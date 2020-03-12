15 фактов про УАЗ Патриот, которых вы не знали (скорее всего)

Почему его задняя дверь открывается по-японски, что он унаследовал от армии и при чем тут ВАЗ — в долгой истории ульяновского внедорожника много любопытного.

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Не все знают, что УАЗ Патриот имеет вазовские корни.

Во второй половине 1980-х годов автомобильное производство в Ульяновске потребовало глубокой модернизации. Заодно решили сделать и новую модель. Так как новые сварочные автоматы предстояло делать на станкостроительном производстве ВАЗа, дизайн модели также доверили тольяттинским художникам.

Новая машина, получившая индекс 3160, была нарисована Владимиром Степановым. Неудивительно, что она стилистически напоминала вазовскую «десятку» (ВАЗ-2110), созданную под руководством дизайнера Владимира Ярцева.

Позже, увеличив УАЗ-3160, получили модель 3162, названную Симбиром. А после модернизации эта машина стала Патриотом, серийное производство которого началось 17 августа 2005 года.

УАЗ-3162 Симбир в музее Ульяновского автозавода.

Пришедшая в начале 2000-х вместе с новым владельцем УАЗа Вадимом Швецовым команда молодых менеджеров решила продолжить традицию и дать всем ульяновским машинам собственные имена. Так появились Patriot и Hunter, чуть позже — Pickup и относительно недавно — Profi (сейчас эти названия уже «переведены» на русский). Однообъемнику попытались дать название Комби, но все равно эту машину называли будут называть просто «буханкой». А Патриот тут же получил прозвище Патрик.

Экспортный вариант УАЗ Профи носит название Kargo. Остальные машины семейства идут под привычными именами.

Кстати, написание названий латинскими буквами (и марки, и модели) — не прихоть менеджеров, а необходимость. Изначально автомобиль был сориентирован не только на внутренний, но и на внешние рынки. Например, в 2014 году автомобили UAZ поставлялись в 20 стран. В 2017-м по итогам I полугодия вдвое увеличился объем экспорта, были заключены договоры с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Инициированы поставки в Гондурас, Китай, Либерию, Мали, Мьянму, Парагвай, Филиппины, Эквадор.

Под давлением общественности для внутреннего рынка ввели написание Патриот кириллицей, чтобы было более патриотично.

Запустив в производство Патриот, ввели практику тестирования каждой товарной единицы на заводском полигоне для выявления брака. Более того, на УАЗе внедрили японскую технику управления производством — кайдзен. Для предприятия это был переломный момент.

На заводе два конвейера — для производства легковых и грузовых моделей. Всего на линии работают около ста человек. Каждый автомобиль проходит 10 900 стадий производства.

Часто встречается вопрос, почему задняя дверь (багажного отсека) у Хантера открывается справа налево, а у Патриота, напротив, слева направо. Есть несколько «рабочих» версий. Первая — что это конструктивное решение подсмотрели на японских внедорожниках, которые во время создания машины были на пике моды. Вторая — что так дверь просто удобнее открывать, так как по статистике большинство людей (и водителей) в том числе — правши (левшей в мире всего около 15%). Третья — что на бездорожье расположение петель не имеет значения, но трос или лопату водителю легче доставать из багажника, открывая дверь слева направо. И, наконец, самая оправданная версия — что при замене колеса (а запаска Патриота как раз висит на двери багажника) безопаснее работать, когда дверь открывается к обочине/тротуару.

Дверь багажного отсека Патриота открывается к обочине/тротуару... ...сделано это для большей безопасности.

13 сентября 2009 года официальная команда Ульяновского автомобильного завода финишировала в ралли серии «Дакар». Команда, выступавшая на УАЗ Патриот в классе T1.1., заняла в зачете «автомобили» 21-е место, опередив 13 соперников. А в общем зачете экипаж пришел 34-м, обойдя 36 других внедорожников и грузовиков.

В конце марта 2014 года экспедиция на Патриоте достигла побережья Северного Ледовитого океана. Впервые в истории российский внедорожник пересек 73-ю параллель северной широты своим ходом. За 38 дней УАЗ Патриот преодолел 21 000 км по дорогам общего пользования, зимникам и замерзшей тундре Якутии, льду моря Лаптевых.

7 октября 2014 года на Ульяновском автомобильном заводе стартовало серийное производство обновленных УАЗ Патриот. Первые три автомобиля сошли с конвейера в цветах российского флага. Тот же автомобильный триколор (и еще пять Патриотов других цветов) через полтора месяца участвовал в пробеге по Крымскому полуострову.

УАЗ Патриот успешно прошел весь «Дакар» — как машина сопровождения.

12 мая 2016 года во время демонстрации новой военной техники в Сочи Владимир Путин попытался открыть пассажирскую дверь ульяновского пикапа и не смог этого сделать из-за блокировки. На помощь Путину пришел начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александр Шевченко. Генерал просто оторвал наружную ручку. Президент похвалил его силу и с улыбкой перешел к другому экспонату.

Адександр Шевченко демонстрирует Владимиру Путину армейские варианты УАЗов.

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До 2016 года Патриоты имели два металлических топливных бака — наследие армейских машин. В результате модернизации автомобиль получил единый пластиковый бак. И тут же в Сети появилась петиция, требующая вернуть Патриоту два бака: дескать, автомобиль потерял в проходимости. УАЗ опроверг это мнение, а наш автор, одним из первых тестировавший новую машину, сообщил, что в целом надежность такой конструкции выше, так как уже не требуется перекачной насос и исключены засоры из-за коррозии внутренней поверхности баков.

Ульяновский автозавод часто выпускает специальные версии своих машин. На фото — экспедиционная модификация.

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Патриот постоянно получал импортные комплектующие. До отечественного турбодизеля ЗМЗ-51432 у автомобиля был другой дизель, F1А марки Iveco (Италия), коробка передач — Dymos (Корея), тормозная система ContiTeves (Германия), руль Takata-Petri AG (Германия), гидроусилитель рулевого управления — Delphi Italia Automotive s.r.I. (Италия), сиденья DAWNSCO (Корея), система отопления и кондиционирования Sanden International Europe Ltd (Великобритания). Плюс везде, где только возможно, владельцы Патриков старались и стараются до сих пор ставить импортные запчасти.

УАЗ Патриот — один из самых тюнингуемых автомобилей в мире. Практически каждый экземпляр проходит доработки того или иного уровня сложности.

Наверное, самое долгожданное новшество Патриота — автоматическая коробка передач.

Осенью 2019 года стартовали продажи Патриота с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Powerglide 6L50 от Punch, дочернего предприятия компании General Motors, производящего (и создающего АКП) с 1967 года. С «автоматом» ульяновский автомобиль стал заметно комфортнее, но и дороже, конечно.

В 2021 году должен выйти Патриот второго поколения.

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Фото: УАЗ, «За рулем» и из архива автора