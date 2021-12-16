Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67

Его часто снимали в военном кино. Хотя в Великой Отечественной этих внедорожников участвовало очень мало. Львиную долю сделали уже после Победы.

1. Сначала сделали кроссовер!

Любопытно, что крутой внедорожник ГАЗ-67 появился уже после машины, которую сейчас можно назвать кроссовером.

Этот автомобиль с комфортабельным закрытым кузовом и полным приводом в Горьком начали проектировать в 1938-м по типу американской модели Ford Marmon. Фирма Marmon-Herrington делала полноприводные версии серийных автомобилей — в основном, Фордов.

ГАЗ-61 с закрытым кузовом от модернизированной «эмки» — ГАЗ-11-73 с большим трудом довели до производства, которое начали уже перед самой войной. Машина так и осталась мелкосерийной.

2. Образец подсмотрели в американском журнале

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В феврале 1941-го начали разработку автомобиля с максимально упрощенным кузовом и условным названием ГАЗ-Р1, то есть разведчик.

Ветераны завода рассказывали, что образцом для подражания начальник ГАБТУ (Главного бронетанкового управления Красной Армии) выбрал машину, которую увидел на фото в американском журнале. Это был опытный еще внедорожник Bantam.

И колею ГАЗ-Р1 уменьшили по примеру узких американских машин. Вместо 1440 мм, как на уже готовом ГАЗ-61, на внедорожнике сделали колею 1278 мм спереди и 1245 мм сзади.

3. Колею вернули!

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В таком виде доработанный автомобиль под именем ГАЗ-64 и пошел в производство в 1941-м. Но машин с узкой колеей сделали менее 700. Завод был перегружен разными военными заказами. Кроме того, внедорожник оказался очень неустойчивым. Это стало особенно заметно, когда на базе ГАЗ-64 развернули выпуск броневиков БА-64.

В 1943-м начали модернизацию, присвоив новой машине имя ГАЗ-67. А когда уже к 1944 году внедрили все улучшения (в том числе и мосты с широкой колеей), получился ГАЗ-67Б.

4. В четыре багажника укладывали 34 инструмента

Мелкая паянная решетка радиатора — примета автомобиля военного времени. Позднее ставили штампованные решетки.

Кузов у ГАЗ-67Б оригинальный. Но — проще некуда. Форма крыльев продумана, чтобы уменьшить выброс грязи колесами — дверей-то нет. А брезентовые боковины, их заменяющие, чаще всего не использовали.

Заднее сиденье узенькое. Слева и справа от него небольшие вещевые ящики.

Вместо багажника — четыре небольших ящика. Два — на передних крыльях, по одному — справа и слева от заднего сиденья. А ведь в списке шоферского инструмента — тридцать четыре позиции! В том числе практически забытые ныне зубило, бородок, воронка для заливки топлива и даже присос для притирки клапанов (так написано в инструкции!).

Рама у машины тоже оригинальная. А мосты от ГАЗ-61 с широкой колеей позволили отказаться от заднего стабилизатора, как на ГАЗ-64. Да и в колее от грузовиков ездить стало удобней.

5. В воздушный фильтр заливали масло

Предвоенный нижнеклапанный двигатель объемом 3,3 л развивает 54 л.с.

Двигатель — от модернизированной полуторки ГАЗ-ММ. Мощность нижнеклапанного мотора рабочим объемом 3,3 л удалось поднять с 50 до 54 л.с. Основной бензобак расположен между двигателем и ветровым стеклом — как и у полуторки.

Под водительским сиденьем второй бензобак. Первый — между ветровым стеклом и двигателем.

Второй — под водительским сиденьем. Общий запас топлива — 70 л. Очень прилично!

Радиатор — большой, от трехосного ГАЗ-ААА, но подрезанный сверху. Масло в воздушном фильтре (да-да!) рекомендовали менять через 900 км зимой и через 300 км летом.

Кстати, масло в двигателе также меняли через 900 км пробега.

Деревянный руль стоял только на ранних ГАЗ-67Б — машинах военного времени.

Приборы — тоже от полуторки, точнее даже еще от Форда. Забавный маленький спидометр, амперметр и указатель уровня топлива в основном баке.

6. Понижающей передачи не было

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Коробка передач (опять же от полуторки) четырехступенчатая. Она появилась еще на Форде в 1927-м и перешла потом на газовские машины, вплоть до послевоенных грузовиков.

Но для внедорожника вторичный вал удлинили, поскольку машина полноприводная. Раздаточная коробка без демультипликатора — одноступенчатая. Так проще и дешевле. Отдельным рычагом включают или отключают передний мост.

Существовал и прототип удешевленного ГАЗ-67В с приводом только на заднюю ось. Эдакий моноприводный кроссовер. Его спроектировали во время войны с прицелом на производство вместо легковых машин со сложным дорогим кузовом. Например, для сельчан. Но машина так и осталась опытным образцом.

7. Первая получилась запасной

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Понижающая передача здесь и не нужна. Ведь первая очень «тяговитая», с передаточным числом 6,4. На ней трогались лишь в крутую гору или с тяжелым прицепом (орудием). Или ехали совсем медленно — в грязи или в сугробах.

В обычных же условиях движения вполне достаточно трех передач.

Синхронизаторов нет. Для езды без позорного скрежета шестерен надо освоить забытый шоферский прием — переключать передачи вверх с двойным выжимом сцепления, а вниз — с перегазовкой.

8. Тормоза придумали американцы

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Ведь очевидным слабым местом ГАЗ-67 были механические тормоза. Еще во время войны на полигоне в Бронницах военные сравнивали ГАЗ-67 с американским Виллисом.

По многим параметрам (в том числе по проходимости) ГАЗ-67 был не хуже. А вот в торможении советский автомобиль проиграл американскому безоговорочно. С 50 км/ч тормозной путь ГАЗ-67 составил 16,5 м, а Виллиса — всего 9,5 м!

Зато тягой управлять очень удобно. Максималка «газика» — 88 км/ч. Но это далеко не главный для него параметр. Куда важнее, что максимальные 54 силы мотор выдает при 2800 оборотах, а максимальный момент и вовсе уже при 1400 оборотах.

Автомобиль жесткий и прыгучий. Особенно не груженый. А ведь он способен везти 450 кг. Подвески — рессорные с рычажными амортизаторами. Сломать что-либо в них не просто. Дорожный просвет под мостами — 210 мм, а в центре базы и вовсе 300!

9. Двери и крыши ставили сами

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ГАЗ-67Б после войны поставляли в армию и в народное хозяйство. А потом многие машины переходили в частные руки. Самодеятельная модернизация начиналась еще в госпредприятиях, а частники ее старательно продолжали.

Для начала приспосабливали двери от ГАЗ-69 и фанерные боковины с крышами, делающие автомобиль более приспособленным к нашему климату.

Автомобили с жесткой крышей ГАЗ не делал, хотя прототип изготовил. Фанерные колпаки строили ремзаводы по всей стране, встречались и самодельные.

Конечно, ставили гидротормоза. Для новых ритмов жизни механические уж совсем не годились.

Живая легенда

В середине 1970-х еще в Москве на таких уже сильно переделанных машинах ездили просто по делам. И даже сегодня нетрудно найти ГАЗ-67 на ходу. Правда, очень редко встречаются машины в хорошем состоянии.

Судьба первого советского джипа — прародителя современных УАЗов и эталонного внедорожника — оказалась счастливой, хотя и непростой. Ведь первым всегда тяжелее.

Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы.

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