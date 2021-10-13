Нет накруткам: большинство автомобилистов отказались от покупки машины

Кто будет покупать машины по ценам, которые сейчас выставляют дилеры? К этому готовы немногие — менее 5% опрошенных.

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Более 70% автолюбителей не готовы к смене автомобиля. Причина тому — завышенные цены в автосалонах, возникшие на фоне кризиса электронных компонентов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сайтом «За рулем». На вопрос издания «Как менять машину, когда в автосалонах такие цены?» ответило более тысячи пользователей, и 70,2% дали ответ «никак».

Эти автомобилисты предпочтут ездить на той машине, которая у них сейчас, просто поддерживая технику в рабочем состоянии. Во второй по численности группе оказались те, кто собирался покупать новый автомобиль, но после того, как официальные дилеры начали «прикручивать» к РРЦ огромные суммы, задумались о приобретении машины с пробегом.

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Однако тут следует учитывать, что на вторичном рынке цены поползли вверх вслед за первичным. Многие это понимают, и поэтому приценивающихся к авто с пробегом совсем немного, всего 10%. А некоторые из тех, кто все же хочет новый автомобиль, надеются заставить отказаться дилеров от накрутки — вариант ответа «буду требовать, чтобы убрали все дилерские допы» выбрали 7,2%.

Есть и те, кто при покупке нового автомобиля, чтобы нивелировать наценку, предпочтут или комплектацию победнее, или даже сменят бренд на более бюджетный — такие варианты рассматривают, соответственно, 4,8% и 4,1%.

И только 3,7% готовы покупать машины по тем ценам, по которым сейчас они выставлены в салонах.

Так почему же в автосалонах сейчас такие цены? Дилеры все объяснили.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС