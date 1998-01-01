Та самая «шоха»: неизвестная история ВАЗ-2106

Самый престижный автомобиль из вазовской «классики» настолько засиделся на конвейере, что перестал быть символом благополучия и стал ширпотребом.

В журнале «За рулем» 45 лет назад новую вазовскую модель представил советскому человеку Ю.Д. Папин, главный конструктор завода. «Шестерка» стала пятой моделью ВАЗа — вслед за 2101, 2102, 2103 и 21011.

На самом деле новой моделью здесь и не пахло. Фейслифтинг, модификация и подобные термины — да, подходят, но насчет новой модели — нет, никак. Вазовцы это прекрасно понимали. По идее, новая машинка должна была носить индекс ВАЗ-21031 — с намеком на модификацию «трешки» 2103. Которая, в свою очередь, была удачной модификацией «единички» 2101. Однако же впереди был XXV съезд КПСС, а рапортовать об успехах фейслифтингом неудобно. Так появилась новая модель — «шестерка».

Статья была оптимистичной. В частности, мощность двигателя по ГОСТу должна была составлять не менее 80 л.с. Указатели поворотов должны были днем светить ярче, чем ночью, — этим должно было управлять «специальное реле». Заднее стекло называло себя полированным. По ходу дела, как водится, всё заметно упростилось — и мотор столько не выдавал, и стекла ничем не различались, но погоду это не портило.

В конце 70-х, однако, «шестерки» были престижными и недоступными.

В момент появления стоимость ВАЗ-2106 составляла примерно 7900 ₽. «Трешка» ВАЗ-2103 при этом стоила 7500 ₽. У первых 2106 интерьер был двухцветным, часто коричневым или красным, с хромированным декором на обивках дверей.

2106 — машина для чемпионов

В 1980-м олимпийском году в журнале «За рулем» появилась статья «Олимпийцы и автомобиль» — известные спортсмены рассказывали, на чем они ездят. Елена Петушкова (чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по выездке) и Юрий Варданян (тяжелоатлет — пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, 43-кратный рекордсмен мира) в те времена ездили на ВАЗ-2106. Любопытно, что Елена Петушкова при этом отмечала, что ей больше нравится ВАЗ-2103. А Юрий Варданян отозвался о «шестерке» так: «Очень спортивная машина»!

Юрий Варданян и Елена Петушкова — наши чемпионы.

Днем с фонарем

Задние фонари «шестерки» выглядели диковинкой для нашего автопрома. Они объединили в едином корпусе поворотники, габариты, стоп-сигналы, огни заднего хода и катафоты.

Фонари у «шестерки» освещали номерной знак — похоже, что прежде так вообще никто не делал.

Потери

ВАЗ выпускал «шестерку» четверть века — до 2001 года. А в 1998-м ее производство частично перенесли сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на «ИжАвто» в Ижевск, где ее выпускали до конца 2005 года. Таким образом, «шестерку» на разных автозаводах производили в общей сложности тридцать лет — один из самых длительных сроков конвейерной жизни для конкретной модели. За это время выпустили свыше четырех миллионов экземпляров.

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За время пребывания на конвейере «шестерка» медленно, но постоянно утрачивала начальный шарм. Колесные колпаки с пластиковой вставкой сменились на «копеечные», исчезал хром с окантовок колесных арок и нижних молдингов, почернела решетка радиатора, пропали катафоты на задних крыльях. Исчезли привлекательные красные огоньки в торцах передних дверей, на какое-то время вообще пропали боковые молдинги, стал убого выглядеть салон. Машины последних лет выпуска утратили хромировку ободков задних фонарей. Неудивительно, что потребители нового поколения недоумевали, за что «шестерку» называли самой красивой вазовской моделью.

Последняя из…

Модель 2106 стала последней советской легковушкой с четырехфарной системой головного света, с колесными колпаками и форточками в передних дверях.

В многосерийном «ТАСС уполномочен заявить» (1984 год) на 2106 ездит ни много ни мало генерал КГБ Константинов в исполнении Вячеслава Тихонова. По ходу пьесы ему нужно было достойным образом познакомиться с героиней Ирины Алферовой — «шестерка» для этого подходила. А в более позднем фильме «Гений» (1991 год) на «шестерке» катается мелкий жулик Костик в исполнении Сергея Проханова. «Шестерка» по призванию ездит на вазовской «шестерке» — после развала страны это выглядело вполне нормально…

«Шестерка» — миллионер

28 декабря 1976 года ВАЗ-2106 стал трехмиллионным вазовским автомобилем, а 03 июня 1978 года — четырехмиллионным. В июне 1979 года «шестерка», отправленная в Чехословакию, стала миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). Отметим также, что в 1977 году модели присвоили «Знак качества».

«Шестерка» — турист

Одна из идей вазовцев насчет нового туристического автомобиля подразумевала двухместный пикап с палаткой в кузове. Машину на базе 2106 сделали, но в итоге начальство творение не одобрило, и «Турист» так и остался в единственном экземпляре.

Подобные машинки, как водится, существовали в единичных экземплярах, а потому всегда привлекали внимание публики. Да и сегодня привлекают.

Купить ретро?

Тем, кому вдруг захочется сегодня приобрести ретроавтомобиль, нужно готовить тысяч 200. Можно поискать раннюю «шестерку» конца 70-х — начала 80-х. Предпочтение — той, у которой под капотом движок 1,6 литра. Больше ценятся машины темных цветов.

Та самая «шоха»: неизвестная история ВАЗ-2106 Самый престижный автомобиль из вазовской «классики» настолько засиделся на конвейере, что перестал быть символом благополучия и стал ширпотребом. Та самая «шоха»: неизвестная история ВАЗ-2106