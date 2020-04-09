Сегодня, в 16:00 15 невероятных фактов про любимую «семерку» ВАЗ-2107 — это восьмая модель завода. Или девятая. Но не седьмая! ВАЗ-2107 — восьмая модель завода! Именно так называлась статья в нашем журнале (№ 5–6, 1981), написанная главным конструктором ВАЗа Г. Мирзоевым. Попробуем подсчитать, так ли это. На первый взгляд — да: к моделям с 2101 по 2106 добавилась Нива ВАЗ-2121: получается семь. Однако, если обратиться к статье предыдущего главного конструктора, В. Соловьева, опубликованной семью годами ранее (№8, 1974), то выяснится: описанная там модель ВАЗ-21011 почему-то названа… четвертой моделью ВАЗа! При таком раскладе «семерка» становится девятой моделью. Впрочем, на мой взгляд, с ВАЗ-21011 автор явно погорячился — даже по пятизначному индексу видно, что речь идет о модификации ВАЗ-2101, а не о самостоятельной модели. При создании «семерки» стояла задача сохранить максимум унификации по кузову от «пятерки» ВАЗ-2105, но при этом получить на выходе как бы новую модель. В целом это, пожалуй, удалось. Новый капот в сочетании с «крутой» решеткой радиатора придал экстерьеру неказистой «пятерки» некоторый шарм. По бокам поначалу появились приклеенные молдинги. Задок слегка отличали новые фонари. А вот зачем меняли крышку багажника — загадка: дизайнеры отказались от прежних подштамповок, сделав ее фактически плоской, но сохранив присоединительные размеры. Но с первого взгляда это было абсолютно незаметно. Хочу Быть Мерседесом Главное внешнее отличие 2107 от 2105 — это, конечно же, решетка радиатора, призванная «косить под мерседес». Именно за это к «семерке» приклеилась аббревиатура ХБМ — «хочу быть мерседесом».
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Сверкающие на солнышке бамперы 2107 поначалу приводили всех в ужас: это что, мол? После «дубовых» 2105 впервые появилась какая-то жиденькая пластмасса, играющая от нажатия пальцем. Однако же это был шаг к новым требованиям безопасности: пластик должен был сохранять кузов при ударе на скорости до 4 км/ч. Решетка «а-ля Мерседес» стала причиной жалоб отдельных владельцев ВАЗ-2107 на повышенный расход топлива: вместе с «горбиком» на капоте они несколько подпортили аэродинамику автомобиля. Впрочем, официальных данных на этот счет нет: сопоставлений по расходу топлива машин с идентичной комплектацией не проводили. Не имея возможности капитально преображать внешний вид машины, конструкторы отыгрались внутри: по тем временам все выглядело пристойно. Новое полужесткое рулевое колесо сразу попало в разряд дефицитных деталей. Полностью поменялся интерьер, сиденья, щиток приборов, система отопления и вентиляции. Пол получил ворсованный ковер. На части машин появилась возможность регулировать угол наклона пучка фар гидрокорректором. Самая привлекательная Впервые увидев «семерку» на ВДНХ, я когда-то задал недоуменный вопрос: мол, а как же в ней спать-то? Машина обрела анатомические сиденья с интегрированными подголовниками, а потому привычное по прежним моделям раскладывание сидений в относительно ровную площадку исчезло как класс. Про ночевку в спальном мешке можно было забыть — тогда меня это очень расстроило. Любопытно, что самая престижная вазовская модель каким-то образом оказалась практически невостребованной в кинематографе. Разве что в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» был эпизод, когда Ширвиндт, изображавший «крутого» бойфренда Муравьевой, должен был по ходу пьесы заехать к ней на работу на шикарной тачке. Такой как раз и оказалась модель 2107. Фрагменты из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (реж. Геральд Бежанов, 1985 год): «… Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят как парализованные!»
Фрагменты из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (реж. Геральд Бежанов, 1985 год): «… Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят как парализованные!»
На стадии проектировки для «семерки» предполагали применение холодильника, встроенного в задний подлокотник. По ходу дела от холодильника отказались, но разъем для его подключения под ногами правого заднего пассажира дошел до серии. 9700 рублей — это дорого! Престижной машине — соответствующая цена. По состоянию на 1 января 1991 года в СССР были установлены следующие цены на автомобили: ГАЗ-24-10 Волга — 16 200 ₽; ВАЗ-2107 — 9700 ₽; АЗЛК-2141 Москвич — 9600 ₽; ВАЗ-21093 Лада Самара — 9100 ₽. «Семерка» — вице-чемпион!
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Тольятти, Ижевск, Сызрань, Аргун, Луцк, Запорожье, Кременчуг, Усть-Каменогорск, Каир. Это перечень городов, в которых производили ВАЗ-2107. 21 июля 2012 г. 12 автомобилей ВАЗ-2107 приняли участие в шоу Battle Robot Car. Требовалось переоборудовать автомобиль так, чтобы он передвигался при помощи пульта дистанционного управления, и снабдить его защитной амуницией. Участники приобретали железные щиты и скрепляли их в единый корпус — получалось подобие роботов. Серийное производство ВАЗ-2107 началось в 1982 году, а в августе этого же года именно «семерка» стала семимиллионным автомобилем ВАЗ. Конец эпохе вазовской «классики» наступил в 2014 году вместе со снятием «семерки» с производства. А в марте 2017 года аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что самым популярным легковым автомобилем в России стал седан Lada 2107. Этой машиной на момент исследования управляли 1,75 млн россиян. 15 историй про УАЗ Патриот, которых вы, скорее всего, не знали, — тут. Фото: из архива автора
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