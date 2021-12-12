13 моделей-долгожителей со всего мира: те, кому за 30

Эти модели сходили с конвейера по 30–65 лет. Некоторые меняли прописку и даже имена. Но сохраняли главное: общую конструкцию и стилистику. Мы разобрались, в чем секрет их долголетия.

30 лет: «шестерка», «семерка» и Fiat

ВАЗ-2107, 1982–2012 гг.

ВАЗ-2107 держали на конвейере (под конец уже в Ижевске), пока на модель оставался стабильный спрос, обеспечивающий рентабельность производства. Правда, если в 1982-м «семерка» была престижной и очень желанной машиной, то к 2012-му, когда производство завершили, превратилась в одну из самых доступных. Всего изготовили около 1,75 млн ВАЗ-2107 всех версий. Это далеко не рекорд для мирового, да и для нашего автопрома.

ВАЗ-2106, 1976–2006 гг.

ВАЗ-2106 выпускали с 1976 по 2006 годы (последний автомобиль в Ижевске собрали 28 декабря 2005-го). Самая престижная в 1970-е модель Жигулей стала со временем народной, а потом и самой массовой. Всего сделали около 4,3 млн «шестерок», а с учетом сборки в Украине — почти 4,4 млн.

FIAT 600, он же — SEAT и Zastava

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30 лет собирали итальянский заднемоторный FIAT 600, кузов которого стал основой при создании нашего ЗАЗ-965.

Правда, на родине в Италии автомобиль делали лишь 14 лет — с 1955 по 1969 годы. Но у машины было еще две жизни: в Испании под именем SEAT (производили до 1973 г.) и в Югославии под маркой Zastava (аж до 1985 года). В небогатой социалистической стране важны были не стилистические изыски и конструктивный модерн, а отработанная инженерия, дешевизна и ремонтопригодность. Кроме того, такие Фиаты собирали еще в десятке стран, включая Колумбию, Аргентину, Чили и даже Западную Германию.

Всего изготовили около 5 млн машин. Из них лишь чуть больше половины — в Италии.

31 год: СССР против Франции (наши уступили)

Москвич-412, 1967–1998 гг.

Москвич-412 делали с 1967 по 1998-й, сначала в Москве, потом в Ижевске. Элементы дизайна кузова и салона периодически меняли, но не сильно. Москвич на фото — интернациональная модель. Машины собирали еще и в Болгарии. Всего изготовили около 2,3 млн автомобилей.

ВАЗ-2105, 1979–2010 гг.

И еще один советский интернационалист — ВАЗ-2105. «Пятерки» производили не только на родине, но и в Украине, и даже в Египте. Первые машины отправили в торговую сеть в 1979-м, а сняли с производства в 2010-м. За 31 год было сделано около 2,1 млн автомобилей.

Renault 4, 1961–1992 гг.

Renault 4 выпускали в пятнадцати странах и за 31 год собрали аж 8,1 млн экземпляров. По этому показателю французская модель на третьем месте — после Volkswagen Kaefer (более 21 млн) и Ford T (более 15 млн).

На Renault 4 ставили моторы в 24–34 л.с. Были грузовые модификации и даже мелкосерийные полноприводные.

35 лет: французский с румынским акцентом

Renault 12, он же Dacia, 1969–2004 гг.

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35 лет выпускали Renault 12 и его зарубежные производные. Во Франции переднеприводная модель дебютировала в 1969-м. Седаны и универсалы делали в Аргентине и Турции. Но больше всего прославилась Румыния, где под именем Dacia 1300/1310 бывший Renault производили до 2004 года. На смену двигателю объемом 1,3 л мощностью 54 л.с. пришел мотор 1,6 л (72 л.с.). Изменили элементы отделки, светотехнику, ручки дверей, но автомобиль до конца производства оставался узнаваемым.

Секрет популярности этой модели предельно прост: румыны ценили Dacia ровно за то же, за что советские граждане ценили Жигули. Автомобиль дешев, ремонтопригоден в любом селе и изучен до последнего винтика.

38 лет: мировое пЕжонство

Peugeot 504, 1968–2006 гг.

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Peugeot 504 в разных странах выпускали с 1968-го по 2006 годы, хотя на родине сняли с производства в 1983-м. Зато потом делали в Аргентине, Нигерии, Китае и других странах. Это единственный среди долгожителей автомобиль подобного класса — солидный седан с моторами 1,8–2,7 л, развивающими 80–138 л.с.

Секрет популярности 504-го — прочность, надежность и долговечность. А в странах третьего мира особым спросом пользовались просторные грузопассажирские универсалы, фургоны и пикапы.

41 год: MINI и 6 его имен

Mini, он же Morris, Austin, Wolseley, Riley, Rover, 1959–2000 гг.

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Британский Mini первого поколения (с непринципиальными изменениями) выпускали с 1959 по 2000 годы. За это время переднеприводный компакт звали не только Mini, но и Morris, Austin, Riley, Wolseley, Innocenti. Помимо Великобритании и Италии, автомобили собирали в Австралии, Испании, ЮАР. На машины ставили двигатели 0,8–1,3 л, развивающие от 34 до 90 л.с.

Когда-то Mini был демократичной дешевой машиной. Позднее — с форсированными моторами и настроенными для активной езды подвесками — он превратился в нишевый пижонский автомобиль.

42 года: гадкий утенок

Citroen 2 CV, 42 года, 1948–1990 гг.

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Citroen 2CV некогда прозвали «гадким утенком». Но охотно покупали — с 1948 по 1990 гг. Причем продавали машину по всему миру, а собирали (помимо Франции) в Великобритании, Португалии, Югославии, Чили, Аргентине, Уругвае и в Израиле.

У переднеприводной модели с 2-цилиндровым мотором воздушного охлаждения была уйма модификаций: грузовые, полноприводная, версии с более модными кузовами — по имени Ami и Dyane. Первый двигатель развивал всего 9 л.с., самый мощный- 35 л.с. Всего сделали более 5 млн Ситроенов 2CV и его производных.

44 года: наша Нива

ВАЗ-2121 Нива, она же Lada 4x4, 1977 г.

Она же — ВАЗ-2121, потом Лада-4х4, а теперь Lada Niva Legend. Первые внедорожники появились в 1977-м. Культовый автомобиль, породивший уйму самых разных модификаций, до сих пор в производстве. Спрос на простой и недорогой внедорожник с отменной проходимостью остается. Всего собрали уже более 2,2 млн машин.

56 лет: символ Индии

Hindustan Ambassador, 1958–2014 гг.

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Седаны марки Hindustan Ambassador — такой же символ Индии, как Ганди, йога и «Камасутра». Машины — копии немудреного британского седана Morris Oxford с 1,5-литровым 75-сильным мотором начали делать в 1958-м. И выпускали 56 лет — до 2014-го!

С годами появился чуть более мощный мотор, немного менялась стилистика кузова и салона. Прочная и конструктивно простая машина возила чиновников и работала в такси (личных автомобилей в Индии долгие годы было немного).

Но забавно, что когда в Индии вовсю начали выпускать и продавать более современные автомобили, Hindustan Ambassador, как символ традиций и скреп, некоторое время оставался официальной машиной чиновников.

65 лет: конкурентам не жужжать

Volkswagen Kaefer, 1938–2003 гг.

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Массовое производство Volkswagen Kaefer начали уже после Второй мировой. Но формально автомобиль родился в 1938-м, а последнего Жука выпустили в 2003-м. Всего собрали 21 529 464 экземпляра — абсолютный рекорд мира.

Жуки со временем менялись, но общую конструкцию, да и стилистику сохраняли. С середины 1940-х на заднемоторные машины ставили однотипные воздушники объемом 1–1,6 л мощностью 24–50 л.с. Площадки для производства Жука были в полутора десятках стран, на всех континентах, кроме Антарктиды. Модель стала основой для множества модификаций, в том числе для знаменитых микроавтобусов и фургонов.

Секрет долголетия Жука прост: рациональная, пусть и не самая продвинутая конструкция, надежность, простота обслуживания и ремонта. И, конечно, невысокая цена.

Советские, румынские и индийские автомобили покупали, в основном, из-за невеликого выбора. А Жук был популярен везде: и в избалованной Западной Европе, и в богатых США, и в нищих странах Африки. Потому что он — пример высшего автомобильного пилотажа.

Фото: из архива «За рулем»