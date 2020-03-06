Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие

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Если вы по каким-то причинам решили поискать «для души» советскую автоклассику, то имейте в виду: если в ближайшее время все-таки введут ограничения для эксплуатации старых автомобилей, то нужно будет позаботиться о паспорте классического транспортного средства. А для этого машина должна быть в оригинальном виде. Жигулей это тоже касается.
Все, конечно, зависит от вашего бюджета, но в любом случае лучше выбрать полностью оригинальную, например, «пятерку», нежели гнаться за более редкой, но уколхоженой до неузнаваемости «тройки». Если у вас есть 130–170 тысяч рублей, нужно рассматривать «квадраты» — так называют модели 2105, 2107 и 2104. Можно найти живой (и даже никогда не перекрашивавшийся) экземпляр середины-конца 90-х. Даже автомобиль из Европы, с фароочистителями, экспортными табличками и экспортной обивкой салона.
Поздние «семерки» часто красили металликом.
Поздние «семерки» часто красили металликом.
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Ранние «четверки» и «пятерки» отличались салоном — в первую очередь, формованными дверными картами. Обращайте внимание на целостность и комплектность всей пластиковой фурнитуры. В отличие от поздних машин, найти фурнитуру для ранних версий очень сложно. Еще при выборе 2104 или 2105 старайтесь найти машины с их базовым мотором ВАЗ-2105 с ременным приводом ГРМ. Такие версии с годами будут цениться выше всего.
У ранних «семерок» был велюровый салон. Причем велюр присутствовал не только на сиденьях, но и на дверях. Если хоть где-то его нет, значит салон переделывали. Имейте в виду, что найти оригинальную обивку нужного цвета тяжело. Поэтому восстановить первозданный вид такой машины вряд ли удастся.
У 2107, выпущенных в СССР, сиденья и двери имели велюровую обивку. Палитра цветов была широкой.
У 2107, выпущенных в СССР, сиденья и двери имели велюровую обивку. Палитра цветов была широкой.
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Если в вашем распоряжении есть около 200 тысяч, то больше всего шансов найти достойный экземпляр среди ВАЗ-21011 (или 21013) и ВАЗ-2106. Причем лучше остановить выбор именно на ранних «шестерках» — конца 70-х или начала 80-х. Эти машины массово взлететь в цене еще не успели. Естественно, ищите оригинальную 2106 — с 1,6-литровым мотором под капотом. Больше ценятся машины темных цветов — синие, зеленые и, конечно, «темный шоколад». У ранних «шестерок» интерьер был двухцветным, часто коричневый или красный, с хромированным декором на обивках дверей. Если его нет, будет проблемой найти нужные детали. Также большое внимание уделяйте всему декору кузова, а особенно хромированным молдингам на арках. Найти такие элементы сложно, а цены кусаются.
Обязательно проверьте маркировку на каждом стекле машины — она сообщает год и месяц изготовления и должна примерно соответствовать возрасту машины. Жигули с оригинальными стеклами ценятся выше. И это относится ко всем советским моделям.
За две сотни тысяч вполне реально найти вот такую раннюю 2106 в оригинальном виде.
За две сотни тысяч вполне реально найти вот такую раннюю 2106 в оригинальном виде.
За три сотни тысяч можно поискать такую оригинальную «копейку». Возможно, не сразу, но рано или поздно такая машина обязательно найдется.
За три сотни тысяч можно поискать такую оригинальную «копейку». Возможно, не сразу, но рано или поздно такая машина обязательно найдется.
За 250–300 тысяч можно найти первенца — ВАЗ-2101. Вряд ли за эти деньги автомобиль окажется в отличном состоянии, но рассчитывать на более-менее ухоженную «единичку» конца 70-х можно. Главное — уделяйте внимание деталям. Из-за унификации и большой схожести с «ноль-одиннадцатыми» и «ноль-тринадцатыми» моделями классические «копеечки» часто «колхозят». У 2101 не должно быть кнопки аварийной сигнализации, усилителя тормозов, насоса омывателя или отверстий охлаждения в переднем фартуке. Как и решетки радиатора с девятнадцатью вертикальными стойками вместо девяти. У «ноль-первой» сиденья со своим рисунком и набивкой. Свои дверные карты. Если какой-то элемент неоригинальный — это повод для серьезного торга или отказа от машины. Заверения владельца, что «так и было с завода», не принимайте.
Самая красивая машина из Тольятти — ВАЗ-2103 — в цене: за достойный экземпляр придется отдать 400–500 тысяч рублей.
Самая красивая машина из Тольятти — ВАЗ-2103 — в цене: за достойный экземпляр придется отдать 400–500 тысяч рублей.
«Двойки» — одни из самых дорогих в семействе из-за малого тиража и еще меньшего количества сохранившихся машин.
«Двойки» — одни из самых дорогих в семействе из-за малого тиража и еще меньшего количества сохранившихся машин.
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Если же вы готовы потратить 350–500 тысяч, то можно искать «элиту». ВАЗ-2101 начала-середины 70-х, а также 2102 и 2103.
Тяжелее всего с «двушками». Их было выпущено меньше всего (667 тысяч автомобилей), и ввиду особенностей эксплуатации (это все же универсал) живых машин почти не осталось. Потому цены на них высокие.
На год выпуска смотреть не стоит. Главное — состояние кузова. У «двоек» он не самый крепкий. С тройками нужно быть очень внимательным к состоянию и комплектности декора. Как внутри, так и снаружи. У «тройки» много индивидуальных деталей. Мелочи, вроде поворотников на крыльях, решеток вентиляции на задних стойках, декоративной насадки на глушителе или ручек стеклоподъемников — поиск всего этого в дальнейшем съест кучу времени и денег. А без этих деталей ценность машины заметно ниже.
Такая сохранившаяся ранняя «единичка» обойдется дороже чем в полмиллиона.
Такая сохранившаяся ранняя «единичка» обойдется дороже чем в полмиллиона.
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Для многих это прозвучит дико, но и полумиллионом цена может не ограничиться. ВАЗ-2101 1970 года с «ранними» клыками и надписью «Тольятти» на эмблеме или «двойки» первых лет выпуска очень ценятся. То же самое можно сказать про ранние ВАЗ-2103 в первозданном виде с оригинальным ковролином в салоне (у первых машин он был двухцветный, с прочной подложкой) и с редчайшими родными шинами Ия-170 — ценник таких экземпляров легко может доходить до миллиона.
Жигули по-прежнему остаются народными моделями. Это касается и тех, кто ищет средство передвижения и сильно стеснен в средствах. А также тех, кто хочет поностальгировать и хоть немного приобщиться к набирающему у нас силу ретродвижению. Для каждой финансовой возможности найдется своя модель Жигулей. В любом случае, при выборе важно состояние кузова и состояние декора, а вот техническое состояние уже не столь существенно, как бы странно это ни звучало. Прелесть любых Жигулей в том, что даже сложный ремонт не сильно ударит по карману.
Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие
Немалая часть вазовской «классики» уже успела перекочевать в разряд «ретро». Проверьте: вдруг вы ездите на небольшом состоянии. А потенциальным покупателям рассказываем, на что обращать внимание. Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие
Фото: из архива автора