CNRG — российское масло для азиатских двигателей

Зачем делать специальное моторное масло для двигателей азиатского производства? Рассказываем на примере продукции компании CNRG, которая производит отдельную линейку «азиатских» продуктов.

Прав был Александр Блок, когда писал: «Да, азиаты мы...». Поэт, сто с лишним лет назад, про наш сегодняшний автомобильный рынок знать ничего не мог, но так получилось, что сейчас на нем кругом азиаты. В официальных продажах доминируют китайцы, по параллельному импорту везут машины из Японии, Кореи и той же Поднебесной. Даже на вторичке вслед за Ладой, по статистике, идет Toyota . Их, в самом деле, «тьмы, и тьмы, и тьмы» – говоря словами того же Блока. И все эти автомобили «с раскосыми глазами» нужно регулярно обслуживать.

Кстати, а какое масло рекомендуется заливать в моторы современных «японцев», «корейцев» и «китайцев» ? Особенное, азиатское? И чем оно отличается от европейского, например? Расскажем на примере специальной линейки продуктов CNRG N-FORCE Special Asia . Но сначала о том, зачем нужны «азиатские» масла.

Что такое «азиатское масло»

Серьезный автопром в Азии начинался с Японии, и там постепенно сложилась собственная школа двигателестроения. Корейцы, и это не секрет, начинали как прилежные ученики японцев. Современные китайские моторы тоже представляют азиатскую школу. Хотя во многих можно, при желании, отыскать европейские корни.

Особенность моторных масел для азиатских автомобилей диктуется конструктивными особенностями их двигателей: жесткие допуски, минимальные зазоры между сопрягающимися деталями, узкие масляные каналы, борьба за снижение трения. А еще гидравлические системы управления фазами, снижение рабочего объема моторов (даунсайзинг), массовое внедрение турбонаддува, борьба за экономию топлива и ужесточение экологических требований…

Современное «азиатское» масло, как правило, маловязкое, легкоходовое, стойкое к окислению, со сниженной зольностью и, часто, противостоящее преждевременному воспламенению ( LSPI ) в двигателях с непосредственным впрыском бензина. У местных производителей есть даже собственные требования к маслам – ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee), в создании которых, вместе с американцами, принимала участие Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA). Классификация моторных масел ILSAC имеет много общего с требованиями спецификации API, хотя отличия все-таки есть:

ILSAC классифицирует только масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;

предъявляет более строгие требования к защите от эффекта LSPI и экономии топлива;

несколько жестче ограничивает содержание фосфора и сульфатной золы;

поддерживает использование масел с пониженной вязкостью (0W-16);

требует более строгих тестов на энергоэффективности и фильтрацию.

Но, несмотря на перечисленные различия, масла часто соответствуют двум стандартам – ILSAC GF-6 и API SP, например.

Азия по-нашему

Вернемся в Россию, к обширной линейке масел CNRG. Она разделена на три группы: SPECIAL , SUPREME и PRO . Нас интересует первая, ведь именно к ней относятся так называемые азиатские масла.

На канистрах продуктов серии CNRG N-FORCE Special Asia можно увидеть голографический значок NT – это обозначение фирменной N–технологии, в основе которой три «N»: NORTHERN CLIMATE, NOACK и NEUTRALIZATION (низкотемпературные свойства, расход на угар и стойкость к окислению). По этим параметрам масла CNRG значительно превосходят требования международных стандартов и требования производителей автомобилей. Так сказать, «фишка» отечественного производителя.

Обозначение Asia говорит само за себя – это продукт для автомобилей азиатского производства. Как и положено современным «азиатским» маслам, они маловязкие: 0W-20, 5W-20 и 5W-30. Более густые в двигатели новых авто с Востока заливать не рекомендуется. Масла соответствуют актуальным требованиям ILSAC GF-6A (вступили в действие в 2020 году) и API SP/SP-RC, а значит. подходят для самых современных моторов.

В основе масел серии Special Asia высококачественная гидрокрекинговая основа группы III+, «сдобренная» специально подобранным пакетом присадок. Масла этой серии обладают прекрасными низкотемпературными свойствами, медленно окисляются, дружелюбны к системам очистки выхлопных газов, не загрязняют мотор, надежно защищают ГРМ и турбокомпрессор, способствую экономии топлива и противостоят преждевременному воспламенению смеси в цилиндрах. А еще они могут применяться на двигателях, потребляющих биотопливо.

Европа из Китая

Есть такая известная автомобильная марка – Volvo . Она вроде бы европейская, но уже много лет принадлежит китайской Geely (именно так, а не наоборот). Автомобили обеих марок широко унифицированы, в том числе и по двигателям. Кем их прикажете считать – «европейцами» или «азиатами»? Специалисты компании CNRG решили этот вопрос просто – выпустили специальное масло N-FORCE Special GV 0W-20 , которое соответствует как американским (API SP), так и европейским (ACEA C5) спецификациям, а также фирменным требованиям VOLVO VCC RBS0-2AE.

Эту настоящую синтетику, созданную на базе эстеров и полиальфаолефинов, можно заливать в двигатели как Volvo, так и Geely. Без проблем примут ее и моторы многих других китайских производителей. Такое масло еще и ресурс цепи привода ГРМ сбережет, если она, конечно, есть.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНОГО МАСЛА CNRG N-FORCE SPECIAL GV 0W-20

ИНДИКАТОР ИЗНОСА

На протяжении 9700 км повышенного износа элементов двигателя не выявлено. CNRG N- FORCE SPECIAL GV 0W-20 полностью справляется со своей основной задачей – защитой узлов трения двигателя от износа. Отличные противоизносные свойства продлевают срок службы автомобиля.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100 °С

Стабильность вязкостных характеристик обеспечивает надежную защиту двигателя на протяжении 9700 км. Кинематическая вязкость CNRG N-FORCE SPECIAL GV 0W-20 находится в пределах нормы и полностью соответствую нормативным значениям классификации SAE J300 для класса 0W-20.

ЩЕЛОЧНОЕ И КИСЛОТНЫЕ ЧИСЛА

Стойкость щелочного числа (TBN) – высокий ресурс масла и двигателя

TBN стабильно сохраняет значительный запас, без резких снижений на всем периоде эксплуатации. Равномерный незначительный рост кислотного числа (TAN) свидетельствует об отличной стойкости к окислению и достаточном запасе моюще-диспергирующих свойств. CNRG N-FORCE SPECIAL GV 0W-20 обеспечивает полную нейтрализацию кислот, которые образуются в процессе сгорания топлива и работы двигателя.

* Рекомендация по смене масла наступает при срабатывании 50% щелочного числа от начального значения или когда значение щелочного числа меньше или равно кислотному числу (TBN≤TAN).

Файл с результатами испытаний доступен по ссылке.

Интересно, что визуально «вольвовское» масло относится к азиатским – на канистре изображен дракон, как и у продуктов серии Special Asia. Остальные этикетки группы SPECIAL украшены изображением дикой кошки.

С другого рынка

Если вы еще не знаете об отечественном производителе масел CNRG, значит вы никогда не занимались оптовыми закупками и снабжением больших автопарков. На рынке b2b марка известна почти 30 лет – можете поинтересоваться у профессионалов. Среди партнеров московской фирмы много компаний. Наши крупнейшие производители дизельных моторов ЯМЗ и ТМЗ одобрили использование продуктов CNRG в своих двигателях.

Серия моторных масел N-FORCE существует более 13 лет. Но до последнего времени упор делался именно на корпоративные продажи. О масштабах производства масел CNRG лучше всего скажут сухие цифры:

компания входит в топ-10 крупнейших отечественных производителей масел и имеет производство полного цикла;

собственный резервуарный парк рассчитан на хранение 5000 тонн исходных компонентов и готовой продукции;

производственная мощность – 70 000 тонн продукции в год;

работают три установки для смешивания моторных масел и две – трансмиссионных;

четыре реактора изготавливают пластичные смазки, две линии предназначены для изготовления малых партий продукции;

собственная лаборатория проводит 50 000 тестов ежегодно;

вся продукция проходит пять этапов контроля качества;

на шести фасовочных линиях упаковывается 4 миллиона единиц продукции в год, от литровой канистры до огромной бочки;

складской комплекс вмещает 4000 палет;

в ассортименте – более 500 наименований продукции.

Выход в розницу

Розничная продажа масел, как мы сказали, долгое время находилась в тени куда более масштабных корпоративных продаж. Теперь производитель решил заняться этим направлением бизнеса всерьез. Расширен пул региональных дистрибьюторов – теперь их пять десятков. Недавно открылся официальный магазин бренда в маркетплейсе OZON . Конечно, масла CNRG можно было приобрести там и раньше – дилеры свой хлеб не зря едят. Но покупки в официальном магазине, напрямую от производителя, всегда надежнее – объяснять это, наверное, не надо.

Хотя подделок под масла CNRG на рынке пока не обнаружено, производитель всерьез подошел к теме борьбы с фальсификатом: оригинальная канистра с объемными элементами и логотипом на горловине, сложная этикетка с голографическим знаком – подделывать такое себе дороже. Ну а маркировка «Честный знак», которая теперь есть на всех канистрах, позволит потребителю без труда проверить покупку на подлинность.

Гибкое производство полного цикла, современное технологическое оборудование, лучшие отечественные и импортные исходные компоненты, большой опыт разработки рецептур, строгий контроль качества, допуски именитых отечественных производителей, сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями – залог качества продукции. А теперь и расширение розничного направления, что делает качественные отечественные масла более доступными.

«Придите к нам!» – это не мы зовем, это опять гениальный Блок, который понятия не имел про маркетплейсы…

