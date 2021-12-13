Lada Vesta 2022: названа дата начала производства — журнал За рулем

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Lada Vesta 2022: названа дата начала производства

Подготовка к запуску новой версии Весты идет не без проблем, но на заводе надеются выдержать сроки.

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Запуск обновленной Весты в производство намечен на первую неделю февраля 2022 года, и если все пойдет по плану, то официальный старт производства машин новой версии может быть объявлен уже в начале марта, сообщает со ссылкой на собственные данные сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ». К тому времени нынешняя версия Весты уйдет в историю, добавляет автор публикации — конвейер в Ижевске будет выпускать только Весту нового модельного года.

Меж тем, подготовка к серийному производству идет со сложностями: на прошедшей неделе на конвейере не собрали ни одного опытного образа, равно как и на нынешней неделе такие машины не запланированы к выпуску. Причина — в большом количестве обходных технологий с ручным трудом при сборке.

Lada Vesta 2022: названа дата начала производстваПока обновленные машины на сборке в Ижевске редкость, по конвейеру идут привычные глазу дорестайлинговые Весты, но уже в марте 2022-го все должно поменяться
Пока обновленные машины на сборке в Ижевске редкость, по конвейеру идут привычные глазу дорестайлинговые Весты, но уже в марте 2022-го все должно поменяться

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Из-за этого отложена одна из так называемых вех освоения производства — в ходе ее реализации предполагалось еще ко 2 декабря оценить готовность мощностей предприятия. После этой вехи должно пройти еще две (с выпуском предсерийных машин), прежде чем наступит главная, именуемая в заводской терминологии SOP, т.е. запуск в серийное производство.

Если в сроки все же удастся уложиться, в марте машины начнут отгружать дилерам, чтобы те могли проводить презентации и формировать товарные запасы. Продажи, по предварительным данным, начнутся в мае 2022 года.

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

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