Самый проблемный мотор АВТОВАЗа - его доведут до ума

Появятся "безвтыковые" поршни. Модернизация будет проведена под новые модели Lada.

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Изначально бензиновый двигатель ВАЗ-21179 объемом 1.8 литра (122 л.с.) был известен недостаточной надежностью и высоким расходом масла. В конце 2020-го вазовские инженеры решили проблему «масложора» в 122-сильном моторе за счет измененной конструкции головки блока цилиндров.

Как сообщает Avtograd News, теперь 1,8-литровый атмосферник пройдет через очередную модернизацию. Данный агрегат получит так называемые «безвтыковые» поршни (с выточками). В случае обрыва ремня ГРМ клапаны благодаря оптимизации формы поршней с ними не встречаются (не гнутся). Точные сроки внедрения улучшенного ВАЗ-21179 пока не сообщаются.

Напомним, АВТОВАЗ начал масштабную модернизацию существующей линейки силовых агрегатов несколько лет назад. Так, с 2018 года во всех 1.6-литровых моторах завод стал применять «безвтыковые» поршни. В нынешнем году с дебютом обновленной Lada Largus появился доработанный 8-клапанник ВАЗ-11182. У 90-сильного двигателя также конструктивно исключила возможность контакта поршня и клапана, то есть в случае обрыва ремня ГРМ клапаны не гнет. Ещё этот агрегат отличает повышенная тяга на низких оборотах и улучшенная топливная экономичность.

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Что касается ВАЗ-21179, то в настоящее время он устанавливается в связке с механикой исключительно на Vesta Cross, Vesta SW Cross и Xray Cross. АВТОВАЗ обещал выпустить 1.8-литровый мотор с «безвтыковыми» поршнями летом 2019 года.

Ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор заявлял о, том что двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра ожидает модернизация под новые модели Lada. Ведь в ближайшие годы отечественный производитель планирует вывести на рынок рестайлинговую Vesta, новое семейство автомобилей сегмента B, преемника Lada Niva и кроссовер C-класса.

По неподтвержденным сведениям, Vesta Facelift должны оснастить более мощным 1.8-литровым мотором с индексом ВАЗ-21178. Якобы новая модификация атмосферника сможет выдавать 136 л.с. за счет двух фазовращателей и доработанного впускного ресивера. В паре с данным двигателем могут состыковать 6-ступенчатую механику Renault.

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Фото: АВТОВАЗ