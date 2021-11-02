Прогноз: автомобильные заводы полностью встанут в 2022 году — журнал За рулем

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Прогноз: автомобильные заводы полностью встанут в 2022 году

Причина в том, что у производителей алюминиевых сплавов заканчивается важнейший компонент — магний.

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Уже в следующем году мировой автопром может ждать коллапс — производство автомобилей попросту встанет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Financial Times. Причиной полной остановки сборки машин по всему миру могут явиться даже не пресловутые микрочипы, а магний. А точнее, его отсутствие.

Как пишет издание, энергетический кризис в Китае привел к тому, что власти провинции Шэньси закрыли 35 плавильных заводов из 50, производивших магний в этом регионе, а остальным предписано сократить производство в два раза ради экономии электроэнергии. Шэньси является одним из ключевых поставщиков магния в Китае — на его долю приходится около 80% общемирового объема добычи этого металла.

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Магний необходим при производстве алюминиевых сплавов, которые в настоящее время очень широко применяются в автомобилестроении. Уже сейчас, по данным источника, в Китае наблюдаются существенные перебои с поставками магния. На прошлой неделе сразу два производителя алюминиевых заготовок — американская компания Alcoa и канадская Matalco — заявили о том, что запасы магния на исходе и стоит ожидать перебоев в поставках.

Цены на поставки магния в Европу поползли вверх и уже достигли исторического максимума: за последний месяц рост составил 75%, магний стоит сейчас более 9 тысяч долларов за тонну.

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / picture-alliance

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