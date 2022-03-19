300 л.с. и кузов вместо багажника - таких Нив вы (точно!) не видели

Длиннее, выше...
У заводских испытателей была поговорка: чем длиннее Нива, тем меньше живет ее трансмиссия. Ведь сделана она на основе агрегатов и узлов вазовской «классики». Тем не менее, идея сделать тесный автомобиль более просторным и для пассажиров, и для багажа существовала всегда. И в 1990-х этим делом активно занялись сразу несколько производителей.
Самый щадящий вариант — ВАЗ-21218 Фора — предложила тогда тольяттинская компания «Бронто». Базу увеличили всего на 300 мм (до 2500 мм). Но машина стала заметно просторней.
Еще раньше, в 1994 году, сам завод, вернее его опытно-промышленное производство (ОПП), наладил выпуск мелкосерийной Нивы с базой аж 2700 мм. Забавно, что ВАЗ-2129 был трехдверным — со стеклянной вставкой между передним и задним боковыми окнами. А на крыше сделали пластмассовую накладку, закрывающую сварной шов. Зато при складывании заднего сиденья получался просто гигантский фургон.
В 1995-м в производство пошел более логичный и практичный пятидверный ВАЗ-2131. Его делали много лет, правда, в небольших количествах. Машина не отличалась долговечностью трансмиссии, а заодно имела гигантский радиус разворота.
Компания «Лада-Тул развила идею длинной Нивы, увеличив еще и высоту крыши, а потом даже и задний свес. Такой ВАЗ-2131-05 прочили в кареты скорой помощи. Возможно, в глубинке машина и пригодилась бы. Но ульяновская „буханка“ была вместительней, да и дешевле.
Грузовики
Первый серийный отечественный грузовик на базе ВАЗ-2121 в 1992-м сделал фирма «Восточное кольцо». Автомобиль под именем ФВК-2302 совместно разработали ВАЗ и НАМИ.
Бортовой грузовик с полурамой за кабиной мог везти до 500 кг и имел рессорную заднюю подвеску.
В 1994-м после реорганизации подразделения, которое строило грузовики, автомобиль получил имя Лада-Бизон. Выпуск прекратили уже в 1995-м, собрав всего около 650 машин. Позже несколько грузовых версий Нивы делала фирма ВИС.
Грузовики из Нивы строили и за границей. Причем даже в Австралии и Канаде. Эти машины были попроще наших: пикапы с немного удлиненным задним свесом и откидывающимся задним бортом.
А чешский экспортер наших Лад делал модификацию Lada Niva Special Praktik — нечто среднее между универсалом и фургоном. У стандартной Нивы увеличивали задний свес, к крыше пристраивали пластиковое продолжение. Задняя дверь багажника оставалась стандартной. Несколько таких машин (как и зарубежных пикапов) сохранились до наших дней.