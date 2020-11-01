Этот Москвич пережил страну! Тест любимой машины

Первая советская легковушка, на которой и сейчас можно ездить без особого напряжения.

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Самое удивительное, что, несмотря на возраст и невеликий по мощности мотор, за рулем Москвича не испытываешь ощущения медлительности или тяжеловесности. Конечно, по современным меркам 50 л.с. на такую машину — не разговор. На 1 л.с. двигателя Москвича приходится 26,6 кг полной массы. Аналогичный по объему двигатель современного Соляриса выдает 100 л.с. То есть каждая сила «везет» всего 15,6 кг. Тем не менее, тихоходом Москвич не воспринимается. Может, дело в его обаянии?

Двигатель объемом 1,4 л развивает приличные для такого класса автомобилей 50 л.с.

Эволюционный шаг

Это потом мы стали измерять жизненный цикл советских автомобилей десятилетиями. А в 1950–1960‑х годах в стране шла совсем другая жизнь. С появления «оттепельного» Москвича‑402 (в феврале 1956 года) прошло всего восемь лет, а с конвейера МЗМА стал сходить Москвич‑408 — автомобиль с абсолютно новым и очень современным кузовом. Правда, Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА, с 1968‑го — АЗЛК), начиная с 402‑го Москвича, всегда шел эволюционным путем: там постоянно, но постепенно модернизировали модели.

Скажем, верхнеклапанный двигатель объемом 1,4 л и 4-ступенчатая коробка передач, модернизированная передняя подвеска появились уже на Москвиче‑407. Передние тормоза с двумя цилиндрами — по одному на каждую колодку — и некоторые новые декоративные элементы, перекочевавшие на Москвич‑408, были уже на 403‑м.

Но внешность новинки произвела на современников огромное впечатление. Причем не только на граждан СССР. Москвич‑408 по дизайну не проигрывал зарубежным аналогам. Это, кстати, было заметно на старте ралли-марафона Лондон-Сидней 1968 года, где Москвичи в ряду иномарок выглядели свежо и достойно. Правда, в том ралли стартовали уже Москвичи‑412, но кузов‑то у этой модели с «восьмым» был одинаковым. Неудивительно, что несколько лет Москвичей продавали в СССР меньше, чем за границей!

В середине 1960‑х салон Москвича выглядел современно даже на фоне «иностранцев». Комбинация приборов с овальными вставками и растянутым спидометром и сегодня очень информативна.

Простой радио­приемник — ретрошик! Слева от руля — рычаги открывания капота и управления жалюзи радиатора. Посередине — рычажок ручного насоса стекло­омывателя.

В 1967 году, когда появился на свет вишневый Москвич, с которым я сегодня свел знакомство, из 90 с лишним тысяч выпущенных на МЗМА автомобилей больше половины — свыше 46 тысяч — экспортировали. В основном, Москвичи шли в Скандинавию, Финляндию и Великобританию. Справедливости ради стоит добавить, что стоили они там меньше аналогов — на уровне моделей классом ниже. В Финляндии Москвич‑408 был доступнее самого дешевого Фольксвагена Жук с мотором 1,2 л. Зато в социалистических странах наши Москвичи в те годы считались престижными. Конечно, из тех машин, что вообще были доступны гражданам соцлагеря.

В расчете на экспорт Москвич‑408 фактически стал первым советским автомобилем, который тщательно прорабатывали с точки зрения пассивной безопасности. Его впервые испытали на Дмитровском полигоне краш-тестом. А французская организация UTAC даже сертифицировала для «четыреста восьмого» ремни безопасности.

Бархатная эволюция Производство Москвича‑408 начали в 1964 году. На автомобиль ставили 50‑сильный двигатель объемом 1,4 л и 4-ступенчатую коробку передач. С 1967‑го с таким же кузовом делали и Москвичи‑412. С 1970 года выпускали рестайлинговые машины обеих моделей с измененной светотехникой, в частности с прямоугольными фарами и другими внешними и внутренними новшествами. Москвич‑408 производили до 1975 года. Позднее, до 1983 года, тот же 50‑сильный двигатель устанавливали на Москвич‑2138.

Цветное кино

Москвич‑408 — первый советский автомобиль, на котором и сейчас можно ездить без особого напряжения. Волга ГАЗ‑21 — современный фетиш многих любителей советского ретро, при всем к ней уважении, куда более громоздкая, тяжеловесная, более сложная в управлении. Да и по обзорности Москвичу проигрывает — при его громадной площади остекления, даже без наружных зеркал (так и было положено в 1967‑м!) нет ощущения управления танком.

Правда, 50‑сильный моторчик требует частного переключения передач (первая ступень вообще очень короткая, рассчитанная на езду «шагом»), а для этого нужны определенные навыки. Даже на этом, прекрасно отреставрированном автомобиле. Впрочем, привыкаешь к элегантному подрулевому рычажку быстро — особенно если это далеко не первый Москвич, с которым имел дело в жизни. Как и на более поздних заднеприводных Москвичах, особое искусство — включить заднюю. На 408‑м подрулевой рычаг надо до отказа отодвинуть от себя и поднять вверх. Сделать это не тяжело, но нужного эффекта с первого раза добиваешься не всегда.

Барабанные тормоза без усилителя — тоже не самая сильная сторона Москвича, но 50‑сильной машине, если не мучить ее и себя гонками, их хватает. А этот автомобиль еще и не ведет в сторону при интенсивном торможении, как многие иные Москвичи с барабанами спереди. Руками сделана! И передние цилиндры не подтекают — что с ними происходило чаще, чем хотелось бы.

Подвеска ведет себя по отношению к мелким неровностям стойко и уверенно. В салоне не великий по ширине, но удобный передний диванчик. Так что ездить и сегодня можно без сложностей. Правда, именно ездить. На холостых оборотах и малых скоростях, да в жару двигатель начинает греться больше, чем хотелось бы.

Открывающиеся форточки способствовали вентиляции. Кстати, довольно эффективно. Под левой рукой водителя — рычажок регулировки спинки сиденья и ручка открывания багажника.

А если взглянуть на него глазами автолюбителей 1960‑х, то он — элегантный, комфортный, да просто очень хороший автомобиль! Поэтому гордость героя комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», вышедшей в 1968 году, — «шефа», купившего на нетрудовые доходы Москвич — и зависть к счастливчику его коллег, понятна и реалистична. Киношный «четыреста восьмой» был точно такого же цвета, но с четырьмя фарами — экспортный вариант. Впрочем, туда шли и такие двухфарные машины.

От идеи до дизеля Первые макетные образцы Москвича‑408

Один из прототипов 408-го Москвич‑433 Москвич‑408 Турист Москвич-426П с правым рулем. Финский вариант Москвича‑426 Москвич‑426 Проектирование Москвича‑408 начали в 1959 году. Серийные автомобили выпускали в вариантах с двумя и четырьмя фарами. Помимо седанов делали фургоны Москвич‑433, универсалы Москвич‑426, автомобили для медслужбы, экспортные и южные версии. На базе Москвича‑408 создали прототип с двухдверным кузовом со съемной жесткой крышей — Москвич‑408 Турист. Некоторые западные экспортёры сооружали свои версии. Так, в Финляндии из фургонов делали трехдверные универсалы. В Бельгии строили модификации с 43‑сильным дизелем Perkins. В некоторых странах автомобиль продавали под именем Elite.

Время прошло

Москвич‑408 — типичный представитель своего времени, характерный герой эпохи строительства гигантских электростанций и многокилометровых высоковольтных линий, режущих тайгу, невиданного прежде жилищного строительства. Пятиэтажки-хрущевки, конечно — не хоромы. Как и Москвич — не седан бизнес-класса. Но во многих советских семьях появилось первое поколение детей, никогда не живших в коммуналках. В 1967 году, когда родился этот вишневый «четыреста восьмой», ввели пятидневную рабочую неделю и впервые в СССР запустили цветное телевещание. Первой передачей в цвете стала трансляция парада с Красной площади 7 ноября. Правда, цветные телевизоры были большей редкостью, чем даже личные автомобили.

Сзади не слишком просторно ни в длину, ни в ширину. По бокам мешают арки колес. Багажник портит запаска. Но пристроить ее куда-то еще на МЗМА так и не смогли.

Москвич‑408 во многих отношениях стал эпохальной для завода моделью. Например, это первый автомобиль МЗМА, производство которого наладили на других заводах. Не только в Ижевске, но в 1966 году и в Болгарии — в Ловече. Новый элегантный кузов «четыреста восьмого» послужил основной для следующей модели, тоже по своему революционной — Москвича‑412 с двигателем в полтора раза более мощным. Модель 408 делали параллельно с 412, и некоторые даже ценили именно её 50‑сильный мотор, не требующий более дорогого высокооктанового 93‑го бензина.

Две крупных фары — базовая комплектация Москвича. Часть экспортных машин оснащали четырьмя фарами поменьше.

Но с 408‑м, получается, связаны и менее славные события. Эволюция Москвичей с начала 1970‑х пошла совсем вялыми темпами, а до революции — появления Москвича‑2141 — оставалось ещё полтора десятилетия. Основа кузова, подвески 408‑го, уже явно не соответствующие времени, на ижевских машинах дожили и вовсе до 1998 года, когда 412‑й Москвич давно перестал быть знаком советского автомобильного прогресса, а стал символом архаики и объектом насмешек.

Но все это было потом. А в середине 1960‑х ни те, кто покупал такой автомобиль, ни те, кто его создавал, не могли заглянуть в будущее. Поэтому мы еще на несколько минут, пока за машиной не закроются ворота гаража, задержимся в том времени. В конце концов, за это мы и любим старые машины.

Конкуренты Opel Kadett B — обновленную версию делали с 1965 года. Двигатель: 1,1 л, 45 л.с. Подвески: спереди пружинная, сзади рессорная. FIAT 1300 выпускали с 1961 года. Двигатель: 1,3 л, 60 л.с. Подвески: спереди пружинная, сзади рессорная. SIMCA 1300 выпускали с 1963 года. Двигатель — 1,3 л, 60 л.с. Подвески пружинные.

Редакция благодарит Илью Жукова за предоставленный автомобиль.

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