Москвич, который ценили за границей: 7 крутых фактов о 412-м

Москвич-412 выпускали за границей. В некоторых странах даже разрабатывали новые модификации. Porsche и другие именитые инжиниринговые компании предлагали варианты модернизации.

1. Дебют с чужим кузовом

Ранний унифицированный кузов Москвича-408 и —412.

Москвич-412, как и другие модели завода МЗМА (с 1968 года — АЗЛК), — дитя эволюции.

Завод постоянно совершенствовал свои автомобили, в том числе внедряя на существующую модель принципиальные нововведения.

Так, в 1967 году в кузов Москвича-408, который дебютировал в 1964-м, установили новый двигатель.

Кузов моделей 408 и 412 после модернизации 1970 года.

Внешне модели 408 и 412 отличались лишь мелкими деталями отделки. В 1970 года в производство пошли автомобили с модернизированным, но вновь унифицированным кузовом с прямоугольными фарами, иными задними фонарями и другими незначительными изменениями во внешности и в интерьере.

2. Это не BMW!

Двигатель Москвич-412 мощностью 75 л.с.

Верхнеклапанный двигатель Москвич-412 внешне очень похож на BMW М15 и М10. На МЗМА, действительно, внимательно изучили передовой по тем временам немецкий мотор.

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Но советский агрегат имел много принципиальных отличий. У немецкого двигателя были чугунный блок и иная камеру сгорания, а также совершенно иное расположение навесных агрегатов. Наличие съемных гильз в алюминиевом блоке Москвича-412, позволяющих легко ремонтировать агрегат, — очень важное достоинство для наших условий.

Двигатель Москвича при рабочем объеме 1,5 л развивал 75 л.с. Такие параметры и через двадцать лет считались вполне приличными. Двигатель 412 был больше, чем 408-й. И чтобы поместить агрегат под капот, его установили с наклоном вправо.

Москвич-412 впервые для МЗМА оснастили гидровакуумным усилителем тормозов по лицензии компании Lucas и полностью синхронизированной коробкой передач.

3. Максимальная мощность — 130 л.с.

Мотор имел огромный потенциал для форсировки. Существовали разные варианты двигателя, в том числе с увеличенным до 1,8 л объемом и даже с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр.

Самые мощные двигатели на машинах для кольцевых гонок выдавали до 130 л.с.! Правда, и ресурс таких агрегатов был невысок.

Москвич-412 на ралли Лондон-Сидней (1968 год).

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Москвич-412 стал первым советским автомобилем, который даже со стандартным мотором позволил нашим гонщикам всерьез соперничать с иностранцами в престижных соревнованиях.

Международный дебют Москвича-412 состоялся в 1968-м на ралли-марафоне Лондон-Сидней. По ходу гонки с трассы сошли 43 автомобиля, а в числе 56 финишировавших были все четыре Москвича.

Лучший советский экипаж Сергей Тенишев и Валентин Кислых занял 20-е место в абсолютном зачете — совсем неплохо, учитывая уровень автомобилей и сервиса именитых конкурентов.

Москвич-412 перед стартом гонки 24 часа Спа.

Еще лучше советские экипажи выступили через два года в ралли Лондон-Мехико.

А в 1971-м бельгийский дилер Scaldia-Volga даже выставил два Москвича-412 на 24-часовые гонки в Спа — аналог знаменитого соревнования в Ле-Мане. Финишировало всего 19 машин. В том числе оба Москвича — на 16-м и 17-м местах. Главным для пилотов (и особенно для дилера) была надежность Москвичей в такой жесткой гонке.

4. Его делали за границей!

Москвич-412 уже с конца 1960-х стали выпускать и в Ижевске. Именно поэтому в Москве с производства не сняли Москвич-408. На два завода не хватало уфимских 412-х двигателей.

Пятидверный хэтчбек ИЖ-2125 — родственник Москвича-412.

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Постепенно ижевский завод пошел по своему пути, создавая собственные модификации. В частности, первый в СССР серийный хэтчбек ИЖ-2125 Комби и высокий фургон — «каблук» ИЖ-2715.

В Ижевске Москвич-412, заметно модернизированный в 1982 году, выпускали аж до 1997 года. В Москве модель 412 уже в 1976-м сменил Москвич-2140.

А еще 412-й стал вторым после Победы ГАЗ-М20 советским автомобилем, выпуск которого наладили за рубежом, — в Ловече, в Болгарии. В Москве и Ижевске всего изготовили около 2,3 млн Москвичей-412.

5. И поставляли на экспорт!

В конце 1960-х — начале 1970-х годов АЗЛК экспортировал до 60% своей продукции. И не только в социалистические и развивающиеся страны, но и в Финляндию, Скандинавию и даже в Великобританию. Для последней разработали модификации седана, универсала и фургона с правым рулем.

Экспортный праворульный Москвич-427.

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После успеха Москвичей в ралли-марафонах в первой половине 1970-х даже в избалованной разнообразием автомобилей Британии продавали около 3,5 тысяч Москвичей в год. Но уже к 1975-му продажи упали в десять раз. Западным моделям 412-й уже заметно уступал.

Отдавая должное отменной динамике и приличной подвеске, британские журналисты справедливо ругали привод коробки передач и барабанные тормоза.

Ни одна модель Москвича после 412-го большого экспортного успеха на Западе уже не имела.

6. Москвичи из Англии и Финляндии

Московский завод товарных Москвичей-пикапов не делал. Строил их только для внутризаводских нужд. Москвичи-пикапы сооружали из списанных машин и небольшие сторонние предприятия, в основном ремзаводы. Позже пикапы ИЖ-27151 выпускали в Ижевске.

Пикап британского производства на базе фургона Москвич-434.

Но когда в начале 1970-х такая модификация понадобилась британцам, они сделали ее из фургона Москвич-434. Получилась очень симпатичная машина с большим задним стеклом кабины и тентом над кузовом.

Финский трехдверный универсал.

Финны тоже сделали оригинальную грузопассажирскую версию. В фургоны Москвич-433 и —434 врезали боковые стекла, превращая автомобиль в трехдверный универсал. Рождение такой модификации была связано с особенностями местного налогообложения. Такие машины продавали в Финляндии параллельно с обычными пятидверными универсалами Москвич-426 и Москвич-427.

7. Тюнинг от Porsche

Модернизированный Москвич-412 финской фирмы Konela.

Финская фирма Konela, много лет импортировавшая советские автомобили, при падении спроса на Москвич-412, в 1974 году предложила АЗЛК свой вариант модернизации. На автомобиль поставили безопасные дверные ручки от Жигулей, горловину бензобака перенесли из-под щитка под крышкой багажника на борт, а саму крышку багажника изменили. Поработали и над салоном.

Москвич-412 от фирмы Porsche.

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Фирма Porsche, старавшаяся активно сотрудничать с советским автопромом, тоже предложила свой проект облагораживания машины. Правда, менее радикальный. Изменения касались лишь некоторых деталей. Появились, в частности, черные решетка радиатора и молдинг по борту, иные обивки дверей, передние сиденья с подголовниками.

Но в Москве на подходе уже был Москвич-2140, а ижевские 412-е для экспорта не предназначали. И от предложений иностранцев решили вежливо отказаться.

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Фото: из архива «За рулем»