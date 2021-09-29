Обновленная Lada Vesta 2022 - сроки запуска и новые подробности

В Сети сразу несколько ресурсов сообщили новые подробности о Lada Vesta Facelift. Главное — стали известны сроки запуска проекта, который находится на высоком уровне готовности.
Так, Avtograd News заявляет, что производство обновленной Lada Vesta запланировано на декабрь текущего года, а продажи должны стартовать в феврале 2022 года. В связи с пандемией и остановкой производства у ряда поставщиков, в частности из Южной Кореи (пресс-формы и оснастка для изготовления пластиковых деталей интерьера), возможен перенос сроков. RCI News также подтверждает вышеуказанные сроки. Запуск в серию — декабрь 2021-го, официальные продажи — февраль 2022-го. Отмечается, что Vesta FL запустят в срок, если проблема с дефицитом электронных компонентов Bosch Самара не затормозит выпуск.
Интерьер рестайлинговой Lada Vesta уже частично рассекречен. Внутри модель получит современную переднюю панель, измененные дверные карты и центральную консоль, рулевое колесо с большим количеством кнопок, цифровую комбинацию приборов (впервые на Lada), блок климат-контроля от Renault Arkana. Оба источника утверждают, что салон автомобиля сможет похвастать более качественными материалами и мягким пластиком. RCI News проводит аналогию с Kia Cerato. По данным этого же источника, в базовых комплектациях у Lada Vesta будет обычная аудиосистема, в средних — 7-дюймовая мультимедиа, в топовых — вертикальный планшет на 10 дюймов.
Новые опции Lada Vesta FL
В рамках фейслифта флагманская модель АВТОВАЗа примерит светодиодные фары и фонари (в дорогих вариантах), оригинальную бамперную группу, другие крылья и крышку багажника (или пятую дверь в случае с универсалом), иную решетку радиатора. При этом задний бампер будет выполнен с модным фальшвыхлопом.
Двигатели
По сведениям RCI News, Vesta Sport может получить некое нововведение, которое улучшит динамические характеристики. Что касается стандартной Весты, то силовые агрегаты останутся старыми. Речь идет об 1.6 (106 л.с.), 1.6 (113 л.с.), 1.8 (122 л.с.). Коробки — механика или вариатор. Слухи о модернизированном ВАЗ-21179, турбомоторе 1.3, 6-ступенчатой МКП пока не подтверждаются. Примечательно, что 8-клапанник ВАЗ-11182 дебютировал неожиданно и его до последнего момента никто не анонсировал.
- С прототипа новой Весты отклеилась камуфляжная пленка.
Фото: ВКонтакте / Avograd news и Astral Projection