Москвич-суперлюкс: СССР заплатил за дизайн $80 000

Американская компания задание выполнила, но наши его не приняли.

Делать «трудовые подарки» к очередному партийному форуму было нормой поведения любого трудового коллектива советской эпохи. АЗЛК не был исключением — надо было подготовить что-то новое к XXVI Съезду, то есть к началу 1981 года. Но действительно новый Москвич с передним приводом модели 2141 пребывал в ту пору исключительно в виртуальном состоянии — о пуске производства не было и речи. Пришлось применить старый проверенный способ: взять предыдущую модель, максимально приукрасить и объявить, что это «вариант Люкс». Именно так и появился на свет Москвич 2140 SL, который за глаза обозвали «суперлюксом».

Кока-Кола, Москвич и 80 000 долларов

Поначалу решили посотрудничать с американцами — мол, разработайте для нас дизайн! Представители ателье Raymond Loewy Design — те самые, что придумали модерновый дизайн бутылки Coca-Cola, — радостно кивнули, получили 80 000 долларов, но в итоге предложили проект, который московские заводчане забраковали. Американцы пожали плечами и пошли тратить деньги, а русским пришлось все делать самостоятельно.

Другая заграница

Производить буферы, сиденья, светотехнику и еще кое-какую мелочевку было экономически невыгодно: большие тиражи новым Москвичам явно не светили. Поэтому договорились с югославами и с ГДР: они поставляют нам нужные детали, а взамен получают готовые машины. Отметим также, что «суперлюксу» достались лицензионные карбюраторы Weber, которыми так гордились обладатели Жигулей, а также бошевский распределитель зажигания Р147 — тоже лицензионный.

Сиденья получили бесступенчатый механизм регулировки наклона спинок — опять-таки ненашенский.

Что еще новенького?

В журнале «За рулем» (№1, 1981) заместитель главного конструктора АЗЛК, представлявший новинку, отметил, что унификация с базовой моделью составила 94%.

Даже 6% разницы с обычным 2140 все-таки придали машинке пижонский вид.

Погоду делали стекла передних дверей без привычных форточек, а также необычные для нашего автопрома пластмассовые буферы. В передние были встроены подфарники с указателями поворотов — это тоже было в диковинку. Темная пластмасса, черненые дверные рамки, большие задние фонари, отсутствие колесных колпаков, черные молдинги — всё это, пусть и по капельке, но придавало древнему Москвич-408 довольно бойкую внешность.

Знатоки могли разглядеть и новые шины радиального типа МИ-166 — тогда это было очень круто. Из невидимых снаружи новшеств отметим измененное передаточное число главной пары — с 4,22 до 3,89. Благодаря этому SL должен был кушать примерно на пол-литра бензина меньше, чем его «обыкновенные» коллеги.

Задние фонари вызывали особую гордость у конструкторов: дескать, лучше вазовских!

Дигитальные часы

Салон «суперлюкса» переделали основательно.

Низкая панель приборов выглядела очень необычно: ведь эпоха 2108 еще не настала.

Многие приборы уступили место лампочкам. Зеркала можно было регулировать из салона. А в статье журнала «За рулем» был упомянут совсем уже необычный прибор: дигитальные часы! Это сегодня цифровые часы продают в любом переходе, а сорок лет назад решение было передовым. Во всяком случае, в других легковушках — даже в вазовских! — такого не было.

Дигитальные часы показывали не только время, но также и дату, а еще могли работать в режиме секундомера.

Версия для ралли

В 1983 году раллийная версия Москвича 2140SL прошла омологацию и получила название AZLK 1600 SL RALLYE. Ее зарегистрировали по международной группе А6 (до 1600 куб. см). Машина обрела форсированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 145 л.с., передние дисковые тормоза с четырехпоршневыми суппортами, передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости и т.п. В чемпионах машинка не ходила, но выглядела неплохо. Так, в знаменитом финском ралли «1000 озер» 1984 года автомобиль под управлением Владислава Штыкова занял 33-е место в абсолютном зачете, 2-е место в группе А-6 и 11-е место в общем зачете группы А.

На SL RALLYE советские раллисты неоднократно участвовали в зарубежных соревнованиях, в частности в югославском ралли «Сатурнус», стабильно занимая места в первой десятке. Так, в 1984 году были заняты 7-е, 9-е и 10-е места в абсолютном зачете, в 1985 году — 4-е, 5-е, 7-е и 8-е места, в 1986 году — 3-е и 5-е места, в 1987 году — 3-е место.

Купить запчасть? Ну-ну…

А вот об этом лучше не вспоминать. Во времена, когда практически любая кузовная деталь была дефицитом, треснувший буфер «суперлюкса» легко превращал жизнь владельца в трагедию. В продажу они вообще не поступали, а потому приходилось как-то чинить, латать и т.п. В такие секунды, наверное, многие жалели о том, что польстились на «суперпижона», а не на обычный Москвич, который стоил тогда процентов на десять дешевле.

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Между тем машинка всем понравилась. В сентябре 1986 года именно «суперлюкс» стал четырехмиллионным автомобилем, выпущенным московским заводом.

Всего же до 1987 года было построено 170 700 таких автомобилей, после чего стало окончательно ясно: с такими машинками пора завязывать не только для экспорта, но и на внутреннем рынке. Близилась переднеприводная эпоха.

Приобрести такую машинку можно и сегодня. Владельцы SL просят за «раритеты» примерно 150–260 тыс. рублей.