Сроки запуска обновленной Весты могут измениться — журнал За рулем

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Сроки запуска обновленной Весты могут измениться

В новом семействе больше электроники - это может помешать запуститься вовремя...

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Обновленное семейство Lada Vesta готовится к старту серийного производства — сейчас новые машины мелкими предсерийными партиями продолжают собирать на заводе Lada Ижевск. Например, на прошлой неделе, пишет Avtograd news, на предприятии собрали 8 машин обновленного семейства — Vesta Sedan Cross FL и Vesta SW Cross FL с силовыми агрегатами на 106 (в паре с механикой) и 113 л.с (с вариатором CVT). Однако сроки запуска в серию могут сместиться, сообщает источник.

Причиной называется дефицит электронных компонентов, которые сейчас переживает мировой автопром и, в частности производственные площадки АВТОВАЗа. Ижевское предприятие, в отличии от завода в Тольятти, долгое время избегало влияния кризиса, однако нехватка микрочипов к концу года начала сказываться и там. Ситуация усугубляется тем, что в обновленном варианте у Весты большее количество электронных компонентов, чем в нынешней (изначальной) версии.

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По неофициальным данным, в максимальных комплектациях у обновленных отечественных моделей будут полностью светодиодные фары и фонари, камеры заднего вида, передние и задние парктроники, электрозеркала, мониторинг слепых зон, запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ, датчики дождя и света, полный комплект обогревов (лобовое стекло, все сиденья, обод руля), климатический блок Renault Arkana, три варианта мультимедийной системы, разъемы для зарядки... Появятся новые обивки дверей с мягкими подлокотниками, а внешне, помимо новой оптики, машины будут отличаться измененными бамперами и решеткой радиатора в двух вариантах — у кросс-версий структура будет ячеистой.

  • Итак, названный предварительный срок запуска серийного производства весной 2022 года может, по некоторым данным скорректироваться, однако на АВТОВАЗе ранее заявляли, что ищут и находят пути борьбы с дефицитом микрочипов.
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Фото: Avtograd news

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