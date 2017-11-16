Короткий тест на память: как отличить первые ВАЗ-2108 от Самары

Подсказка: смотреть надо на передок.

Материалы по теме ВАЗ-2108: как отличали первую передачу от задней — странный факт

Отличительной особенностью первых ВАЗ‑2108 был необычный нос: крылья и капот как бы обрывались, уступая место пластмассовой «лыже».

Спорное дизайнерское решение имело и конструктивные достоинства. Пластиковая маска легко выдерживала бомбардировку мелкими камешками и не ржавела. И ремонт передка зачастую сводился к быстрой замене фары и самóй маски. Недостатки тоже были: зазоры между маской и короткими крыльями, как и с капотом, были неравномерными: мягкий пластик плохо держал форму.

Поэтому на Самарах появилось более эстетичное решение: версии Люкс с мотором 1500 щеголяли длинными крыльями и удлиненным капотом. Насколько стало привлекательнее, настолько же и непрактичнее: крылья и капот ржавели, после мелких аварий чаще приходилось ремонтировать железо.





Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знаете, какую Ниву называли «моськой»?



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История семейства ВАЗ-2108 — тут.

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Фото: из архива автора