Последняя Волга СССР: что она взяла от Audi?

Волга ГАЗ‑3105 — неудавшийся технический рывок.

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Последнюю Волгу, созданную еще в Советском Союзе, спроектировали в Горьком, а производили уже в Нижнем Новгороде. Техническое задание на принципиально новое семейство ГАЗ‑3103/3104/3105, подразумевавшее несколько версий с разными двигателями и базами, моно- и полноприводные, оформили в 1986 году.

В 1987 году создали первые опытные образцы. Но в 1988‑м, в связи с принятием решения о снятии с производства Чайки ГАЗ‑14, форсировали разработку именно самой дорогой представительской Волги ГАЗ‑3105. Машина была очень неординарной не только для Горьковского завода, но и для всего нашего автопрома.

Проектируя новую Волгу, в Горьком тщательно изучали седаны Ford Sierra, Lancia Thema, Audi 100. Именно к Audi будущий ГАЗ‑3105 был ближе всего по базе и общей компоновке. Но этим сходство, по сути, и ограничилось.

ГАЗ‑3105 — большой седан длиной 5050 мм. Колесная база — 2870 мм, на 70 мм больше, чем у ГАЗ‑24, но аж на 580 мм меньше, чем у Чайки ГАЗ‑14. Впервые в истории завода седан получил полный привод. Волга получила постоянный полный привод и принудительно блокируемый с помощью пневмопривода межосевой дифференциал. Оригинальная механическая пятиступенчатая коробка передач (3,6/2,2/1,46/0,98/0,76) имела полый вторичный вал, через который шел приводной вал к передней оси. Поскольку планировали лишь мелкосерийное производство, автомат на ГАЗ‑3105 проектировать не стали.

ГАЗ‑3105 впервые для машин с берегов Волги получил оригинальную переднюю подвеску типа McPherson и реечное рулевое управление. Новую Волгу отличала и независимая задняя подвеска с амортизаторными стойками. Тоже впервые в истории завода.

Подвеска McPherson на Audi 100 была совсем другой по форме рычагов и геометрии. Задняя подвеска полноприводного Audi тоже имела стойки, но — совершенно иную геометрию.

Двигатель ГАЗ‑3105 тоже совершенно новый — это оригинальный V8 рабочим объемом 3,4 л (82×80 мм). По поршневой группе мотор унифицировали с ВАЗ‑21083 объемом 1,5 л (82×71 мм). Волговский мотор разработали с двумя системами питания. С карбюраторами (К‑114, Pirburg или Solex) двигатель развивал 166 л. с. при 5400 об/мин. С системой впрыска — 170 л. с. при 5400 об/мин. Предельный крутящий момент — 265 Н·м. Вполне приличные для конца 1980‑х показатели. Тормоза ГАЗ‑3105 с дисковыми механизмами на всех колесах (спереди — вентилируемыми). АБС разработали самостоятельно, используя импортные комплектующие и не применяя детали с предыдущих горьковских моделей — ГАЗ‑3102 и ГАЗ‑14.

Салон ГАЗ‑3105 тоже разработали заново. Мотивы потом использовали при создании более поздних моделей, в том числе массовой Волги ГАЗ‑3110.

Дизайн ГАЗ‑3105 не был откровением. Но машина выглядела оригинально и гармонично. Первый вариант имел необычные, разделенные на две части двери с очень низкой линией окна. Нижняя часть окна опускалась, верхняя оставалась неподвижна. Такое решение явно не подходило для чиновничьей машины. Второй и окончательный вариант автомобиля имел уже обычные стекла дверей.

Не ко двору

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В 1992 году, когда начали мелкосерийное производство ГАЗ‑3105, те, кому его предназначали, уже распробовали иномарки. Кроме того, мелкосерийный автомобиль оказался очень дорогим. В новых экономических условиях такой — оригинальный и даже прорывной для нашего автопрома проект — был обречен. Планировали выпуск 250 автомобилей в год, а в итоге до 1996‑го собрали лишь 55 машин.

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Фото: из архива «За рулем»