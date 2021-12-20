Вынужденная мера: премия инспекторам ГИБДД за выполнение плана по штрафам

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Это не единственный способ сделать наши дороги безопаснее, считает предприниматель Дмитрий Давыдов.

КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Общественная безопасность, в том числе и на дорогах, зависит от профессионализма, неподкупности и технической оснащенности правоохранительных служб.

Эти качества можно и нужно совершенствовать, одновременно в большей степени используя современные технологии.

ЦЕННАЯ РАБОТА

Для повышения уровня ответственности ГИБДД необходимо увеличить зарплаты ее сотрудникам в три-четыре раза. При высоком заработке они станут ценить свою работу, что сведет к минимуму побуждения использовать служебное положение в личных целях.

Средства на это, а также на техническое переоснащение можно изыскать несколькими способами.

ИНДЕКСАЦИЯ ШТРАФОВ

Проект «20 идей для развития России» https://20idei.ru/ru/ посвящает отдельный раздел реформе системы штрафов с привязкой их не к рублю, а к расчетному показателю.

Расчетный показатель позволяет индексировать величину штрафов сообразно инфляции и девальвации. Тем самым штраф не обесценивается по ходу времени и остается важным стимулом соблюдения правил.

ПРЕМИРОВАТЬ ЛУЧШИХ

Второй способ — установить для сотрудников ГИБДД план по штрафам. Если сотрудник перевыполняет план, то получает премию — часть от суммы выписанных штрафов, которые были оплачены.

Здесь также необходима законодательная поддержка государства.

60 ДНЕЙ — МНОГОВАТО

Согласно КоАП и УК РФ, вынесенный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней.

Данный срок чрезмерно либеральный. Предлагается сократить его до 30 дней в отношении административных правонарушений и уголовных преступлений.

ПОРОГ НАДО СНИЗИТЬ

Кроме того, предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает снизить «нештрафуемый порог» при превышении скорости. Современный в «19 км/ч» слишком велик и позволяет существенно превышать скорость без каких-либо санкций.

Необходимо ввести штраф за превышение скорости движения от 10 км/час до 20 км/час. Это упростит дорожную обстановку и снизит количество ДТП.

КОРРУПЦИИ — НЕ ДАВАТЬ ШАНСОВ

Для минимизации коррупционных возможностей у сотрудников ГИБДД необходимо ввести:

a) специальные технические средства, встроенные в автомобиль, ведущие видео- и аудиозапись снаружи, со всех сторон;

б) устройства, которые снимают и записывают все, что происходит внутри автомобиля;

в) видеокамеры на каждом сотруднике ГИБДД, работающие в режиме «онлайн».

ВЫЕЗД ПО ПРАВИЛАМ

Выезд экипажа с неполным или неисправным оснащением недопустим. Нарушение повлечет увольнение экипажа и сотрудника, выпустившего машину.

Патруль ГИБДД должен состоять не менее чем из двух сотрудников, а состав экипажей — постоянно меняться, чтобы не возникало устоявшихся пар.

Аналогично следует оснащать и сотрудников Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЙ

Дмитрий Давыдов считает, что сами по себе штрафы не увеличат эффективность служб, если выявление нарушителей будет выборочным. Необходима неотвратимость наказания за правонарушения.

Этого можно добиться, установив на улицах городов максимально возможное количество камер, которые будут фиксировать нарушения при движении на дорогах и общественного порядка во всех иных местах.

ВИДНО ВСЁ

Камеры должны полностью покрывать пространство дорог и перемещения людей, не оставляя «слепых зон».

Это позволит полностью проследить события до и после происшествия, а также маршруты передвижений нарушителей и их сообщников.

ВРЕМЯ НЕ ТЯНЕМ

Чтобы не растягивать процесс на десятилетия, можно предоставить право установки камер юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — на основании публичного договора.

В качестве вознаграждения собственники камер получат долю от взысканных штрафов.

БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН

Возможны дополнительные условия. Например, обязать предпринимателя при установке камеры для записи дорожного движения установить также по две камеры на тротуарах и во дворах жилых домов и зданий.

Важно, чтобы все камеры имели высокое качество съемки в любое время суток и в любую погоду, а также широкий диапазон, чтобы покрывать наибольшую территорию.

Для реализации всего комплекса мер нужна законодательная поддержка государства.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Такой подход существенно снизит число правонарушений и уровень преступности. Повысится инвестиционная привлекательность страны, а жить всем станет спокойнее.

Если мы не собираемся нарушать какие-либо правила, весь комплекс камер для нас — не более чем защита от потенциальных нарушителей.