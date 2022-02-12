Этот советский вездеход обставлял УАЗ на бездорожье! И вот что с ним стало

ЛуАЗ-969 — уникальный автомобиль. Он не только имел феноменальную проходимость. Главное — был первым в Советском Союзе внедорожником, который продавали в личное пользование.

Водитель прилег!

Появлению ЛуАЗ-969 предшествовала долгая и замысловатая история проектирования и доводки маленького плавающего внедорожника — так называемого транспортера переднего края (ТПК). Машину предназначали для подвоза боеприпасов к передовой и эвакуации пары раненых.

Под именем НАМИ-032 автомобиль делали и испытывали еще с середины 1950-х. Потом проект передали на ЗАЗ. Там его довели до ума, а производство наладили на небольшом заводе в Луцке.

Водитель мог управлять транспортером ЛуАЗ-967 даже лежа.

Но в серию ЛуАЗ-967 пошел только в 1975 году. Маленький вездеход с двигателем мелитопольского завода мощностью всего 30 л.с., рабочим объемом 0,9 л, развивал на шоссе лишь 75 км/ч.

Зато мог передвигаться и по воде со скоростью 2 км/ч. Позднее машина получила двигатель 1,2 л мощностью 37 сил, а скорость на воде увеличилась до 4 км/ч.

Поздний — уже с тентом — ЛуАЗ-967М.

Но главной необычной особенностью ЛуАЗ-967 стало то, что управлять им можно было и лежа на животе. Автомобиль поступал только в армию. До 1989 года собрали менее 8000 машин.

Но именно 967-й стал основой для более известного гражданского автомобиля — ЛуАЗ-969. Интересно, что его производство начали почти на 10 лет раньше, чем прародителя модели 967!

Первый передний привод (поневоле)

Опытный образец ЛуАЗ-969, 1964 г.

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Первый опытный ЛуАЗ-969 построили в 1964 году. Небольшую грузопассажирскую машину оснастили тем же 30-сильным моторчиком от Запорожца (с воздушным охлаждением рабочим объемом 0,9 л), что и ТПК ЛуАЗ-967. Максималка составляла те же 75 км/ч.

Плавать машина не могла. Зато имела некое подобие комфорта: печку, тент и пристяжные брезентовые боковины дверей. На ранних ТПК ЛуАЗ-967 даже тента не было.

ЛуАЗ-969, задуманный полноприводным внедорожником, в производство пошел уже в 1966 году, но с индексом 969В (В — временный) и… передним приводом!

Первые серийные ЛуАЗ-969 были переднеприводными.

Он стал первым серийным переднеприводным автомобилем в СССР. Но поводов для гордости у завода не было. Предприятие просто не могло тогда выпускать узлы и агрегаты для заднего привода. А основным был как раз передний, задний — подключаемый,

До 1970 года завод изготовил более 7000 переднеприводных «временных» машин. После чего в производство пошел настоящий внедорожник — ЛуАЗ-969.

На пониженной — только вперед

По компоновке ЛуАЗ-969 — Запорожец наоборот. Тот же двигатель воздушного охлаждения стоит спереди, за ним — коробка передач. Переключают передачи зеркально: первая — на себя, вторая — от себя.

Рядом с рычагом коробки рычаг включение заднего привода и понижайки. Между сиденьями — блокировка дифференциала.

Стандартная коробка — четырехступенчатая. Но есть и пятая внедорожная понижающая передача. Причем с передаточным числом 7.2! Есть даже блокировка заднего межколесного дифференциала.

Благодаря колесным редукторам дорожный просвет — 280 мм, днище почти плоское, а привод к задней оси спрятан в трубу. Поэтому сломать что-то снизу трудно.

ЛуАЗ-969М.

Тяги машине хватает. Особенно с мотором в 42 л.с. объемом 1,2 л, который ставили с 1975-го на ЛуАЗ-969А, а потом на модернизированную модель 969М. Машинка уверенно идет даже там, где иной раз пасуют более тяжелые УАЗ и Нива.

Но надо помнить об одной необычной особенности автомобиля: понижающая передача работает только при движении вперед. Поэтому раскачка взад-вперед на понижайке невозможна.

Был и электромобиль

Его еще во времена СССР создали в Баку для ремонтных бригад, обслуживающих нефтехранилища.

Помимо двух человек, электрический ЛуАЗ перевозил аж 600 кг оборудования и инструмента. Электромотор развивал всего-то 10 кВт (13,6 л.с) и разгонял машину до 60 км/ч.

Электромобиль для нефтехранилищ тщательно проработали, чтобы он ни в коем случае не искрил. Поэтому подзаряжать его можно было и пока ремонтники делали свое дело.

«Маленький УАЗ» для Италии

Volin 969 с двигателем Ford.

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Неказистые с виду, но с феноменальной проходимостью украинские внедорожники отправляли даже на экспорт. Машиной заинтересовалась итальянская фирма Martorelli, известная упорным продвижением на местный рынок УАЗов — стандартных и тюнинговых.

В Италию ЛуАЗы шли под именем Volin 969. Имя Волынь использовали и в СССР (фактически неофициально). Но у нас оно не прижилось.

Volin 969 показывали в 1980-х на престижном Туринском автосалоне. Местная пресса (в шутку!) расшифровала LUAZ, как Little UAZ — «маленький УАЗ».

На итальянском рынке машины оснащали двигателями рабочим объемом 1,1 л с жидкостным охлаждением от легковушки Ford Fiesta. Всего с 1984 по 1988 гг. на экспорт отправили почти 1700 ЛуАЗов.

С мотором Таврии

ЛуАЗ-1302, выпускать который начали в 1991-м, внешне от предшественника почти не отличался. Зато получил куда более современный двигатель МеМЗ-245.

Мотор жидкостного охлаждения от Таврии ЗАЗ-1102 при рабочем объеме 1,1 л развивал 53 л.с. Максимальная скорость выросла лишь до 85 км/ч, но управлять тягой стало значительно удобней.

Поначалу новых моторов не хватало, переход на модель 1302 был плавным и довольно продолжительным. Первое время машины делали малыми партиями.

В планах модернизации были и передняя подвеска McPherson, и реечное рулевое. Такой прототип обозначили ЛуАЗ-2151. Но серийный вездеход новых узлов так и не дождался.

Длинный, санитарный, российский

Грузовой ЛуАЗ-13021.

Уже в 1990-х в производство пошел грузовой ЛуАЗ-13021 с колесной базой, увеличенной с 1800 до 2300 мм. Позднее на основе грузовика сделали даже санитарный ЛуАЗ-13028. Правда, в серию он уже не пошел.

Санитарный прототип ЛуАЗ-13028.

В конце 1990-х ЛуАЗ стал даже российским. Подмосковная фирма Валетта в 1997–1999 гг. собирала из машинокомплектов стандартные и длиннобазные версии украинских вездеходов. Но вскоре производство свернули. И не только в России, но и на родине удивительного вездехода.

Так закончилась история этого удивительного внедорожника.

Ретротест ЛуАЗ-969 — тут.

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Фото: из архива «За рулем»