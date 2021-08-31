Из-за чего стоит АВТОВАЗ? Названа дефицитная деталь

Причиной остановки всех сборочных линий АВТОВАЗа является дефицит электронных компонентов. «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники на заводе точно указывает дефицитную позицию — микросхема датчика системы ABS от компании Bosch.
Микросхемы для этих датчиков производятся в Тайване, а сами датчики собираются в Малайзии.
Несколькими днями ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор в эфире корпоративного телевидения указал, что остановка сборки моделей Lada связана с нестабильной работой завода Bosch в Самаре, откуда электроника поставляется на автомобильный конвейер в Тольятти. Самарский завод Bosch, по словам Мора, связан цепочкой поставок с заводом в Германии, а тот — с предприятием в Малайзии.
Сейчас дефицит микросхем восполнить неоткуда. Как отмечают собеседники «Русского автомобиля», до альянса с компанией Renault у АВТОВАЗа было несколько поставщиков по многим компонентам, и микросхемы могли бы поставлять компании TRW и Continental, но на неэксклюзивных условиях (с меньшими объемами) закупки получаются дороже, а потому количество поставщиков было сокращено. Однако в условиях мирового кризиса микрочипов даже альтернативные поставщики ситуацию бы не спасли.
АВТОВАЗ остановил конвейер 23 августа, хотя сложности с поставками электроники начались еще в начале лета. Частично перезапустить производство планируют 2–3 сентября — тогда могут заработать линии сборки Granta и внедорожников Niva Legend и Travel. Линия B0, где делают Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, рискует остаться без работы и на будущей неделе.
- По неофициальным данным, на АВТОВАЗе уже прорабатывают вопрос о запуске в продажу комплектации Lada Granta без ABS.
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Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS