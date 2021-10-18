АВТОВАЗ повысил цены в шестой раз за год — журнал За рулем

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АВТОВАЗ повысил цены в шестой раз за год

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С 18 октября Волжский автогигант повысил рекомендованные розничные цены на все без исключения автомобили модельного ряда Lada. Ранее в 2021 году производитель переписывал прайсы в январе, марте, мае, июле и всего полтора месяца назад — в сентябре, напоминает Лада.Онлайн. Впрочем, подобной ценовой политики в последнее время придерживаются абсолютно все представленные в России производители.

Трехдверная Niva Legend (включая версию Bronto) подорожала на 10–12 тысяч рублей и стоит теперь от 659 900 до 984 900 рублей. Пятидверка прибавила на 20 тысяч и обойдется в цену от 747 900 до 832 900 рублей. Заводские расценки на Niva Travel увеличились на 11 тысяч рублей, актуальный диапазон — от 831 900 до 993 900 рублей. На семейство Granta (четыре типа кузова, плюс спецверсии Cross и Drive Active) цены выросли в пределах 9–12 тысяч рублей; самый дешевый седан оценен в 559 900 рублей, а самый дорогой универсал — в 807 800 рублей.

АВТОВАЗ повысил цены в шестой раз за годЗа обычный (без учета версии Drive Active) седан Гранта автозавод просит от 559 900 до 780 800 рублей
За обычный (без учета версии Drive Active) седан Гранта автозавод просит от 559 900 до 780 800 рублей

Линейка Весты, включающая седан Vesta и универсал Vesta SW, а также спецверсии Cross, SW Cross, Sport и GNG, прибавила в цене на 12 тысяч; самая простая комплектация (седан) обойдется в 795 900 рублей, самая дорогая (седан Sport) — в 1 277 900 рублей. Хэтчбеки XRAY (включая приподнятые XRAY Cross) подорожали на 10–13 тысяч и оцениваются в диапазоне от 774 900 до 1 195 900 рублей. Что касается цен на семейство Largus, они потяжелели на 12 тысяч рублей; Ларгусы стоят от 785 900 (фургон) до 1 018 900 рублей.

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Повышение цен обычно вызывают такие факторы как курс валют, увеличение стоимости сырья и компонентов, мировые кризисы. В последнее время, по оценкам специалистов, на цены серьезно влияют последствия коронавируса — в частности, дефицит микрочипов. И рост РРЦ — это лишь часть беды, российские дилеры в условиях кризиса применяют накрутки, увеличивающие цену машины на сотни тысяч рублей.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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