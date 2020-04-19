«Копейка», «двушка», «электричка»... Все семейство Жигулей к юбилею ВАЗ-2101

Двадцать лет назад наша редакция провела опрос среди читателей на звание российского автомобиля столетия. С большим отрывом победу одержал ВАЗ‑2101.

История Волжского завода и нашего журнала тесно переплетены. Впервые прототипы Жигулей появились на обложке еще в 1968 году. Шестой номер украшали три проходивших испытания Фиата 124. Позже ВАЗ‑2101 украсил обложку августовского номера за 1970 год.

Время первых

«Единичка» — это лицензионная копия Фиата 124, но между ними немало различий. В этом мы убедились, сравнив Жигули с итальянским прародителем.

Когда первые Фиаты поступили на испытания в СССР, стало ясно: в первозданном виде машина не годится. Кузов слабый, подвеске не хватает прочности, мотор не тянет, печка не греет. Нашим инженерам пришлось пройтись по всей машине и внести больше восьми сотен изменений. И оно того стоило!

ВАЗ-2101 (1970–1983). Хотя внешне ВАЗ‑2101 был близнецом Фиата — отличия всё же есть. Иные клыки бампера, дверные ручки и, конечно же, эмблемы.

Получился ладный, элегантный, живучий автомобиль с красивым салоном. Хотя «копейка» и была слабее 412‑го Москвича, она не уступала в динамике — в том числе благодаря отличной коробке. Даже сегодня на «ноль первой» можно держаться в потоке, нехватка сил легко компенсируется четкими переключениями коробки с длинным, но короткоходным рычагом. Конструкции пять десятков лет, а пользоваться — одно удовольствие.

Очень простая и понятная приборная панель почти без изменений переехала с Фиата. Единственное и очень полезное новшество — вместо индикации перегрева появился полноценный указатель температуры охлаждающей жидкости.

Насоса омывающей жидкости нет — вместо него обычная «груша». Кнопка-диафрагма располагается слева от блока клавишь света и стекло­очистителя.

Жигули лучше Фиата ехали по асфальту, уверенно штурмовали проселки, были тише и дружелюбнее к владельцу. Конечно, всё это справедливо для тех лет, но плавность хода и обзорность даже по сегодняшним меркам — отменные.

Объем обслуживания был непривычно мал для тогдашнего советского автомобиля. Наши водители впервые узнали, что значит «сел и поехал»: никаких шприцеваний (разве что первая ритуальная «протяжка!»), только плановое обслуживание. Поначалу многие были уверены, что из-за этого машина будет ломаться. Но Жигули первых выпусков считаются самыми надежными представителями советского автопрома.

И в этом я убедился на собственном опыте, когда год назад проехал на «единичке» больше 7000 км по Европе без единой поломки. А ведь моей машине 44 года!

Базовый двигатель 2101 объемом 1,2 литра выдает 64 л.с. Агрегат надежный, но первые машины страдали повышенным износом распредвала. И да, никаких «копеек» с итальянским мотором никогда не было — это миф!

Багажник очень приличного объема. Жаль, что часть пространства съедает топливный бак и запаска.

После 1974 года во внешности «единички» появилось одно заметное изменение — наружное зеркало превратилось из круглого в прямоугольное (как у ВАЗ‑21011) и переехало с крыла на водительскую дверь.

Мощность нового завода составила 650 тысяч автомобилей в год — больше, чем всех легковых советских производств вместе взятых. Конечно, собственная машина по-прежнему была роскошью, но если в кармане шелестели рубли, её хотя бы можно было купить. Многолетние очереди сократились, и «копейки» стали мелькать на дорогах всё чаще.

Модель или модификация В 1974‑м году стартовало производство ВАЗ‑21011. По индексу выходит, что это модификация «копейки». Да и порядковые номера кузова выпущенных машин шли вперемежку с обычными ВАЗ‑2101. Но по факту изменений столько, что «одиннадцатую» впору назвать самостоятельной моделью. Внешне она отличалась иными задними фонарями и подфарниками, решёткой радиатора, передним фартуком, бамперами и дефлекторами на задних стойках. В салоне чуть иная передняя панель, приборы, дверные карты и сиденья. Но главное — у ВАЗ‑21011 был новый двигатель объёмом 1,3 литра и мощностью 69 л.с. Позже вышел ВАЗ‑21013, отличавшая 1,2‑литровым мотором ВАЗ‑2101. Из почти пяти миллионов выпущенных «единичек» около 2,4 милли­она составляли «одиннадцатые» и «тринадцатые».

А теперь — универсал!

На следующий год началось производство универсала ВАЗ‑2102. «Двушка» внешне тоже была копией «итальянки» Fiat 124 Familiare, а технически полностью повторяла 2101.

ВАЗ-2102 (1971–1986). Через год после запуска производства ВАЗ‑2101 появилась «двушка». Универсал, как и базовый седан, был почти точной копией «итальянца» Fiat‑124 Familiare.

«Двушка» — наименее многочисленная из жигулевского семейства и, одновременно, самый массовый советский универсал тех лет. Ведь раньше заполучить «вагон» в личное пользование было практически невозможно — Волги и Москвичи уходили в госсектор, да и производились мизерными партиями. Так «двушка» стала заветной мечтой всех советских дачников. Смотришь на её безразмерные закрома, и становится смешно от того, какие сегодня универсалы. Порог — на уровне коленей, а проем такой, что можно запихнуть шкаф или холодильник. Эталон!



На заднем диване довольно удобно. Его можно было сложить, чтобы использовать объём салона для перевозки грузов.

Дверь багажника открывала путь в очень большой багажник правильной формы. Порог низкий, а вертикальные фары позволили максимально увеличить ширину проёма.



ВАЗ‑2102 стал первым массовым универсалом в Советском Союзе. И был настоящей мечтой дачников и автопутешественников. На крыше хорошо видны выштамповки, увеличивающие жёсткость.

Электроклуб Сколько было модификаций у Жигулей, не счесть. Одна из самых интересных — ВАЗ‑2801. Настоящий электромобиль на базе ВАЗ‑2102. В 1980–81 годах собрали опытную партию из 47 «электричек». Большая часть машин эксплуатировалась в Тольятти и в Москве (например, на 34‑м автокомбинате). Остальные — в Киеве, Запорожье и Крыму. Это был грузопассажирский фургон. Вместо задних дверей лючки для доступа к аккумуляторным батареям. Для равномерного распределения массы тяжелых никель-цинковых батарей в кузов была интегрирована специальная алюминиевая рама. После опытной партии планировалось мелкосерийное производство. Но проект свернули.

Скоро выйдет продолжение, заходите почаще!

Прочитать историю Жигулей полностью можно в апрельском выпуске журнала «За рулем».

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.