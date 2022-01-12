АВТОВАЗ показал новую Lada Vesta на видео

У машин обновленного семейства действительно будет полностью светодиодная оптика.

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На состоявшейся в Москве конференции официальные представители АВТОВАЗа подвели итоги прошедшего года и поделились с представителями СМИ планами на будущее. Одной из главных целей компании в 2022 году провозглашен успешный запуск обновленного семейства Lada Vesta, подготовка к производству которого сейчас идет на ижевской площадке автогиганта, заводе «Лада Ижевск».

В ходе мероприятия гостям был представлен первый официальный видеотизер главной новинки бренда Lada в наступившем году.

Как и предписано законами жанра, подробностей это видео дает немного. Однако как минимум один слух находит подтверждение: у обновленной Весты будет полностью светодиодная оптика. Буквально в первое мгновение мы видим, как гаснут светодиоды ближнего света, оставляя только ходовые огни. Они состоят из двух линий: своеобразная «бровь» по верху контура фары дополнена небольшим «клыком» снизу.

По предварительным сведениям, в топ-версиях Веста должна получить несколько продвинутых опций. В частности, ожидаются бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, мониторинг слепых зон, новый климатический блок и ММС с вертикальным планшетом.

Предполагается, что официально о запуске в серию заявят уже в марте, а в продажу первые автомобили попадут к лету 2022 года.

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Видео: YouTube / World of Motors