Новая Веста, фото салона: центральная консоль с вертикальным планшетом

Новый шпионский фотоснимок проекта Lada Vesta FL опубликован в Сети. В кадр попала одна из наиболее интересных частей обновленной модели — центральная консоль.
На ранее сделанных снимках такой вариант решения центральной консоли уже был «засвечен», но новое фото раскрывает конфигурацию в мельчайших деталях.
Итак, между двух центральных дефлекторов передней панели у обновленной Весты располагается большой вертикальный дисплей 10". Как свидетельствует опубликованное в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta FL» изображение, на основной экран с крупными часами можно будет вывести доступ к навигатору (данные геолокации на снимке, по понятным причинам, затерты), звонкам, настройкам звука и яркости и другим функциям.
Можно предположить, что Весте после фейслифта достанется новая версия Enjoy Pro с сервисами Яндекса и интеграцией со смартфонами.
Планшет имеет никелированную рамку со скругленными углами, а дефлекторы, между которыми «вписана» новая мультимедийка, похоже, в целом сохранили прежнюю форму.
Такой вертикальный планшет будет не единственным вариантом решения верхней части консоли — по предварительным данным, в зависимости от комплектации будет один из трех вариантов: показанный на снимках планшет 10", мультимедийный экран 7–8" традиционного горизонтального вида и простая магнитола с нишей для мелочей.
Большой вертикальный экран достанется только Весте в топ-версиях.
Под дисплеем мультимедиа располагается климатический блок, который, в подтверждение к ранним инсайдерским данным, действительно унаследован Вестой у кроссовера Renault Arkana.
Центральный селектор «климата» имеет небольшой встроенный экран, на который выводятся показатели температуры.
Судя по всему, перед нами кросс-версия обновленной Весты (седан Cross или универсал SW Cross), потому что под климатическим блоком мы видим селектор Lada Ride Select — системы выбора режима движения, ныне использующейся только на XRAY Cross.
Рядом с селектором два гнезда USB, для подключения устройств к ММС и для зарядки.
- По данным независимых источников, старт производства таких машин намечен в Ижевске на декабрь 2021 года, а продажи запланированы на февраль 2022-го, однако сроки могут сместиться.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: ВКонтакте / «Лада Веста / Lada Vesta FL»