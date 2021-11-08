Прогноз: машины будут выпускать с перебоями до 2024 года

Дефицит электронных компонентов и вызванные им перебои в производстве автомобилей будут продолжаться до 2024 года, сообщает Телеграм-канал «Автотелеграм», ссылаясь на прогноз, сделанный компанией Audi. Исходя из этого, покупатели едва ли могут в ближайшем будущем рассчитывать на своевременную поставку автомобилей в салоны дилеров и на адекватные цены.
Однако не все производители столь негативно смотрят на перспективу ближайших лет, замечает источник: Tesla и многие китайские бренды сумели почти нивелировать дефицит микрочипов на своих конвейерах, а в Корее автопроизводители готовятся осваивать собственное производство микросхем.
К тому же в индустрию электронных компонентов дополнительно инвестированы десятки миллиардов долларов, позволивших нарастить производство тайваньским, китайским, американским и европейским компаниям. Поэтому собственный прогноз источника другой: ситуация стабилизируется уже в следующем году.
- Правда, следующей кризисной волной может стать дефицит китайского магния, что приведет к коллапсу автопрома уже в следующем году.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: dpa.com / ТАСС