Москвич-21406 «колхозник»: помните такой?

Эту машину ухудшили, чтобы улучшить! В таком виде Москвич выпускали целых 9 лет.

Июль 1978 года. Очередной Пленум ЦК КПСС ставит задачу: улучшить условия труда и быта сельских тружеников. А что делать автопрому? В частности, АЗЛК?

Московский завод успешно вышел из положения. И уже в конце года Главный конструктор АЗЛК, Ю. Ткаченко, сообщил: мол, мы выпустили первую промышленную партию москвичей, специально «заточенных» под село. Задача выполнена!

Новая машина — за несколько месяцев?

Нет, конечно же: такую чепуху могли предлагать только временщики эпохи уродцев типа «Калита» или «Дуэт». А в голове у любого нормального конструктора, а тем более — руководителя, всегда есть запасные варианты, которые при случае можно быстренько пустить в дело, не унижая свое достоинство откровенной показухой. Именно так и появился Москвич — 21406. Отличить его с первого взгляда от 2140 было непросто, однако все изменения были, что называется, «по делу».

Что хотели селяне или Не надо нам вашей электроники!

Сегодня это многим будет непонятно. А вот в те годы многие искренно хотели купить машину безо всякой электроники и прочих непонятных наворотов, с которыми, в случае чего, будет неясно, что делать. Машина, забитая под завязку, обязана ехать по плохим дорогам и не должна при этом нуждаться в каких-то дефицитных деталях и препаратах — это главное. Потому что, в случае чего, чинить ее будут не в Москве, а в ближайшем сарае.

В итоге модель 2140 стали готовить к нелегкому переезду на ПМЖ в глубинку.

Потенциальные покупатели: машины успешно разбегались по всем уголкам СССР.

Вместо молдингов и побрякушек

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У двигателя… снизили мощность! Но не потому, что в колхозах не нужны лошадиные силы, а для того, чтобы мотор прежнего объема в 1478 кубиков мог спокойно потреблять 76-й бензин — вместо дорогого и дефицитного АИ-93. Этого добились путем увеличения объема камеры сгорания за счет изменения формы верхней части поршней. При этом снизили степень сжатия с прежних 8,8 до 7,2. Главный конструктор АЗЛК отмечал, что дефорсированный движок Москвич — 412 ДЭ меньше напряжен, а потому дольше протянет без ремонта.

А где раздобыть 76-й, колхозники быстро соображали. Можно, конечно, и на АЗС, но рядом бегает столько грузовиков, что кто-нибудь, да поделится. И неважно, что максимальный крутящий момент снизился до 10,6 вместо 11,4 кгм.

Поскольку соревнования на экономичность при езде в сельской местности не намечались, Москвичу увеличили клиренс под передней подвеской. Спереди появились усиленные пружины, а сзади — рессоры по 9 листов вместо прежних 6. А чтобы в колее не угробить мотор, установили спереди штампованный поддон, защищающий картер и масляный фильтр.

Зимние для лета

На «Колхозника» изначально ставили шины — 6,45–13 с зимним рисунком протектора. На части машин были шины увеличенного сечения: 6,95–13. Особого выбора у заводчан просто не было, а зимние покрышки на бездорожье в ряде случаев бывают предпочтительнее.

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Честно говоря, шины были, мягко говоря, плохие. Испытатели «За рулем», испытывавшие когда-то эту машину, отмечали, что на твердой дороге они очень шумны, быстро изнашиваются, да вдобавок способствуют топливной прожорливости. А на гладком и скользком покрытии они плохо цепляются за него. Но тогда были рады и этому.

Декоративных колпаков «колхозника» лишили: какой уж там глянец в непролазных колеях. Зато для защиты резьбы на шпильках появились глухие гайки. А передние дисковые тормоза заменили на привычные барабанные — и правильно сделали. Обслуживать их проще, ресурс у них высокий, да и от грязи защищены лучше.

Любопытный момент: на заводе в тормозную систему заливали «Неву», как на «жигулях», однако же инструкция допускала использовать распространенную древнюю жидкость БСК! Подход — грамотный: заливайте то, что найдете — машина на это рассчитана.

С третьего раза? Отлично!

Как там писал Жванецкий? Дескать, Фиат заводится на Севере, а Москвич — как раз нет?!

Да, на морозе Москвичи всегда пускались отвратительно. Тем забавнее звучит очередной комментарий научного редактора «За рулем», Бориса Синельникова. Напоминаю: на дворе — 1984 год.

Первое, что приятно было отметить, — легкий пуск двигателя морозным утром. Правда, зима в Москве стояла мягкая, столбик, в термометре ниже 20° не опускался. Но по тому, как быстро, без всяких ухищрений, максимум с третьей попытки двигатель начинал работать, можно было предположить, что еще несколько градусов оставалось в запасе. Видимо, правомерно считать, что проблема пуска «Москвича» решена. Завод шел к этому довольно долго. Сначала увеличили мощность стартера и емкость аккумуляторной батареи, потом модернизировали карбюратор и, наконец, применили усовершенствованный распределитель зажигания.

Мотор пустился с третьей (!) попытки, за что удостоился похвалы сурового редактора. Что ж, главное, что пустился.

Зачем нужна задняя проушина?

Заводчане снабдила «колхозника» задней проушиной. И особо подчеркнули: это, мол, не для каких-то прицепов с картошкой, а исключительно для вытаскивания застрявшего автомобиля. И, в качестве подтверждения — необычная комплектация модели 21406: в нее обязательно входил… буксирный трос!

Колхозник без колхоза — а продается ли сегодня? Мне на момент подготовки материала попалось всего одно объявление. Цитирую (орфография сохранена):

Выставляю на продажу Москвич-21406 79 г.в., сельский вариант, т.н. «колхозник» раннего выпуска. Данный автомобиль с родным пробегом 39 т.км., цвет кипарис, в очень хорошем сохране, без колхоза, даже резина родная М177. Родная краска на 90 процентов. Никакой гнили и ржавчины. Полностью на ходу, документы все в порядке, снят с учета. Ценник вижу в районе 150 т.р.

Даты жизни: 1978 — 1987

Выпуск «колхозников» прекратили в 1987 году. А колхозы просуществовали до 1992 года, после чего были реорганизованы, приватизированы и т.п.