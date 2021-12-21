Новая Лада Веста — что о ней думают автомобилисты? — журнал За рулем

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Новая Лада Веста - что о ней думают автомобилисты?

Большинство настроено с той или иной долей скепсиса и осторожности: несмотря на массу инсайдерских данных, многие ждут официальной презентации.

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Если АВТОВАЗу удастся выдержать сроки запуска обновленного семейства Lada Vesta, сборка серийных машин начнется на конвейере завода Lada Ижевск уже в феврале или марте 2022 года, а у дилеров автомобили появятся в мае. Нынешняя Веста является одним из бестселлеров российского авторынка, регулярно возглавляя топ продаж. Каковы ожидания российских автомобилистов от Весты после фейслифта?

Читатели «За рулем» ответили на этот вопрос, поучаствовав в голосовании на сайте издания. За пару декабрьских дней в опросе приняло участие более 1200 человек, и они выбирали из шести возможных вариантов ответа.

Новая Лада Веста — что о ней думают автомобилисты?

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Для примерно 7% опрошенных Веста не станет желанной даже после обновления, эти читатели выбрали вариант «Смотрю в сторону ее конкурентов, они интереснее». Следующая по численности группа — это те, кто ранее не владел автомобилями семейства Vesta, но рассматривают обновленную версию в качестве своего будущего авто. Еще 12% опрошенных — это нынешние владельцы Весты, готовые купить машину 2022 модельного года.

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Три самых крупных группы респондентов — это автолюбители, настроенные к новой Весте с той или иной долей скепсиса и осторожности. 15% автомобилистов не рассматривают Весту к покупке в принципе. Еще 21% опрошенных заранее уверены, что Веста окажется слишком дорогой, и точно дороже нынешней, что помешает приобретению. А в самой большой группе (36%) ответили так: «Пусть сначала ее представят, а там поглядим».

Сроки презентации обновленной Весты на данный момент неизвестны, пресс-служба АВТОВАЗа хранит молчание.

Фото: АВТОВАЗ, «За рулем»

Рассматриваете обновленную Весту к покупке?

Нет, не мой вариант
177 (14.63%)
Новая будет еще дороже, так что нет уж
257 (21.24%)
Нет, смотрю в сторону ее конкурентов — они интереснее
82 (6.78%)
Пусть сначала ее представят, там поглядим
440 (36.36%)
Владею нынешней, собираюсь менять на новую
150 (12.4%)
Раньше не было Весты, а сейчас задумываюсь
104 (8.6%)
Всего голосов: 1210
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