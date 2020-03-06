Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие

Немалая часть вазовской «классики» уже успела перекочевать в разряд «ретро». Проверьте: вдруг вы ездите на небольшом состоянии. А потенциальным покупателям рассказываем, на что обращать внимание.

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Если вы по каким-то причинам решили поискать «для души» советскую автоклассику, то имейте в виду: если в ближайшее время все-таки введут ограничения для эксплуатации старых автомобилей, то нужно будет позаботиться о паспорте классического транспортного средства. А для этого машина должна быть в оригинальном виде. Жигулей это тоже касается.

Все, конечно, зависит от вашего бюджета, но в любом случае лучше выбрать полностью оригинальную, например, «пятерку», нежели гнаться за более редкой, но уколхоженой до неузнаваемости «тройки». Если у вас есть 130–170 тысяч рублей, нужно рассматривать «квадраты» — так называют модели 2105, 2107 и 2104. Можно найти живой (и даже никогда не перекрашивавшийся) экземпляр середины-конца 90-х. Даже автомобиль из Европы, с фароочистителями, экспортными табличками и экспортной обивкой салона.

Поздние «семерки» часто красили металликом.

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Ранние «четверки» и «пятерки» отличались салоном — в первую очередь, формованными дверными картами. Обращайте внимание на целостность и комплектность всей пластиковой фурнитуры. В отличие от поздних машин, найти фурнитуру для ранних версий очень сложно. Еще при выборе 2104 или 2105 старайтесь найти машины с их базовым мотором ВАЗ-2105 с ременным приводом ГРМ. Такие версии с годами будут цениться выше всего.

У ранних «семерок» был велюровый салон. Причем велюр присутствовал не только на сиденьях, но и на дверях. Если хоть где-то его нет, значит салон переделывали. Имейте в виду, что найти оригинальную обивку нужного цвета тяжело. Поэтому восстановить первозданный вид такой машины вряд ли удастся.

У 2107, выпущенных в СССР, сиденья и двери имели велюровую обивку. Палитра цветов была широкой.

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Если в вашем распоряжении есть около 200 тысяч, то больше всего шансов найти достойный экземпляр среди ВАЗ-21011 (или 21013) и ВАЗ-2106. Причем лучше остановить выбор именно на ранних «шестерках» — конца 70-х или начала 80-х. Эти машины массово взлететь в цене еще не успели. Естественно, ищите оригинальную 2106 — с 1,6-литровым мотором под капотом. Больше ценятся машины темных цветов — синие, зеленые и, конечно, «темный шоколад». У ранних «шестерок» интерьер был двухцветным, часто коричневый или красный, с хромированным декором на обивках дверей. Если его нет, будет проблемой найти нужные детали. Также большое внимание уделяйте всему декору кузова, а особенно хромированным молдингам на арках. Найти такие элементы сложно, а цены кусаются.

Обязательно проверьте маркировку на каждом стекле машины — она сообщает год и месяц изготовления и должна примерно соответствовать возрасту машины. Жигули с оригинальными стеклами ценятся выше. И это относится ко всем советским моделям.

За две сотни тысяч вполне реально найти вот такую раннюю 2106 в оригинальном виде.

За три сотни тысяч можно поискать такую оригинальную «копейку». Возможно, не сразу, но рано или поздно такая машина обязательно найдется.

За 250–300 тысяч можно найти первенца — ВАЗ-2101. Вряд ли за эти деньги автомобиль окажется в отличном состоянии, но рассчитывать на более-менее ухоженную «единичку» конца 70-х можно. Главное — уделяйте внимание деталям. Из-за унификации и большой схожести с «ноль-одиннадцатыми» и «ноль-тринадцатыми» моделями классические «копеечки» часто «колхозят». У 2101 не должно быть кнопки аварийной сигнализации, усилителя тормозов, насоса омывателя или отверстий охлаждения в переднем фартуке. Как и решетки радиатора с девятнадцатью вертикальными стойками вместо девяти. У «ноль-первой» сиденья со своим рисунком и набивкой. Свои дверные карты. Если какой-то элемент неоригинальный — это повод для серьезного торга или отказа от машины. Заверения владельца, что «так и было с завода», не принимайте.

Самая красивая машина из Тольятти — ВАЗ-2103 — в цене: за достойный экземпляр придется отдать 400–500 тысяч рублей.

«Двойки» — одни из самых дорогих в семействе из-за малого тиража и еще меньшего количества сохранившихся машин.

Если же вы готовы потратить 350–500 тысяч, то можно искать «элиту». ВАЗ-2101 начала-середины 70-х, а также 2102 и 2103.

Тяжелее всего с «двушками». Их было выпущено меньше всего (667 тысяч автомобилей), и ввиду особенностей эксплуатации (это все же универсал) живых машин почти не осталось. Потому цены на них высокие.

На год выпуска смотреть не стоит. Главное — состояние кузова. У «двоек» он не самый крепкий. С тройками нужно быть очень внимательным к состоянию и комплектности декора. Как внутри, так и снаружи. У «тройки» много индивидуальных деталей. Мелочи, вроде поворотников на крыльях, решеток вентиляции на задних стойках, декоративной насадки на глушителе или ручек стеклоподъемников — поиск всего этого в дальнейшем съест кучу времени и денег. А без этих деталей ценность машины заметно ниже.

Такая сохранившаяся ранняя «единичка» обойдется дороже чем в полмиллиона.

Для многих это прозвучит дико, но и полумиллионом цена может не ограничиться. ВАЗ-2101 1970 года с «ранними» клыками и надписью «Тольятти» на эмблеме или «двойки» первых лет выпуска очень ценятся. То же самое можно сказать про ранние ВАЗ-2103 в первозданном виде с оригинальным ковролином в салоне (у первых машин он был двухцветный, с прочной подложкой) и с редчайшими родными шинами Ия-170 — ценник таких экземпляров легко может доходить до миллиона.

Жигули по-прежнему остаются народными моделями. Это касается и тех, кто ищет средство передвижения и сильно стеснен в средствах. А также тех, кто хочет поностальгировать и хоть немного приобщиться к набирающему у нас силу ретродвижению. Для каждой финансовой возможности найдется своя модель Жигулей. В любом случае, при выборе важно состояние кузова и состояние декора, а вот техническое состояние уже не столь существенно, как бы странно это ни звучало. Прелесть любых Жигулей в том, что даже сложный ремонт не сильно ударит по карману.

Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие Немалая часть вазовской «классики» уже успела перекочевать в разряд «ретро». Проверьте: вдруг вы ездите на небольшом состоянии. А потенциальным покупателям рассказываем, на что обращать внимание. Оригинальные Жигули: почем нынче автонаследие

Фото: из архива автора