые передовые, но уже отработанные в производстве агрегаты, а заодно и некоторые достижения американского автопрома 1940‑х.

Машину несколько раз модернизировали. Помимо цельнометаллической кабины грузовик постепенно получил новый карбюратор, генератор, отопитель кабины, в 1964‑м — телескопические амортизаторы. Но, в основном, конструкция сохранилась вплоть до 1975 года, когда ГАЗ‑51А сняли с производства.

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Конечно, уже в 1960‑х, тем более в начале 1970‑х, многое в машине, в том числе двигатель и коробка передач, выглядело архаично. Однако автомобиль жил в конкретных исторических и географических условиях, поэтому простую конструкцию продолжали выпускать параллельно с более современными ГАЗ‑52 и восьмицилиндровым ГАЗ‑53.

Почти за тридцать лет на ГАЗе изготовили около 3,5 миллионов шасси и машин всех модификаций, еще 14 335 грузовиков собрали в Иркутске. ГАЗ‑51 — самый массовый грузовик в СССР!

Фото: из архива «За рулем»