Чем удивила Лада Искра: полный список сюрпризов

Опубликован отчет по итогам первых 2000 км Лады Искры SW Кросс в парке «За рулем»

Место Лады Весты в редакционном парке заняла Искра – приподнятый универсал SW Кросс со 106‑сильным мотором, китайским вариатором WLY, в предмаксимальной комплектации Драйв за 1,76 млн рублей – это с учетом доплаты за оранжевый металлик «табаско».

В оснащение входят система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, 16‑дюймовые колеса, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса, круиз-контроль и ограничитель скорости.

Подарки от дилера – коврики, газовые упоры капота, частичная оклейка кузова полиуретановой пленкой (капот, передние стойки, передняя часть крыши, ниши дверных ручек). Да-да, подарки – вопреки расхожему мнению, что дилеры до сих пор наживаются на ковриках.

Как едет?

Искра до сих пор вызывает неподдельный интерес автомобилистов – каждый день приходится отвечать на вопросы «сколько стоит» и «как едет». Новая машина есть новая машина, но водительские ощущения действительно на порядок отличаются от Гранты: руль и педали легонькие, передачи переключать не надо, эргономика нормальная, управляемость точная. Жестковата подвеска, но чем хуже дорога – тем лучше плавность хода.

Замеченные недостатки

Правда, Искра выехала из салона с «кривым» рулем: для прямолинейного движения его приходилось держать довернутым вправо. Три разных дилера уверили нас, что на регулировку углов установки колес гарантии нет. И так же одинаково предложили нам запись через неделю или около того. Решили справляться своими силами.

На зиму выбрали нешипованные шины Ikon Autograph Snow 5 (42,4 тысячи рублей) – новинку отечественного бренда, разработанную уже самостоятельно. Надели их на диски iFree (29 тысяч рублей), тоже российские и хорошо себя зарекомендовавшие. Их делают в Красноярске – на тех же мощностях, что и диски K&K и Скад.

В нескольких сторонних СТО мастера не могли найти Искру в базе с данными по углам установки колес. Решили ориентироваться на Весту SW Cross. Сработало: после корректировки схождения передних колес руль встал прямо, а машина начала рулиться заметно послушнее. Работы обошлись в 3000 рублей. Мелочь, но не очень ­приятно.

Багажник вмещает комплект колес, поставленных вертикально. В нише слева надежно стоит канистра с незамерзайкой.

Еще один сюрприз: зажегся индикатор «проверьте двигатель». Прежде чем тревожить дилеров, с помощью смартфона и адаптера ELM327 обнаружили ошибку положения педали тормоза. Стерли, больше она пока не появлялась.

Из того, что обращает на себя внимание после Весты 2015 года выпуска, – отвратительно работает датчик дождя и света (он единый). То трет щетками по сухому, то не замечает полностью залитое стекло. Фары в идеальный солнечный день включаются, едва машина попадает в тень.

В части онлайн-сервисов медиасистема работает без сбоев и подтормаживаний. А вот качество телефонной связи по Bluetooth ниже всякой критики.

Вычитал, что без доработок взамен штатного импортозамещенного встает датчик Renault/Nissan – но почему владельцы нового автомобиля должны сразу менять деталь за 5000 рублей, не считая стоимости работы? Мы пока потерпим.

По утрам стрелка спидометра «выходит на работу» попозже. А потом ленится, занижая показания. Ориентируюсь только на цифровой спидометр.

Удивила и работа спидометра. На комбинации приборов их два, цифровой на одной из страничек борткомпьютера и аналоговый. Первый, как положено, завышает скорость на 2–3 км/ч. На его показания, к счастью, ориентируются круиз-контроль и ограничитель скорости, так что пользоваться ими можно – и как здорово, что они есть уже в средней комплектации.

«Чек», появившийся при пробеге 700 км, на поведение машины не повлиял и был погашен своими силами.

А вот аналоговый спидометр временами скорость занижает на те же 2–3 км/ч. Странно, не правда ли? А по утрам, когда на улице еще был легкий мороз, он вообще не включался, просыпаясь только через несколько километров. С этой проблемой обязательно обратимся по гарантии.

Выводы

Покупать новую модель – всегда означает вставать в ряд «бета-тестеров», и российский автопром здесь вряд ли является исключением.

Посмотрим, как сложится дальнейшая эксплуатация нашей Искры – пока же радуемся отличной подвеске, неплохой управляемости и непримелькавшейся внешности.

Лада Искра, 1,6 (106 л. с.), CVT

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 2000 км

Расходы на топливо (0–2000 км)

Бензин АИ‑92 (средний расход 8.4 л/100 км) – 10 752 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 5,37 ₽

