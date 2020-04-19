«Копейка», «двушка», «электричка»... Все семейство Жигулей к юбилею ВАЗ-2101

Двадцать лет назад наша редакция провела опрос среди читателей на звание российского автомобиля столетия. С большим отрывом победу одержал ВАЗ‑2101.
История Волжского завода и нашего журнала тесно переплетены. Впервые прототипы Жигулей появились на обложке еще в 1968 году. Шестой номер украшали три проходивших испытания Фиата 124. Позже ВАЗ‑2101 украсил обложку августовского номера за 1970 год.
Время первых
«Единичка» — это лицензионная копия Фиата 124, но между ними немало различий. В этом мы убедились, сравнив Жигули с итальянским прародителем.
Когда первые Фиаты поступили на испытания в СССР, стало ясно: в первозданном виде машина не годится. Кузов слабый, подвеске не хватает прочности, мотор не тянет, печка не греет. Нашим инженерам пришлось пройтись по всей машине и внести больше восьми сотен изменений. И оно того стоило!
ВАЗ-2101 (1970–1983). Хотя внешне ВАЗ‑2101 был близнецом Фиата — отличия всё же есть. Иные клыки бампера, дверные ручки и, конечно же, эмблемы.
ВАЗ-2101 (1970–1983). Хотя внешне ВАЗ‑2101 был близнецом Фиата — отличия всё же есть. Иные клыки бампера, дверные ручки и, конечно же, эмблемы.
Получился ладный, элегантный, живучий автомобиль с красивым салоном. Хотя «копейка» и была слабее 412‑го Москвича, она не уступала в динамике — в том числе благодаря отличной коробке. Даже сегодня на «ноль первой» можно держаться в потоке, нехватка сил легко компенсируется четкими переключениями коробки с длинным, но короткоходным рычагом. Конструкции пять десятков лет, а пользоваться — одно удовольствие.
Очень простая и понятная приборная панель почти без изменений переехала с Фиата. Единственное и очень полезное новшество — вместо индикации перегрева появился полноценный указатель температуры охлаждающей жидкости.
Очень простая и понятная приборная панель почти без изменений переехала с Фиата. Единственное и очень полезное новшество — вместо индикации перегрева появился полноценный указатель температуры охлаждающей жидкости.
Насоса омывающей жидкости нет — вместо него обычная «груша». Кнопка-диафрагма располагается слева от блока клавишь света и стеклоочистителя.
Насоса омывающей жидкости нет — вместо него обычная «груша». Кнопка-диафрагма располагается слева от блока клавишь света и стеклоочистителя.
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Жигули лучше Фиата ехали по асфальту, уверенно штурмовали проселки, были тише и дружелюбнее к владельцу. Конечно, всё это справедливо для тех лет, но плавность хода и обзорность даже по сегодняшним меркам — отменные.
Объем обслуживания был непривычно мал для тогдашнего советского автомобиля. Наши водители впервые узнали, что значит «сел и поехал»: никаких шприцеваний (разве что первая ритуальная «протяжка!»), только плановое обслуживание. Поначалу многие были уверены, что из-за этого машина будет ломаться. Но Жигули первых выпусков считаются самыми надежными представителями советского автопрома.
И в этом я убедился на собственном опыте, когда год назад проехал на «единичке» больше 7000 км по Европе без единой поломки. А ведь моей машине 44 года!
Базовый двигатель 2101 объемом 1,2 литра выдает 64 л.с. Агрегат надежный, но первые машины страдали повышенным износом распредвала. И да, никаких «копеек» с итальянским мотором никогда не было — это миф!
Базовый двигатель 2101 объемом 1,2 литра выдает 64 л.с. Агрегат надежный, но первые машины страдали повышенным износом распредвала. И да, никаких «копеек» с итальянским мотором никогда не было — это миф!
Багажник очень приличного объема. Жаль, что часть пространства съедает топливный бак и запаска.
Багажник очень приличного объема. Жаль, что часть пространства съедает топливный бак и запаска.
После 1974 года во внешности «единички» появилось одно заметное изменение — наружное зеркало превратилось из круглого в прямоугольное (как у ВАЗ‑21011) и переехало с крыла на водительскую дверь.
После 1974 года во внешности «единички» появилось одно заметное изменение — наружное зеркало превратилось из круглого в прямоугольное (как у ВАЗ‑21011) и переехало с крыла на водительскую дверь.
Мощность нового завода составила 650 тысяч автомобилей в год — больше, чем всех легковых советских производств вместе взятых. Конечно, собственная машина по-прежнему была роскошью, но если в кармане шелестели рубли, её хотя бы можно было купить. Многолетние очереди сократились, и «копейки» стали мелькать на дорогах всё чаще.
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Модель или модификация
В 1974‑м году стартовало производство ВАЗ‑21011. По индексу выходит, что это модификация «копейки». Да и порядковые номера кузова выпущенных машин шли вперемежку с обычными ВАЗ‑2101. Но по факту изменений столько, что «одиннадцатую» впору назвать самостоятельной моделью. Внешне она отличалась иными задними фонарями и подфарниками, решёткой радиатора, передним фартуком, бамперами и дефлекторами на задних стойках. В салоне чуть иная передняя панель, приборы, дверные карты и сиденья. Но главное — у ВАЗ‑21011 был новый двигатель объёмом 1,3 литра и мощностью 69 л.с. Позже вышел ВАЗ‑21013, отличавшая 1,2‑литровым мотором ВАЗ‑2101. Из почти пяти миллионов выпущенных «единичек» около 2,4 миллиона составляли «одиннадцатые» и «тринадцатые».
А теперь — универсал!
На следующий год началось производство универсала ВАЗ‑2102. «Двушка» внешне тоже была копией «итальянки» Fiat 124 Familiare, а технически полностью повторяла 2101.
ВАЗ-2102 (1971–1986). Через год после запуска производства ВАЗ‑2101 появилась «двушка». Универсал, как и базовый седан, был почти точной копией «итальянца» Fiat‑124 Familiare.
ВАЗ-2102 (1971–1986). Через год после запуска производства ВАЗ‑2101 появилась «двушка». Универсал, как и базовый седан, был почти точной копией «итальянца» Fiat‑124 Familiare.
«Двушка» — наименее многочисленная из жигулевского семейства и, одновременно, самый массовый советский универсал тех лет. Ведь раньше заполучить «вагон» в личное пользование было практически невозможно — Волги и Москвичи уходили в госсектор, да и производились мизерными партиями. Так «двушка» стала заветной мечтой всех советских дачников. Смотришь на её безразмерные закрома, и становится смешно от того, какие сегодня универсалы. Порог — на уровне коленей, а проем такой, что можно запихнуть шкаф или холодильник. Эталон!
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На заднем диване довольно удобно. Его можно было сложить, чтобы использовать объём салона для перевозки грузов.
На заднем диване довольно удобно. Его можно было сложить, чтобы использовать объём салона для перевозки грузов.
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Дверь багажника открывала путь в очень большой багажник правильной формы. Порог низкий, а вертикальные фары позволили максимально увеличить ширину проёма.
Дверь багажника открывала путь в очень большой багажник правильной формы. Порог низкий, а вертикальные фары позволили максимально увеличить ширину проёма.
ВАЗ‑2102 стал первым массовым универсалом в Советском Союзе. И был настоящей мечтой дачников и автопутешественников. На крыше хорошо видны выштамповки, увеличивающие жёсткость.
ВАЗ‑2102 стал первым массовым универсалом в Советском Союзе. И был настоящей мечтой дачников и автопутешественников. На крыше хорошо видны выштамповки, увеличивающие жёсткость.
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Электроклуб
Сколько было модификаций у Жигулей, не счесть. Одна из самых интересных — ВАЗ‑2801. Настоящий электромобиль на базе ВАЗ‑2102. В 1980–81 годах собрали опытную партию из 47 «электричек». Большая часть машин эксплуатировалась в Тольятти и в Москве (например, на 34‑м автокомбинате). Остальные — в Киеве, Запорожье и Крыму. Это был грузопассажирский фургон. Вместо задних дверей лючки для доступа к аккумуляторным батареям. Для равномерного распределения массы тяжелых никель-цинковых батарей в кузов была интегрирована специальная алюминиевая рама. После опытной партии планировалось мелкосерийное производство. Но проект свернули.
Скоро выйдет продолжение, заходите почаще!
Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.