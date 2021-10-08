Дилеры объяснили накрутку цен в автосалонах

Авторынок лихорадит. На фоне дефицита самых востребованных моделей цены на них сильно завышают. Мы поинтересовались в дилерском центре мотивацией самих ритейлеров.

Сегодня автомобильная отрасль все еще испытывает дефицит микрочипов, по всем брендам зафиксированы проблемы с поставками, при этом спрос опережает предложение, напомнил в интервью «За рулем» Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «Авилон». Покупатели же стремятся как можно быстрее приобрести автомобиль, потому что ожидают очередного повышения цен, а это, с наибольшей вероятностью, произойдет еще до конца года: цены растут под влиянием инфляции, колебания курса валюты и смены модельного года.



Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «Авилон»

Сейчас спрос опережает предложение, связано это с образовавшимся дефицитом. У дилеров имеется ограниченное количество автомобилей, которые можно приобрести из наличия, а сроки ожидания, в среднем, увеличились на 1–1,5 месяца, если говорить о массовом сегменте.

Премиум-автомобили также придется подождать, здесь срок вырос на 1,5–2 месяца.

Когда закончится дефицит автомобилей на российском рынке?

В «Авилоне» считают, что до конца года нехватка автомобилей сохранится . Это напрямую связано с проблемами в поставках производителям комплектующих — микрочипов и полупроводников. Прогнозировать, когда ситуация придет в норму, трудно, так как эпидемиологическая обстановка нестабильна, еще не все производители работают в полном объеме, на это как раз влияют перебои в поставках комплектующих.





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Больше всего сейчас проблем с поставками премиальных моделей, оснащенных высокотехнологичными функциями. Как решение, производители ввели ограничения на ряд опций: сейчас, в зависимости от бренда, клиентам недоступны дисплеи, камеры кругового обзора, панорамные крыши и т.д. Безусловно, покупатель проинформирован об ограничениях еще на этапе конфигурации автомобиля. К тому же сегодня производителями не регламентированы сроки поставок заказанных автомобилей, о чем клиенты тоже проинформированы.

Если покупатель не готов ждать свой автомобиль долго, ему предлагают выбрать из имеющихся в наличии. Однако тут тоже есть свои ограничения: по бренду Volkswagen на данный момент в наличии только базовые версии, противоположная ситуация по Mitsubishi — базовые комплектации раскуплены, доступны только в максимальном оснащении. У Hyundai нет в наличии премиальных моделей, но имеются на складах ходовые версии и возможен выбор комплектаций. У Volvo в наличии весь модельный ряд, но некоторых версий осталось пару штук.

Насколько вырастут цены на автомобили до конца 2021 года?

«Во второй половине года рост цен замедлился, так как начавшийся в прошлом году курсовой рост отыгран, — отметил топ-менеджер. — Однако можно ожидать, что автомобили еще вырастут в цене. В октябре было зафиксировано увеличение на 2% стоимости на Fiat. Также выросли цены на Cadillac XT4 — на 80 тысяч рублей, XT5 — на 150 тысяч рублей, ХТ6 — на 200 тысяч рублей, Chevrolet Traverse подорожал на 60 тысяч рублей».

А месяц только начался...

200 000 рублей — кто больше? Сколько на нас зарабатывают автодилеры.

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