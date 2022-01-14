Новая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года

Среди горячих премьер не только недорогие и массовые легковушки и кроссоверы. Есть и нишевые модели, и даже экзотика.

Lada Vesta

Рестайлинговые машины должны поступить к дилерам уже весной. По шпионским снимкам известно, что на машине появится светодиодная оптика, цифровая комбинация приборов, большой дисплей медиасистемы и блок управления микроклиматом от Renault Duster.

Интересно, достанется ли Весте 150-сильный турбомотор 1.3, знакомый нам по кроссоверам Renault? И главный вопрос: насколько подорожает обновленная Веста? Не достигнет ли цена модели со всеми обновлениями планки в 1,5 млн рублей?

Интерьер обновленной Лады Веста.

Renault Logan/Sandero

Внешне наш Renault Logan будет похож на турецкий Renault Taliant.

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Французские бюджетные модели у нас традиционно обновляются с задержкой относительно других стран. Переднюю часть кузова наши машины возьмут не от европейского Dacia Logan, а от турецкого Renault Taliant. Наряду с хорошо нам знакомыми атмосферными моторами Logan и Sandero могут обзавестись турбомотором. Причем это может быть как двигатель 1.3 от кроссоверов Renault, так и скромный литровый агрегат. По цене машины, скорее всего, останутся в нынешней нише: дороже Весты, но дешевле остальных иномарок В-класса.

Haval Dargo

Haval Dargo.

Haval за 2021 год вырос по продажам почти в 2,5 раза. Помог бюджетный Jolion, причем еще не до конца раскрутившийся. В 2022-м успех подкрепит Dargo, который побольше (размерами он ближе к модели F7) и подороже. Он должен привлечь покупателей интересным «квадратным» дизайном и мощными моторами: топовый агрегат (по неофициальной информации) будет выдавать около 200 сил.

Kia Sportage

Kia Sportage.

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Среди трех топовых среднеразмерных кроссоверов идет интересная борьба. Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage постоянно меняются местами — и лидером оказывается то один, то другой, то третий.

Не исключено, что на фоне приевшихся японской и немецкой моделей новый «кореец» с неординарным дизайном окажется наиболее привлекательным.

В России будут продавать только длиннобазный вариант — по аналогии с Hyundai Tucson, построенном на той же платформе. Известна и стартовая цена: 2,33 млн рублей.

Hyundai Staria Hyundai Staria.

Еще один «дизайнерский» автомобиль из Кореи — минивэн Hyundai Staria. Модель сразу вызвала большой интерес, ввоз быстро наладили по серым каналам небольшие фирмы. Недостатка в клиентах нет! В начале февраля узнаем все подробности об официальной версии для России. С учетом появившегося в прошлом году вэна Kia Carnival в России заметно освежился выбор в сегменте. Отрадно, что корейские модели заточены под семейное использование, тогда как большинство одноклассников пропитаны «корпоративным духом». Ioniq 5 и Kia EV6 Ioniq 5. Kia EV6. Материалы по теме Электромобиль — это дорого или нормально? Эксперт посчитал все расходы Корейцы решили вывести на российский рынок электромобили. Родственные Ioniq 5 («электрический» суббренд Hyundai) и Kia EV6 могут оказаться заметно доступнее премиальных моделей Audi, Jaguar и Mercedes, которые сейчас можно официально купить у нас. Тем более что автомобили собираются предлагать и по подписке. Можно будет попробовать пожить с электромобилем, не отдавая за него сразу всю стоимость, а взяв на ограниченный период и оплачивая ежемесячные взносы. Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker.

Самая неоднозначная новинка 2022 года. С одной стороны, еще свежи воспоминания об удобном кроссовере Opel Mokka, перелицованным вариантом которого и являлся предыдущий Tracker. Но Mokka продавалась по очень привлекательной цене, а новый Tracker рискует оказаться дороже прямых конкурентов. Вдобавок в России нет представительства марки. А потому и нет уверенности, что очередной приход бренда будет удачным. Mazda 6 Mazda 6.

«Шестерка» давно пребывает в тени кроссовера СХ-5, который расходится в разы лучше. К тому же у машины маленький багажник и жесткая подвеска, что устраивает не всех. Новое поколение обещают сделать более премиальным. Mazda анонсировала для него задний привод и рядные шестицилиндровые моторы. Очень интересно! Неужели «шестерка» станет конкурентом BMW? Mini Cooper SE Mini Cooper SE.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Удивительно, что нишевый бренд Mini решил порадовать нас электромобилем. Но весной действительно должны привезти первые электрохэтчи. Цена — 3,6 млн рублей... пока. К началу продаж ее, скорее всего, пересмотрят в сторону увеличения. Запас хода невелик — всего 234 км (испытания по методике WLTP). Но Mini — автомобиль имиджевый, а потому реальные потребительские свойства для него не так важны, как для обычных машин. Зато это будет самый доступный электромобиль из официально поставляемых — за исключением «китайца» JAC iEV7S. Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander Nissan X-Trail. Mitsubishi Outlander. Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Появление этих кроссоверов в 2022 году под вопросом. Но обе модели входят в топ-25 по продажам, а потому крайне интересны. Кроме того, оба кроссовера немолоды и теряют покупателей: брендам не с руки затягивать с обновлением. Поэтому — ждем. Машины «повзрослели» в плане дизайна, качества отделки и набора опций. Конечно, каждый из этих пунктов означает подорожание, но так бывает всегда при смене поколения. Зато и набор потребительских качеств станет соответствовать году на календаре и уровню соперников.

Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv .

«За рулем» теперь есть и в TikTok. Фото: Яков Князев/ТАСС, фирмы-производители