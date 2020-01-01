А еще в этом году были дизельный Москвич и радужные перспективы ЗИЛа

Гигант советской индустрии питерский Кировский завод заявил о планах начать производство немецких автомобилей Barkas: ведь РАФ теперь стал заграничным.

В семейство, выпуск которого в ГДР наладили еще в 1961-м, входили микроавтобус, фургон, бортовой грузовик и уйма спецмашин. В объединенной Германии переднеприводные автомобили наконец-то сняли с производства и готовы были уступить оборудование по дешевке.

Правда, вскоре выяснилось, что в лицензионный комплект не входил двигатель Volkswagen, который ставили на Barkas в последние годы (прежде машины оснащали двухтактными трехцилиндровыми моторами). Поэтому объявили об адаптации к машине двигателя ВАЗ-2106 и даже обратились с этим к ВАЗу. Но вскоре забавная, но нежизнеспособная затея сошла на нет. Как и десятки аналогичных прожектов тех лет.

Barkas B 1000

Тем временем в столичном выставочном комплексе «Сокольники» открылась международная автомобильная выставка — MIMS (Московское международное мотор-шоу). И не для узкого круга специалистов, а для всех желающих! Последний раз подобную выставку в России проводили в 1913 году! Тех, кто способен купить новую иномарку, в стране совсем не много, но возможность живьем увидеть последние модели ведущих производителей мира вызвала ажиотаж. У входа на выставку стояли длиннющие очереди, а вокруг сверкающих новинок было не протолкнуться.

Вход на MIMS 1992 г.

Первая постсоветская Волга — ГАЗ-31029 была интересна еще и тем, что в отставку, наконец-то, отправили ГАЗ-24-10, в основе которого лежала машина, появившаяся полвека назад. Пока на новой Волге новые лишь кузов и салон, мотор и коробку передач обещают обновить попозже. Но интерес к машине большой: Волга по-прежнему пользуется уважением, тем более такая — похожая на ГАЗ-3102, еще недавно номенклатурную, недоступную, а потому и особенно вожделенную для многих россиян модификацию.

Волга ГАЗ-31029

Еще одним символом обновления и, как казалось тогда, рывка советского автопрома к новым высотам стал Москвич-21413 — версия 41-го с дизелем. Правда, пока автомобили с моторами Ford (1,8 л, 60 л.с.) предназначали только для Германии. Спрос там оказался мизерным, и часть машин в итоге остались дома. Но реальный интерес к машине оказался невысоким и на родине. Из рекламных проспектов завода такая модификация вскоре исчезла.

Москвич-21413

Россияне привыкают к новым терминам. Вот и ЗИЛ — гигант и, как писали еще недавно, «флагман социалистической индустрии», вслед за КАМАЗом приватизирован и стал акционерным обществом. Многим, в том числе и части торопливых приватизаторов, действительно казалось, что эдакая свобода выведет огромное предприятие на новые рубежи. В частности, новый директор завода Браков объявил о расширении модельного ряда, в том числе за счет модификаций с импортными двигателями. Сколько будут стоить такие ЗИЛы и кому они реально нужны, задуматься пока было некогда…

ЗИЛ-433512 с двигателем Caterpiller

Новую, перспективную модель Волжского завода ВАЗ-2110 генеральный директор Владимир Каданников назвал «прекрасной по всем параметрам». Первый принципиально новый после дебютировавших в 1984-м автомобилей семейства Самара ВАЗ большинство потенциальный покупателей видели пока лишь только на фото. Машина выглядела необычно и даже авангардно. Серийный выпуск анонсировали на 1993-й, но реально он начался еще через пять лет.

Прототип ВАЗ-2110

Заметное новшество в повседневной уличной жизни — милиционеры в бронежилетах, иногда — в касках, да еще и с автоматами. Такого в Советском Союзе никогда не видели. Выпуск бронежилетов в 1992-м вырос по сравнению с предыдущим годом в 10 раз — до 100 000! В них и с автоматами дежурили и гаишники.

Экипировка милиционера, 1992 г.

Ощущение, когда сотрудник МВД, проверяющий документы на посту, ненароком почти упирался тебе в грудь стволом висевшего у него на плече автомата,... своеобразное.

Фото: из архива автора