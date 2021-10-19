Посчитали, сколько машин не выпустил АВТОВАЗ из-за кризиса микрочипов — журнал За рулем

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Посчитали, сколько машин не выпустил АВТОВАЗ из-за кризиса микрочипов

Начиная с июня и по сегодняшний день рынок недополучил уже десятки тысяч автомобилей Lada. Есть ли выход?

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Дефицит электронных компонентов больно бьет по большинству производителей мира, и это влияние, по прогнозам, будет ощущаться как минимум до середины 2022 года. Крупнейший российский производитель — АВТОВАЗ с лета текущего года практикует периодическую остановку конвейеров в Тольятти: линии запускаются, когда микрочипов хватает для сборки, а через несколько дней встают снова.

В сентябре предприятие недосчитается более чем 20 тысяч товарных автомобилей — их попросту невозможно полностью собрать, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ». По некоторым оценкам, объем невыпущенных в сентябре вазовских автомобилей будет сопоставим с 2/3 месячного объема продаж через официальных дилеров марки.

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С июня по август, по сведениям источника, потери по сборке составили почти 40 тысяч машин. Таким образом, во втором полугодии 2021 года отечественный авторынок недополучит уже около 60 тысяч автомобилей Lada. Впрочем, ситуацию постараются исправить: по неофициальным данным, в ноябре и декабре за счет сверхурочной работы на предприятии постараются компенсировать недостачу. Но максимум, на который рассчитывают до конца года, — всего 10 тысяч машин.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

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