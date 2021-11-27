Универсальный показатель

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Привязанность штрафов к рублю уменьшает их воспитательный эффект. Что можно сделать?

ВСЁ ТЕ ЖЕ 500 РУБЛЕЙ

Любая валюта со временем обесценивается. По этой причине штрафы, как стимулы не нарушать закон, постепенно утрачивают силу — их значимость уменьшается при росте доходов населения.

Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч, как и в 2002 году, сегодня составляет 500 рублей. Хотя официальный прожиточный минимум за это время вырос почти в семь раз.

ВЫХОД ЕСТЬ!

Такой подход — со штрафом фиксированной величины — не защищает государственный бюджет от ежегодного обесценивания.

Если повысить штраф, скажем, с 500 до 1000 рублей, то через какое-то время он снова окажется малодейственным. Вопрос опять придется пересматривать на законодательном уровне.

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ОПЫТ СОСЕДЕЙ

В Казахстане с конца прошлого века введен так называемый Месячный расчетный показатель (МРП), на основании которого исчисляются штрафы, налоги и иные платежи в бюджет. МРП ежегодно устанавливается государством и привязан к актуальной стоимости национальной валюты. Темпы инфляции и девальвации в России и Казахстане схожие, так что опыт соседнего государства для нас вполне применим.

НЕСКОЛЬКО СРАВНЕНИЙ

В 2014 году в Казахстане ввели штраф за использование телефона во время управления автомобилем в размере 5 МРП. На тот момент: 9 260 тенге (≈1 800 рублей). В 2021 году этот штраф составил уже 14 585 тенге (≈2 500 рублей). То есть, при использовании МРП за семь лет увеличился на 57,5%.

Прожиточный минимум за тот же период возрос на 71,8%. Для сравнения: в России рост составил 51,6%.

РАСТУТ НЕ ТОЛЬКО ШТРАФЫ

Уровень жизни в Казахстане не превышает российского: в 2021 году минимальная заработная плата была на 40% меньше, чем у нас — 42 500 тенге (≈7 350 рублей).

Несмотря на это, последовательный рост штрафов является там нормой жизни. Это выглядит вполне логично, ведь социальные выплаты и минимальная заработная плата также растут.

НУЖНА ДРУГАЯ ПРИВЯЗКА

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, и исчислять все штрафы не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Возможен альтернативный вариант: привязка размера штрафа к прожиточному минимуму. Для этого необходима законодательная поддержка государства.

НЕТ НАРУШЕНИЙ — НЕТ И ШТРАФА

Приведение размеров штрафов в разумные вызовет «социальное недовольство» только у злостных нарушителей. Но вообще у всех граждан всегда есть возможность не платить штрафы. Им неоткуда взяться, если не нарушать законы.

Да и регулярные нарушители не получат абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки, поскольку она увеличивается соответственно росту доходов.

АДЕКВАТНЫЙ РАЗМЕР

Таким образом, решаются две задачи. Мотивация не нарушать правила поддерживается на достаточном уровне, и поступления в бюджет растут соразмерно расходам.

При введении такой системы размер штрафов в России всегда будет адекватен текущей экономической ситуации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ПРЕЖНЯЯ

Перевод штрафов в другую единицу измерения — не изменение меры ответственности, а лишь математическая операция.

Сохраняются все существующие механизмы дифференциации административной ответственности в зависимости от степени тяжести каждого конкретного правонарушения.

При необходимости государство сможет варьировать размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия.

БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ

Возможное дальнейшее повышение рублевого эквивалента показателя в связи с инфляцией и девальвацией также по факту не увеличивает и не снижает меру ответственности за правонарушение, но наоборот, приводит ее в соответствие с реальностью.

БЮДЖЕТ — НЕ ГЛАВНОЕ

Наполнение бюджета и актуальный размер штрафов — не единственные плюсы такого решения.

В частности, из-за нарушения дорожных правил происходит почти 90% всех ДТП и около 85% смертей на дорогах. Очевидно, что постоянный стимул не нарушать ПДД повысит безопасность движения и спасет множество жизней.