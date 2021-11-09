Движение в нужную сторону

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Поговорка про две главные беды все еще актуальна, но не в такой степени, как раньше.

НЕНОРМАТИВА СТАЛО МЕНЬШЕ

За десять лет смертность на российских дорогах снизилась почти в два раза. В этом есть заслуга и самих дорог — они становятся лучше.

За эти же десять лет построено 5 тысяч км новых федеральных трасс, 100 тысяч км прошли капитальный ремонт. Протяженность дорог, полностью соответствующих нормативам, выросла на 40%.

СНИЖАЕМ ДАЛЬШЕ

Основные показатели аварийности снижаются и в этом году. По статистике ГИБДД, за девять месяцев общее число ДТП уменьшилось на 10%. Меньше стало погибших (-8,7%) и раненых (-10,7%).

В период пандемии россияне сократили число коротких поездок — в школы, детсады, магазины. Но при этом скачок развития пережил автотуризм — путешествия на большие расстояния.

ТУРИСТЫ — В ПРИОРИТЕТЕ

Одна из приоритетных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» — реконструкция и ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим объектам.

Проект реализуется с 2019 года, занимаясь, в основном, дорогами, требующими срочного приведения в порядок. За первый год реконструировано 16 тысяч км дорог. На 2021 год цель примерно такая же, работы проведены в 84 регионах и 105 городских агломерациях.

КИВАЧ ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН

Автотуристы получили 300 новых участков дорог, ведущих к интересным местам. Общая их протяженность — около 1500 тысяч км. Многие объекты раньше в межсезонье были отрезаны от мира.

Вятская Швейцария, кладбище динозавров, музей «Планета океан», уникальные озера и водопады стали доступнее.

Новую 32-километровую дорогу к карельскому водопаду Кивач первым же летом проверили 60 тысяч туристов.

К ВРАЧУ — БЕЗ ТРАКТОРА

Еще одно важное направление проекта — строительство и реконструкция дорог к медицинским учреждениям. По плану, в 2021 году отремонтируют свыше 1100 км на 420 дорогах, ведущих к поликлиникам, больницам, медицинским центрам.

ДОРОЖНЫЕ ЦИФРЫ

Еще немного статистики.

В уходящем 2021 году дороги получили:

свыше 1400 тысяч погонных метров стационарного освещения

1645 тысяч метров барьерного ограждения

284 тысячи метров пешеходного ограждения

более 3 млн квадратных метров разметки

более 300 тысяч новых дорожных знаков

более 2,1 тысячи светофоров

ДОРОГИ — НЕ ПАНАЦЕЯ

Хорошие дороги — прекрасно, но они не гарантия безаварийной езды. Аварии все-таки устраивают не дороги. Поэтому проходит кампания по привлечению внимания взрослых и детей к факторам риска на дорогах.

К 2030 году смертность на дорогах благодаря комплексу мер должна снизиться до 4 погибших на 100 тысяч населения страны — с 10,9 в 2020 году. Такую задачу ставит ГИБДД.

ПРОВЕРЬ ДЕТЕЙ

С 1 по 19 ноября 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Минтранс, МВД, Минпросвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты» проводят Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» — для школьников 1–9 классов.

Выполнять задания можно дома, помощь взрослых приветствуется.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

По данным ГИБДД, за первые семь месяцев 2021 года произошло почти 9 тысяч ДТП с участием детей. Кто-то неправильно переходил дорогу, кто-то неосторожно катался на велосипеде.

Подготовка к олимпиаде и участие в ней повышает дорожную грамотность.

Не только школьников, но и родителей. И еще неизвестно, что важнее.

ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?

Игровая форма лучше, чем занудная зубрежка. Количество набранных баллов участники узнают сразу после завершения олимпиады. И все получат символический электронный диплом.

Но главный результат — возможность вспомнить и осознать важность правил безопасности на дорогах. На хороших дорогах.