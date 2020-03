15 фактов про УАЗ Патриот, которых вы не знали (скорее всего)

Motul проскользит на «Мотовесне»: флэт-трек In Dust We Trust и новости о продуктах! Компания Motul подготовила для российских мотолюбителей самую демократичную гонку в американском стиле In Dust We Trust. Она пройдет в рамках международной выставки техники для активного отдыха «Мотовесна-2020» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Кроме гонки, компания Motul подготовила обновление этикеток продуктовой линейки Powersport и многое другое! Тест-драйв легенд бездорожья: Lada 4x4, Suzuki Jimny, Jeep Wrangler Три настоящих трехдверных вездехода задали тренды надолго вперед и десятилетиями остаются верными себе. Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро! Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло.