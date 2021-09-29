Обновленная Lada Vesta 2022 — сроки запуска и новые подробности — журнал За рулем

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Обновленная Lada Vesta 2022 - сроки запуска и новые подробности

Модель получит мягкий пластик, вертикальную мультимедиа на 10 дюймов в стиле Tesla и фальшвыхлоп.
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В Сети сразу несколько ресурсов сообщили новые подробности о Lada Vesta Facelift. Главное стали известны сроки запуска проекта, который находится на высоком уровне готовности.

Так, Avtograd News заявляет, что производство обновленной Lada Vesta запланировано на декабрь текущего года, а продажи должны стартовать в феврале 2022 года. В связи с пандемией и остановкой производства у ряда поставщиков, в частности из Южной Кореи (пресс-формы и оснастка для изготовления пластиковых деталей интерьера), возможен перенос сроков. RCI News также подтверждает вышеуказанные сроки. Запуск в серию — декабрь 2021-го, официальные продажи — февраль 2022-го. Отмечается, что Vesta FL запустят в срок, если проблема с дефицитом электронных компонентов Bosch Самара не затормозит выпуск.

Обновленная Lada Vesta 2022 — сроки запуска и новые подробности

Интерьер рестайлинговой Lada Vesta уже частично рассекречен. Внутри модель получит современную переднюю панель, измененные дверные карты и центральную консоль, рулевое колесо с большим количеством кнопок, цифровую комбинацию приборов (впервые на Lada), блок климат-контроля от Renault Arkana. Оба источника утверждают, что салон автомобиля сможет похвастать более качественными материалами и мягким пластиком. RCI News проводит аналогию с Kia Cerato. По данным этого же источника, в базовых комплектациях у Lada Vesta будет обычная аудиосистема, в средних — 7-дюймовая мультимедиа, в топовых — вертикальный планшет на 10 дюймов.

Новые опции Lada Vesta FL

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Известно, что из опций Весте достанется система Lada Ride Select (для кросс-версий), кнопка «Старт-стоп», электроручник, бесключевой доступ. Еще появятся передние датчики парковки, омыватель фар, система мониторинга слепых зон.

В рамках фейслифта флагманская модель АВТОВАЗа примерит светодиодные фары и фонари (в дорогих вариантах), оригинальную бамперную группу, другие крылья и крышку багажника (или пятую дверь в случае с универсалом), иную решетку радиатора. При этом задний бампер будет выполнен с модным фальшвыхлопом.

Обновленная Lada Vesta 2022 — сроки запуска и новые подробности

Двигатели

По сведениям RCI News, Vesta Sport может получить некое нововведение, которое улучшит динамические характеристики. Что касается стандартной Весты, то силовые агрегаты останутся старыми. Речь идет об 1.6 (106 л.с.), 1.6 (113 л.с.), 1.8 (122 л.с.). Коробки — механика или вариатор. Слухи о модернизированном ВАЗ-21179, турбомоторе 1.3, 6-ступенчатой МКП пока не подтверждаются. Примечательно, что 8-клапанник ВАЗ-11182 дебютировал неожиданно и его до последнего момента никто не анонсировал.

Фото: ВКонтакте / Avograd news и Astral Projection

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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