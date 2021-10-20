АВТОВАЗ показал, как избавляется от дефицита микрочипов

На Волжском автозаводе принимают меры по выходу из сложной ситуации, вызванной дефицитом микрочипов. Напомним, из-за сбоев в поставках электронных компонентов АВТОВАЗ то и дело останавливает конвейер и даже вынужден продавать не до конца укомплектованные автомобили — без блока ЭРА-ГЛОНАСС. Однако варианты минимизировать последствия кризиса все же есть.
Среди очевидных вариантов корпоративный Youtube-канал «На заводе» называет те, что связаны с поставками и логистикой. Но есть и такие о которых подумать могут только инженеры. Речь идет о взаимозаменяемости электронных компонентов.
«Нельзя просто так взять первую попавшуюся похожую микросхему и заменить ей ту, которая исчезла... Это своего рода инженерная загадка», — говорит Владимир Александров, инженер аппаратного обеспечения.
Специалист отмечает, что на инженерах, занимающихся электроникой автомобилей Lada, сейчас лежит огромная ответственность. Но если решать подобные загадки, ущерб от дефицита можно минимизировать и в итоге преодолеть кризис, считают на заводе.
К настоящему моменту специалисты придумали, протестировали и внедрили «около десяти» изменений, которые сделали возможным продолжение производства при отсутствии некоторых компонентов.
- В течение второго полугодия текущего года из-за кризиса АВТОВАЗ не выпустил уже около 60 тысяч автомобилей.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Видео: Youtube / На заводе