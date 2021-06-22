Николя Мор: Вся электроника в автомобилях Lada станет российской

К этому подталкивает и СПИК, и затянувшиеся последствия пандемии.

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АВТОВАЗ продолжает локализацию своего производства в соответствии с заключенным с Минпромторгом РФ специальным инвестиционным контрактом (СПИК), об этом напомнил президент предприятия Николя Мор на брифинге с журналистами. В очереди на локализацию компонентов — электроника выпускаемых под брендом Lada моделей.

Возвращаясь к 719-му постановлению [регламентирующего подтверждение производства в России], у нас есть намерения по локализации — это касается электроники и технологий или компонентов мультимедиа», — цитирует Finam президента АВТОВАЗа.

Дополнительно подстегивает процесс перехода на отечественные электронные компоненты мировой дефицит микрочипов, возникший в результате разразившейся в 2020 году пандемии и парализовавшей на время крупнейшего производителя электроники, Китай. По прогнозам Николя Мора, напряженная ситуация с поставками на конвейер микрочипов сохранится до 2022 года.

В июне текущего года АВТОВАЗ дважды останавливал конвейер на несколько дней из-за нехватки компонентов — сначала прекратилась сборка Lada Granta и машин на платформе В0 (Lada Largus, XRAY Renault Logan, Sandero), а потом к ним добавилась Niva Legend.

Фото: Владислав Шатило / RBC / TASS