Сопоставили первые серьезно модернизированные Жигули с седаном FIAT 131, который стал развитием модели FIAT 124, послужившей основой для ВАЗ‑2101.

ВАЗ‑2105 дебютировал в 1980 году. Внешне машина очень сильно отличалась от предыдущих Жигулей семейства ВАЗ‑2101/21011 и ВАЗ‑2103/2106. На тот момент «пятерка» выглядела вполне современно. Что, кстати, и усилило экспортные позиции ВАЗа на Западе.

На первый беглый взгляд советский автомобиль напоминал FIAT 131 Mirafiori, дебютировавший в 1974 году (версию 131 Supermirafiori делали c 1978 года) и ставший первой серьезной модернизацией итальянского семейства FIAT 124/125 — точки отсчета для наших Жигулей.

Сохранив общую конструкцию, силовую основу кузова, тольяттинские дизайнеры изменили все внешние детали, кроме крыши. Двери, капот и крышку багажника, крылья, а заодно и бамперы сделали заново. ВАЗ‑2105 впервые в СССР получил передние двери без форточек и прямоугольные блок-фары, объединенные с габаритами и указателями поворотов. Часть ранних «пятерок» оснащали фароочистителями. По общей стилистике ВАЗ‑2105, конечно, близок к Фиату 131. Но настолько же, насколько модели — ровесники и одноклассники — всегда походили друг на друга. Линии кузова, ребра жесткости, бамперы, ручки дверей, декор у итальянской машины совсем иные. Похожи лишь фары, но у Фиата они не совмещены с указателями поворота и габаритами.

Помимо кузова, важное отличие «пятерки» от более ­ранних Жигулей — двигатель с зубчатым ремнем ГРМ, первый серийный в СССР. Подобную конструкцию впервые сделали на экспериментальных моторах серии ­ВАЗ-Э1101 начала 1970‑х. При создании мотора для ВАЗ‑2105, максимально унифицированного со стандартными, главной задачей считали снижение металлоемкости и шума. Двигатель ВАЗ‑2105 — базовый для «пятерки». Рабочий объем 1,3 л (79×66 мм), мощность 69 л.с. при 5600 об/мин. Теоретически двигатель с ремнем мог появиться еще на первых Жигулях. Такой мотор итальянцы создали уже в 1966 году. Но итальянский двигатель Twin Cam был ­двухвальным, и применяли его поначалу только на купе и родстере FIAT 124 Sport. Позднее ­двигатели этого семейства ставили на часть седанов и универсалов моделей 124, 125 и 131. Базовый итальянский мотор объемом 1,4 л (80×71,5 мм) развивал 90 л.с.

Корма «пятерки», в том числе и новые большие фонари, абсолютно иная, нежели у всех предыдущих Жигулей. Задняя часть седана FIAT 131, как и передок, линия крыши тоже совсем другие, нежели у «пятерки».

ВАЗ‑2105 по шасси (теперь бы сказали, по платформе) полностью унифицировали с предыдущими Жигулями. Автомобиль длиной 4128 мм сохранил базу 2424 мм, конструкцию пружинных подвесок, тормозов, расположение всех узлов и агрегатов. Бензобак по-прежнему стоял в багажнике справа. FIAT 131, по сравнению с моделями 124 и 125, да и нашими Жигулями, сильно изменился. Передняя подвеска — типа McPherson, в задней — пружины и амортизаторы объединили в стойки. Бензобак во имя ­безопасности сместили к спинке заднего сиденья.

Руль и панель приборов ВАЗ‑2105 совершенно новые. Не повторяли ни детали предыдущих моделей Жигулей, ни один зарубежный аналог. Впервые в Жигулях появились дефлекторы обдува боковых стекол и регулировка наружного зеркала из салона. Панель приборов FIAT 131 выглядела побогаче жигулевской и не имела с ней ничего общего.

Отличительные черты салона «пятерки» — формованные цельные карты дверей и новые большие подголовники передних сидений. Стилистика интерьера Фиата 131 кардинально отличалась от ВАЗ‑2105. Заднее сиденье — с подголовниками и подлокотником.

Пятью тридцать

Конечно ВАЗ‑2105 стал шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями из Тольятти. Свежий и оригинальный дизайн понравился покупателям, в том числе и зарубежным.

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Интерес покупателей из других стран для завода и для руководства страны был особенно важен. В Союзе за любыми автомобилями стояли очереди, а экспорт приносил твердую валюту. Но конструктивно «пятерка» уже отставала от многих зарубежных аналогов, в частности, и от Фиата 131. Экспортный спрос поддерживала низкая цена.

Тогда никто не предполагал, что ВАЗ‑2105 с разными двигателями и другими небольшими изменениями будут делать три десятилетия. И в последние годы жизни автомобиль станет, по сути, самым дешевым на рынке. Всего изготовили более 2 миллионов ВАЗ‑2105 всех модификаций.

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Фото: из архива «За рулем»