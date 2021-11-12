Последний бастион: АВТОВАЗ сокращает производство Lada Vesta — журнал За рулем

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Последний бастион: АВТОВАЗ сокращает производство Lada Vesta

За ноябрь рынок получит сразу на 3000 автомобилей меньше, чем было запланировано.

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АВТОВАЗ останавливает производство почти всех моделей

Как «За рулем» сообщал ранее, АВТОВАЗ вновь вынужден приостанавливать производство всех моделей, которые выпускаются в Тольятти. Все линии по сборке автомобилей простояли в пятницу 12 ноября, и, по ряду последних сообщений в независимых СМИ, уже есть предпосылки к простою большинства ниток конвейера и на следующей неделе. Причина — дефицит электронных компонентов, которые поставляются с завода Bosch, расположенного в соседней Самаре.

А вот на заводе Lada Ижевск, где выпускают семейство Vesta, до последнего времени ситуация была более стабильной — сборка шла ритмично. Однако теперь кризис коснулся и этой площадки автогиганта. Как сообщает Avtograd news, план производства на ноябрь скорректирован в сторону уменьшения. Вместо изначально запланированных 12 240 товарных машин сделают только 9240.

Последний бастион: АВТОВАЗ сокращает производство Lada VestaПо некоторым данным, в сентябре АВТОВАЗ не досчитался более чем 20 000 товарных авто. Тогда кризис касался только Тольятти, но теперь затронул и Ижевск
По некоторым данным, в сентябре АВТОВАЗ не досчитался более чем 20 000 товарных авто. Тогда кризис касался только Тольятти, но теперь затронул и Ижевск

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Как сообщает источник, ранее практиковавшаяся работа в выходные дни отменена, а кроме того, по пятницам сборочное производство будет работать лишь в первую смену. Стоит отметить, что информация носит неофициальный характер, пресс-служба АВТОВАЗа производственные планы предприятия не комментирует.

Фото: Яков Князев / ТАСС
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