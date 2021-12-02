Почему «горбатый»? 9 поразительных фактов о первом Запорожце

Он дал жизнь двум новым заводам и перевоспитал многих автомобильных конструкторов. Дети катались с него на санках, взрослые — ремонтировали прямо в квартире, иностранцы — охотно покупали... За 8 лет, что выпускали ЗАЗ-965, накопилось много интересных фактов, историй, анекдотов.

Десять минут позора

Одна из самых популярных шуток родилась еще в далекие 1970-е. Солидный мужчина приценивается на стоянке возле московского комиссионного магазина в Южном порту к подержанному 965-му «горбатому». И философски изрекает: «Десять минут позора, зато я на работе».

Кстати, прозвище «горбатый» появилось после сериала «Место встречи изменить нельзя» в 1979-м.

По примеру Европы

Идея создания микролитражки, более доступной, чем Москвич, появилась в середине 1950-х. На таких мини-автомобилях ездила тогда вся Европа. Citroen 2CV, Volkswagen Kaefer, много других микромашин, в том числе на мотоциклетных агрегатах (такие делали, в основном, в Западной Германии), завоевали весь Старый Свет.

Почти все эти европейские модели закупили для НАМИ. Западные аналоги были выставлены на закрытой отраслевой выставке в институте в 1956-м. А потом отправились на серьезные испытания.

В НАМИ создавали необычные опытные конструкции. Но серийный ЗАЗ-965 оказался лучшим из того, что вообще могло получиться. Учитывая время и место, где автомобиль проектировали и доводили.

Это не FIAT 600

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Похож, но не копия. Итальянцы пытались продвинуть эту модель для производства у нас. Но в Союзе пошли иным путем. Ни одна кузовная деталь Запорожца не повторяет итальянскую.

ФИАТ выбрали главным аналогом не из-за дизайна: от него-то советские художники старались отойти максимально далеко, — дело в том, что его кузов был грамотно проработан с точки зрения технологии массового производства. И именно этому учились у итальянцев.

Один из создателей конструкции кузова Запорожца (тогда еще опытного Москвича 444, поскольку проект из НАМИ передали на МЗМА) Лев Мурашов рассказывал, как молодые советские инженеры пытались импровизировать. А руководитель проекта Станислав Лобов их постоянно осаживал: «Научитесь сначала грамотно копировать!» И опять же был прав!

ЗАЗ-965 стал учебным пособием для нашего автопрома.

Несу мотор домой!

Двигатель на Запорожце ЗАЗ-965А — V-образный, воздушного охлаждения, мощностью уже 27 л.с.

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Двигатель Запорожца не повторяет по конструкции ни один европейский мотор. У ФИАТа — цилиндры в ряд, у Фольксвагена и Ситроена — оппозиты. А у ЗАЗ-965 — V-образная «четверка», причем с воздушным охлаждением. Сначала — 0,75 л мощностью 23 л.с., потом — 0,9 л и 27 сил.

В двигателе есть влияние чехословацкой Татры, на которой тоже стоял V-образный воздушник. Правда, восьмицилиндровый. Кстати, мощность в 27 л.с. для объема 0,9 л по меркам тех лет была приличная.

Но для владельцев Запорожцев куда важнее было то, что мотор с отдельными съемными цилиндрами надежный и ремонтопригодный.

Некоторые владельцы даже перебирали двигатель… дома! Сняв заднюю панель кузова и немного приподняв автомобиль, мотор отсоединяли и вынимали. Двум здоровым мужчинам по силам было оттащить агрегат в квартиру, где его не спеша ремонтировали.

На радость детям

Рядом с двигателем — автономная бензиновая печка. Грел такой отопитель хорошо, но был ненадежен, да еще и пожароопасен.

Но зимой из частников тогда мало кто ездил. Особенно на Запорожцах. Но машину в холодное время без присмотра не оставляли. Следили, чтобы стоящая во дворе машина не превращалась в сугроб. Точнее — в удобную (при такой-то форме кузова) горку, с которой детвора весело каталась на санках.

Подвески ЗАЗ-965 — независимые (между прочим, впервые в СССР, если не считать серпуховские мотоколяски). Спереди торсионы, как на Фольксвагене Жук, сзади пружины, как у ФИАТа.

Независимая подвеска придавала задним колесам характерную «криволапость». Особенно если колеса были разгружены. Любимая шутка подростков тех времен: приподнять корму соседской машины, стоящей во дворе, и опустить ее. Тогда Запорожец становился совсем «колченогим». Всех это очень веселило!

Это совсем не мотоцикл

В багажнике — запаска, бензобак и немного места для поклажи.

В багажнике (то есть впереди) не разгуляешься: бак, запаска и немного места для всего остального. Но все лучше, чем на мотоцикле! Многие владельцы ставили решетчатые багажники на крышу. Порой — на всю длину машины!

Ездили семьями и на дачи, и в отпуска. Запорожец стал символом не только нового этапа автомобилизации страны, но и автотуризма. Вспомните забавную комедию 1963 года «Три плюс два». В ней на Запорожце в отпуск едут девушки — эдакая советская автомобильная эмансипация.

Четверым в салоне сносно. Да и сравнивать было не с чем — для многих Запорожец был первым в жизни автомобилем.

В салоне обстановка спартанская. Но примерно так тогда выглядели салоны всех европейских так называемых народных автомобилей — аналогов Запорожца. К тому же все, что надо, имеется — даже электрические стеклоочистители.

Сзади не бог весть как просторно. Но, опять-таки, лучше, чем в коляске мотоцикла. А выбор был именно таким! Мой старый знакомый в юности ездил с женой на юг на мотоцикле-одиночке! Потом купил Запорожец и… оценил разницу!

До «сотни» недотягивал

Помимо спидометра в комбинации приборов присутствуют указатели уровня топлива и температуры масла в двигателе.

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Быстро на этой машинке до юга не доедешь. Разгон 14,4 секунды… до 60 км/ч. А до сотни он и вовсе не добирался: заявленная максималка — 90 км/ч. Правда, позднее в некоторых источниках стали писать 99 км/ч. Но все же до ста недотягивал.

Спина на сиденье, которое впору назвать стульчиком, устает. И шумит машина громко — двигатель-то с воздушным охлаждением. Да и понятия о шумоизоляции тогда были иные.

Но инженерная составляющая 965-го работает. Коробка передач с синхронизаторами на второй-четвертой функционирует нормально. Подвески — комфортные. Проходимость (а она тогда была важнее динамики) — очень даже ничего. Ведь ведущие колеса хорошо загружены, днище почти плоское, а ходы подвесок большие.

Ялта на севере

Удивительно: почти 31 тысячу ЗАЗ-965 продали за границу. В основном, в соцстраны. На первом месте была Болгария — больше 14 тысяч машин. Из капстран лидерами стали Финляндия и Дания — по 1200 автомобилей.

Для экспорта в некоторые страны (например, в Финляндию) машину переименовали в Ялту (Yalta). Обоснованно: Запорожец и нам-то произнести непросто, а уж финнам — тем более.

Действительно первый

Эта модель в нашей истории действительно эпохальная. Благодаря Запорожцу советский автопром прирос двумя новыми заводами — автомобильным в Запорожье и моторным в Мелитополе.

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В 1960-е это был самый дешевый и самый демократичный автомобиль. Поэтому для многих «горбатый» стал первым автомобилем. На нем учились ездить, приобретали первые слесарные и малярные навыки, даже осваивали профессию моториста. Инвалиды (их после войны, по официальной статистике, было около 2,5 миллионов) впервые получили полноценную машину, а не мотоколяску.

«Горбатый» Запорожец стал для советского человека пропуском в автомобильную жизнь. Пускай непростую, но очень насыщенную и интересную.

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