Родное «зубило»: шок на старте и сорок лет на конвейере

До этой модели (если, конечно, не считать Ниву) ВАЗ лишь слегка видоизменял изначальную фиатовскую конструкцию.

В жигулевскую эпоху благосостояние человека легко оценивалось по автомобилю, на котором он ездит. При этом единицей измерения зачастую служил порядковый номер модели Жигулей. Каждая последующая по определению была гораздо престижнее (и дороже) предыдущей. Так, ВАЗ-2103 казался принцем на фоне ВАЗ-2101 (за полуторную цену!), но ВАЗ-2106 легко потеснил принца с пьедестала. Еще были «пятерки» и «семерки», но все уже знали: тольяттинцы готовят нечто фантастическое, не имеющее ничего общего с предыдущими моделями.

Речь шла о восьмой модели — ВАЗ-2108. Если все предыдущие Жигули были, честно говоря, той же «копейкой», пусть и приукрашенной молдингами и новой светотехникой, то «восьмерка» с ее передним приводом должна была стать прорывом в неизведанное. А поскольку в те времена новинки техники действительно показывали на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства, если кто-то не помнит), то неудивительно, что в 1984 году толпы людей, причем семьями, направились именно туда. Все уже слышали: новинка красуется внутри огромной шестеренки перед входом в «монреальский» павильон.

Пришли, посмотрели и… замолчали.

Зубило

Обложка декабрьского «За рулем» за 1984 год. Рассказ главного конструктора ВАЗ Георгия Мирзоева публиковался в №№11 и 12.

Неудивительно, что очень быстро 2108 получила обидную кличку: «зубило». Внешность машины вызвала шок: она напоминала, скорее, какую-то самоделку, чем Жигули, которых все так ждали. Угловатая, безо всякого хрома, повсюду какие-то щели. Между задним фонарем и дверью ладонь пролезает — это как? А откуда такой отдельно приляпанный «нос»? Не смогли сделать нормальный кузов — так, что ли?

Маска

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Про нос — отдельный разговор. Передняя пластиковая маска была фишкой, которой завод гордился. Она спокойно выдерживала удары камушков и прочих дорожных «метеоров». Сколов маска, естественно, не боялась: ржаветь было нечему. Легкие удары она выдерживала, поскольку была достаточно пластичной. А при более серьезных авариях именно такая маска позволяла быстро починить машинку: заменил фару с маской — и поезжай дальше.

Однако минусы в итоге перевесили. Относительно мягкий пластик плохо держал форму и не позволял добиться равномерных зазоров «крыло — маска» и «маска — капот». Коротенький капот оказался недостаточно жестким. Все кончилось тем, что маску отправили в отставку — длинные крылья (и длинный капот, конечно же) появились сначала на версиях «люкс» с 1,5-литровыми моторами, а потом и на остальных «восьмерках». За долгожданное изящество пришлось расплачиваться: даже при легких ударах на замену шли и крылья, и капот. Мало того, скошенная часть капота («клюв») быстро обрастала сколами краски и очагами коррозии.

Внутри

Салон, по заявлениям вазовцев, был просторнее, чем на предыдущих моделях. Но субъективно этого никто не замечал, особенно сзади. Какую-то роль сыграло трехдверное решение — посадка назад заметно усложнилась и вызывала обидные ассоциации с Запорожцами. Широченные двери также не понравились: вылезать из машины, не задев соседние, стало тяжелее.

По дизайну, как и по отделке салона, ВАЗ-2108 выглядел более чем скромно. Рациональность, практичность — всё, что угодно, только не красота в привычном значении слова.

Это — не Жигули!

А самое смешное находилось на заднем шильдике. Вместо привычного Жигули или Lada там было написано «Спутник»! Впрочем, название надолго не задержалось: вскоре Спутник превратился в Самару. Но и это имя в народе не прижилось. «Восьмерка» — да, «Зубило»- тоже понятно. Но самое глупое имя, перекочевавшее на телеэкраны и в радиоэфир, — «восьмая модель Жигулей»! Кто только не объяснял, что нет, мол, такой модели — толку не было.

Влияние Запада

Для производства 2108 ВАЗ использовал кучу лицензионных соглашений. С Lucas — на передние дисковые тормоза и вакуумный усилитель тормозов, с Zahnradfabrik — на реечный рулевой механизм и синхронизаторы коробки передач, с Solex — на карбюратор, с Michelin — на производство бескамерной радиальной шины с металлокордом 165/70R13 и т.п. Коробку разрабатывали совместно с Porsche и ZF.

Фидель Кастро за рулем ВАЗ-2108 (1984 год, декабрь). Это был закрытый показ новинки автопрома.

Кошмар на улице ВАЗов

Электронная система зажигания с датчиком Холла стала одним из самых больных мест «восьмерок». Ни один предыдущий автомобиль в СССР не мог мгновенно заглохнуть посреди дороги: неприятности всегда предшествовали какие-то симптомы болезни. А 2108 помирала «на ровном месте». Виновата была электроника: дохли как коммутаторы, так и датчики Холла. В продаже ни того, ни другого не было, а спекулянты драли вдесятеро. Доходило до того, что отдельные шабашники осваивали услугу по переделке электронного зажигания в механическое, используя трамблер от Запорожца.

От провала — к признанию

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В общем, первое появление 2108 на публике провалилось. Доходило до того, что люди, годами стоявшие в очереди на машину, отказывались брать ВАЗ-2108, предпочитая привычные Жигули . Но дефицит все-таки сказал свое слово — тут-то и стало выясняться, что машинка не такая и плохая!

С капризной электроникой ВАЗ потихоньку разобрался. А потребители быстро раскусили, что «зубило» кушает бензина гораздо меньше остальных, имеет отличную динамику и, кроме того, довольно проста в обслуживании. Да и ржавеет 2108 гораздо медленнее обычных машин. Страшилки с новомодными алюминиевыми радиаторами и регулировочным шайбами между кулачками и толкателями быстро растворились: народ освоил и то, и другое. Переднеприводная машинка отлично держала дорогу и уверенно карабкалась по заснеженным трассам. У нее оказалась хорошая обзорность — почти без мертвых зон. А необычный облик стал ассоциироваться с тем, чего многим недоставало — эдакая подчеркнутая спортивность, зачастую граничащая с бесшабашностью и вседозволенностью «пацаномобиля». Неслучайно в девяностые годы тонированные «восьмерки» стали ассоциироваться с криминалом — это отлично видно по кино тех лет.

Действительно, список фильмов, в которых засветилась модель 2108, показателен. Перечисляем навскидку: «Риск без контракта», «Ворошиловский стрелок», «Фанат», «Бандитский Петербург», «По прозвищу Зверь», «Палач», «Гений» и т.п.

Фильм «Бандитский Петербург» (реж. В. Бортко, 1999 год). Опять 2108, и опять Д. Певцов, и опять криминальный сюжет. Сейчас «Адвокат» прыгнет за руль и помчится по питерским улицам, игнорируя любые правила. Кадр из фильма «По прозвищу Зверь» (реж. А. Муратов, 1990 год). Сюжет, как водится, бандитский: сейчас супермен в исполнении Д. Певцова на «восьмерке» лихо удерет от недобрых людей.

Довольно быстро восприятие «зубила» изменилось: Самары стали котироваться выше Жигулей. Но если все та же «копейка» на старте отставала от мирового уровня от силы года на четыре, то у «восьмерки» проигрыш был двузначным. Тем не менее машину производили очень долго — с 1984 по 2004 годы в Тольятти и Сызрани, а еще десяток лет — в Запорожье и Херсоне.

Даже сегодня, спустя почти сорок лет после появления первых «восьмерок», мнения об этой машине сильно расходятся. Всех, кто хочет указать на ее достоинства или недостатки, приглашаем высказаться.

Фото: «За рулем» и из открытых источников