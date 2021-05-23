7 нескучных фактов про Москвич-2141

Для этого Москвича было разработано много технических решений, которые по разным причинам так и не появились на серийных машинах.

1. Он вам не Симка

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Первые опытные образцы нового автомобиля на АЗЛК появились еще в 1970-х. Машины с оригинальными кузовами сохранили классическую компоновку и двигатель Москвич-412, но некоторые узлы и агрегаты были новыми, например коробка передач.

Определенные и даже вполне конкретные предложения на уровне эскизных проектов, СССР делала и компания Porsche, ранее по собственной инициативе модернизировавшая Москвич-412 для европейского рынка.

Компоновка будущего Москвича. Предложение фирмы Porsche

Но Porsche привлекли к созданию ВАЗ-2108, что обошлось СССР «в копеечку». Поэтому сотрудничество по еще одному автомобилю было просто немыслимым.

Вместо прямого сотрудничества с иностранными компаниями руководство советского автопрома выбрало в качестве образца для новой модели АЗЛК французский хэтчбек Simca 1307, который стал в 1978-м Автомобилем года. Конструкторы АЗЛК были от этой машины не в восторге и постепенно вносили во французскую концепцию изменения. В результате остались лишь внешние габариты и размеры салона.

Первый образец Москвича-2141 сделали в 1977 году на основе кузова Simca. За что заводские острословы тут же прозвали автомобиль Максимкой.

От раннего варианта интерьера Москвича-2141 с заимствованными у Симки элементами тоже ничего не сохранилось. Салон Москвича смотрится менее выразительно и даже простовато, зато — оригинально. И называть Москвич копией Симки нельзя.

В линии остекления и в задней части кузова серийного 41-го читаются французские корни. Но — не более.

2. Возьмем Audi и переделаем

У французской Симки двигатель стоит поперек, передняя подвеска — на поперечных рычагах. У Москвича все иначе. Схожая у этих машин лишь задняя подвеска с разнесенными амортизаторами и пружинами.

Компоновка Москвича-2141

Продольная схема расположения силового агрегата и передняя подвеска типа McPherson у Москвича-2141 — от Audi 100. Такая компоновка более удачная и передовая, нежели французская. А вот задняя подвеска у Audi иная — со стойками, объединяющими пружины и амортизаторы.

3. Новые двигатели: разработали и бросили

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Под капотом большого автомобиля должен был появиться новый приличествующий ему двигатель. Даже два! На АЗЛК разработали и довели до опытных образцов мотор Москвич-414 с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой. Бензиновый агрегат рабочим объемом 1,8 л развивал 95 л.с. при 5200–5800 об/мин. По тем временам — вполне достойный показатель для такой машины. Тем более, что мотор имел и потенциал для форсирования.

На базе бензинового агрегата готовили и дизель с теми же диаметром цилиндров и ходом поршня (82х85 мм). При 3900–4500 об/мин дизель выдавал тоже достойные по меркам 1980-х 65 л.с. Но новые моторы так и не появились.

Перспективные бензиновый и дизельный двигатели для Москвича. В серийное производство не пошли.

К началу выпуска Москвича-2141 в 1986 году двигатели до ума не довели. Да и новое производство для них в Москве не было готово. Часть дорогущего импортного оборудования завезли, и на этом деньги кончились. А вскоре политическая и экономическая ситуация в стране стали стремительно меняться. И государству стало уже совсем не до нового легкового двигателя.

4. Сгодится всё: от ВАЗа до Renault

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Как временную меру на серийные автомобили стали ставить знакомые по Москвичу-412 и 2140 уфимские двигатели УЗАМ-331 объемом 1,5 л и 1,6-литровый мотор ВАЗ-2106.

Оба агрегата для такой машины были откровенно слабы. Вазовский выдавал 76,5 л.с., а УЗАМ-331 — модернизация очень неплохого (в давние времена) 75-сильного УЗАМ-412 — в угоду экологии еще и дефорсировали до 72 л.с. Вазовские Самары, к примеру, были куда динамичней.

Под капотом Москвича — двигатель ВАЗ-2106

Позднее появился двигатель УЗАМ-3317 с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом и мощностью 85 л.с. Потом на «сорок первые» стали устанавливать даже французские агрегаты Renault в 112 л.с.

С импортным двигателем Москвич уже с приставкой Святогор стал куда динамичней. Но мотор был дорогим, а поднимать цену автомобиля было нельзя. Ведь спрос на него даже с французским двигателем не был гигантским.

5. Как погубили седан

На платформе Москвича-2141 собирались делать целое семейство автомобилей, считая хэтчбек лишь базовой версией.

Седан Москвич-2142, который был готов к производству, но так и не пошел в серию.

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Планировали выпуск седан Москвич-2142. Но директор завода Валентин Коломников мечтал, чтобы уж этот автомобиль сразу пошел в производство с новым 95-сильным двигателем, достойным модели такого класса. Но мотор так и не родился. И седан тоже.

Вместо этой модификации новое руководство завода во главе с Рубеном Асатряном, уже после смерти Коломникова, в 1990-х взялось за создание непонятно кому нужных удлиненных версий с помпезными именами — Князь Владимир, Юрий Долгорукий и даже Калита и французскими 145-сильными моторами. Машины было дорогими, спрос на них был мизерным. При этом качество сборки, заводской антикоррозийной обработки и окраски машин оставалось чудовищным.

6. Вместо универсала — пикап

На заводе работали и над универсалом. Свое виденье такой модификации предложила и югославская фирма Progress. В Югославии к Москвичу проявляли повышенный интерес. Первый удлиненный хэтчбек сделали там! Правда, не в качестве чиновничьего, а санитарного автомобиля. Но интерес к советской машине за границей быстро угас.

Универсал, сделанный на базе Москвича югославской фирмой Progress

В Москве же из всех задуманных модификаций в серию пошел лишь пикап Москвич-2335. А еще в Киеве собрали около 700 грузопассажирских высоких Москвичей-2901 типа ижевского «каблука» ИЖ-27156. Но эта машина нормальный универсал заменить никак не могла. Да и покупательский интерес к Москвичу к тому времени совсем упал.

7. Версию 4х4 не желаете?

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У Москвича-2141 должна была появиться и полноприводная модификация — Москвич-21416. Над конструкцией долго и старательно работали, испытывали и доводили опытные образцы с разными типами трансмиссий. В итоге выбрали механические дифференциалы повышенного трения, сделали независимую заднюю подвеску. Но такой машине тоже не суждено было появиться в серии.

Позже полноприводную конструкцию в упрощенном виде перенесли-таки на длиннющий псевдопредставительский седан Калита. Сделали таких автомобилей примерно полтора десятка.

Конец карьеры

Для экспорта из-за отсутствия собственного дизеля создали модификацию с 60-сильным двигателем Ford. Но интерес к этой машине в Западной Европе был мизерным. Как и на внутреннем рынке.

До 2001 года (официально завод остановили в 2002-м) собрали чуть больше 700 тысяч автомобилей. Но совсем не таких, какие планировали во второй половине 1970-х.