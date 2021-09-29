Обновленная Lada Vesta 2022 - сроки запуска и новые подробности

Материалы по теме Lada Vesta получит новый цвет кузова

В Сети сразу несколько ресурсов сообщили новые подробности о Lada Vesta Facelift. Главное — стали известны сроки запуска проекта, который находится на высоком уровне готовности.

Так, Avtograd News заявляет, что производство обновленной Lada Vesta запланировано на декабрь текущего года, а продажи должны стартовать в феврале 2022 года. В связи с пандемией и остановкой производства у ряда поставщиков, в частности из Южной Кореи (пресс-формы и оснастка для изготовления пластиковых деталей интерьера), возможен перенос сроков. RCI News также подтверждает вышеуказанные сроки. Запуск в серию — декабрь 2021-го, официальные продажи — февраль 2022-го. Отмечается, что Vesta FL запустят в срок, если проблема с дефицитом электронных компонентов Bosch Самара не затормозит выпуск.

Интерьер рестайлинговой Lada Vesta уже частично рассекречен. Внутри модель получит современную переднюю панель, измененные дверные карты и центральную консоль, рулевое колесо с большим количеством кнопок, цифровую комбинацию приборов (впервые на Lada), блок климат-контроля от Renault Arkana. Оба источника утверждают, что салон автомобиля сможет похвастать более качественными материалами и мягким пластиком. RCI News проводит аналогию с Kia Cerato. По данным этого же источника, в базовых комплектациях у Lada Vesta будет обычная аудиосистема, в средних — 7-дюймовая мультимедиа, в топовых — вертикальный планшет на 10 дюймов.

Новые опции Lada Vesta FL