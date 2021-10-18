АВТОВАЗ повысил цены в шестой раз за год

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С 18 октября Волжский автогигант повысил рекомендованные розничные цены на все без исключения автомобили модельного ряда Lada. Ранее в 2021 году производитель переписывал прайсы в январе, марте, мае, июле и всего полтора месяца назад — в сентябре, напоминает Лада.Онлайн. Впрочем, подобной ценовой политики в последнее время придерживаются абсолютно все представленные в России производители.

Трехдверная Niva Legend (включая версию Bronto) подорожала на 10–12 тысяч рублей и стоит теперь от 659 900 до 984 900 рублей. Пятидверка прибавила на 20 тысяч и обойдется в цену от 747 900 до 832 900 рублей. Заводские расценки на Niva Travel увеличились на 11 тысяч рублей, актуальный диапазон — от 831 900 до 993 900 рублей. На семейство Granta (четыре типа кузова, плюс спецверсии Cross и Drive Active) цены выросли в пределах 9–12 тысяч рублей; самый дешевый седан оценен в 559 900 рублей, а самый дорогой универсал — в 807 800 рублей.

За обычный (без учета версии Drive Active) седан Гранта автозавод просит от 559 900 до 780 800 рублей

Линейка Весты, включающая седан Vesta и универсал Vesta SW, а также спецверсии Cross, SW Cross, Sport и GNG, прибавила в цене на 12 тысяч; самая простая комплектация (седан) обойдется в 795 900 рублей, самая дорогая (седан Sport) — в 1 277 900 рублей. Хэтчбеки XRAY (включая приподнятые XRAY Cross) подорожали на 10–13 тысяч и оцениваются в диапазоне от 774 900 до 1 195 900 рублей. Что касается цен на семейство Largus, они потяжелели на 12 тысяч рублей; Ларгусы стоят от 785 900 (фургон) до 1 018 900 рублей.

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Повышение цен обычно вызывают такие факторы как курс валют, увеличение стоимости сырья и компонентов, мировые кризисы. В последнее время, по оценкам специалистов, на цены серьезно влияют последствия коронавируса — в частности, дефицит микрочипов. И рост РРЦ — это лишь часть беды, российские дилеры в условиях кризиса применяют накрутки, увеличивающие цену машины на сотни тысяч рублей.

В связи с этим большинство автомобилистов отказались от покупки нового автомобиля.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС